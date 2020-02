Οι ομιλητές και το πρόγραμμα του MDRT Day Greece 2020

Μετά από μήνες προετοιμασίας, έφτασε η στιγμή του MDRT DAY GREECE 2020 που θα διεξαχθεί αυτή την Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020, στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Η Επιτροπή Επικοινωνίας του MDRT στην Ελλάδα έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει ομιλητές διεθνούς κύρους από το εξωτερικό, αλλά και τη χώρα μας, που θα μοιραστούν την εμπειρία τους και την βαθειά τους γνώση στο χώρο των ασφαλίσεων .

To αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης:

MDRT DAY GREECE 2020

7 Φεβρουαρίου 2020 – 7 February 2020

08.30 – 09.00

Άφιξη – Εγγραφές – Καφές

Arrival – Registration – Morning Coffee

09.00 – 09.15

Έναρξη Συνάντησης – Ευχαριστίες σε Χορηγούς

Opening of the Meeting – Acknowledgement of the Sponsors

09.15-09.20

Κάρολος Β.& Α. Μαρκουίζος – KarolosV&AMarkouizos

Country Chair MDRT Greece 2018-2020

“Τι είναι το MDRT? – What is MDRT?”

09.20-10.10

Tony Gordon

Πρών Πρόεδρος MDRT – “Απλά Βήματα για Μεγάλη Παραγωγή”

10.10-10.20

Κυριάκος Χατζηστεφάνου – MDRT Member – “ΦΙΛΟΤΙΜΟ”

10.20-10.50

Sunny Istar Lee

Μέλος MDRT, Σύμβουλος Επενδύσεων – “Οι 4 Αρχές που έμαθα από το MDRT”

10.50-11.05 Διάλειμμα – Coffee Break

11.05-11.50

Sanjay Tolani – MDRT Member– “21stCentury Financial Advisor”

11.50-12.10

Priti Kucheria – MDRT Member LUTCF, CFP, FSS – “If She Can Do It, Anyone Can!”

12.10-12.55

Aurora Tancock – MDRT Member – “Growing with MDRT”

12.55-13.50 ​Γεύμα – Lunch

13.50 -14.20

Anthony Jones – MDRT Member – “Your Financial Journey: My Role!”

14.20-14.25

Μάριος Χαραλάμπους – Μέλος MDRT – MDRT Κύπρου

14.25-14.45

Márta Borbála Király – MDRT Member – “How to Build a Referral System”

14.45-15.05

Tamsin Astor – PhDChief Habit Scientist | International Speaker | Author – “3 Steps to Habit Mastery: Change Your Habits, Change Your Life”

15.05-15.20 Διάλειμμα– Coffee Break

15.20-15.50

Ευχαριστίες & Αναγνώριση Μελών 2019 – MCC 2018-2020 – Εθελοντών – Εγγεγραμμένων Μελών 2020

15.50 -17.05

MDRTS PEAKS

Κάρολος Β.& Α. Μαρκουίζος – MDRT Member Country Chair Greece – «Οι πωλήσεις είναι αγάπη»

Rima Antonios – Member MDRT – Country Chair Lebanon – “Protection Legacies”

Νίκος Σταυρινίδης – Διακεκριμένος Ασφαλιστικός Σύμβουλος MDRT , LUTCF, FSS – “Πρακτικές Ιδέες Πωλήσεων τις οποίες εφαρμόζω καθημερινά”

Παναγιώτης Λελεδάκης- MDRT Member – “The Future is Now”

Σοφία Ζερβουδάκη- MDRT Member – “Your Best Brand Ambassador is … You”

Naji Haddad – MDRT Area Chair Middle East Africa – “Day to Day ‘Practical Ideas’”

Κυριάκος Χατζηστεφάνου – MDRT Member – “Day to Day ‘Practical Ideas’”

17.05-17.15

Θωμάς Πουρλίδας -Μέλος MDRT – “Αλλάζοντας τον Κόσμο και Εμάς Βήμα – Βήμα”

17.15-17.55

Bhupinder Anand ACII dip PFS – Managing Director Anand Financial Architecture – “Smashing the Glass Ceiling! Breaking Through your Personal Barriers to Success”

17.55-18.00

Κλείσιμο