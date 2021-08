Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.) «Ελευθέριος Βενιζέλος», για μια ακόμη φορά, πραγματοποιεί την καλοκαιρινή εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για Έλληνες και ξένους οδηγούς που επισκέπτονται τη χώρα μας, με στόχο να είναι όλοι ασφαλείς και υγιείς μετακινούμενοι στο οδικό δίκτυο της Ελλάδας.

«Enjoy Visiting Greece. Stay Safe on and off the Road» είναι και φέτος το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας, ενώ το εικαστικό της αφίσας που δημιουργήθηκε από το Ι.Ο.ΑΣ., προωθεί την ανάγκη στις καλοκαιρινές μας μετακινήσεις να ταξιδεύουμε και να απολαμβάνουμε τις ομορφιές της χώρας, πάντα όμως με ασφάλεια και με προσοχή στο δρόμο τηρώντας με προσήλωση τον Κ.Ο.Κ. καθώς και όλους τους κανόνες ατομικής και συλλογικής υγιεινής για την πρόληψη από τον COVID-19. Γι’ αυτόν το σκοπό οι προθήκες του αεροδρομίου κοσμούνται με τις αφίσες του Ι.Ο.ΑΣ «Πάνος Μυλωνάς», για όλο το μήνα Αύγουστο, με την υποστήριξη της Interbus.

Στόχος της συγκεκριμένης εκστρατείας είναι να υπενθυμίσει στους επισκέπτες που φτάνουν στη χώρα μας, πως οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στο δρόμο είναι υπαρκτοί, δεδομένου ότι:

Στη διάρκεια της θερινής περιόδου που έχουμε αύξηση των οδικών μετακινήσεων, παρατηρείται η μεγαλύτερη αύξηση των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων. Ιδιαίτερα στην παρούσα περίοδο, με την άρση των περιοριστικών μέτρων μετά μια μακρά περίοδο εγκλεισμού, παρατηρούνται ανησυχητικά επικίνδυνες συμπεριφορές κατά την οδήγηση και αύξηση των τροχαίων συμβάντων μετά και την άσχημη ψυχολογική κατάσταση μεγάλου μέρους του πληθυσμού, στοιχείων που ελλοχεύουν κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών κατά τις μετακινήσεις τους.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ. ΣΤΑΤ.) για το έτος 2020, την καλοκαιρινή περίοδο (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος), χάθηκαν στο δρόμο 171 ζωές και 166 χρήστες του οδικού δικτύου τραυματίστηκαν σοβαρά. Η μεγαλύτερη αύξηση θανάσιμων και σοβαρών τραυματισμών παρουσιάζεται το μήνα Αύγουστο, όπου κορυφώνεται η καλοκαιρινή έξοδος των Ελλήνων αλλά και οι αφίξεις των ξένων επισκεπτών στη χώρα μας.

Παράλληλα με την ανάρτηση των μηνυμάτων στο Δ.Α.Α. βρίσκεται σε εξέλιξη η διάδοση κοινωνικών μηνυμάτων με τις καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Ι.Ο.ΑΣ., οι οποίες προβάλλονται ως τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ βάσει της σχετικής απόφασης του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου για τη μετάδοσή τους από όλα τα κανάλια της χώρας. Τα κοινωνικά αυτά μηνύματα αφορούν σε βασικά αίτια πρόκλησης τροχαίων συμβάντων, όπως η επιθετική συμπεριφορά στο δρόμο και τα γονεϊκά πρότυπα σε σχέση με τη μελλοντική οδηγική συμπεριφορά των παιδιών, η απόσπαση προσοχής καθώς και η σημαντικότητα της χρήσης ζώνης ασφαλείας στα μπροστινά και στα πίσω καθίσματα.

Ας μην ξεχνάμε, αυτό το καλοκαίρι χαιρόμαστε τις διακοπές μας με υγεία, ασφάλεια και προσοχή στο δρόμο!