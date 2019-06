Ολοκληρώθηκε το 18o Ετήσιο Συνέδριο HealthWorld

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 18ου Ετήσιου Συνεδρίου HealthWorld, το οποίο διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, στο Ξενοδοχείο Αθήναιον Ιντερκοντινένταλ.

Κατά τη διάρκεια του διήμερου, στο βήμα του συνεδρίου ανέβηκαν σημαντικοί εκπρόσωποι της πολιτικής, ιατρικής, ακαδημαϊκής/επιστημονικής κοινότητας αλλά και των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, με σκοπό την κατάθεση προτάσεων και την ανταλλαγή απόψεων για τη βελτίωση τόσο του δημόσιου συστήματος Υγείας και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Τις εργασίες της δεύτερης μέρας του συνεδρίου άνοιξε με τo χαιρετισμό του ο κ. Σίµος Αναστασόπουλος, Πρόεδρος, Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο.

Στο χαιρετισμό του ο κ. Θεόδωρος Λιακόπουλος, Πρόεδρος, Επιτροπή Εταιριών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού και ∆ιαγνωστικών, Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο αναφέρθηκε στις προτάσεις που θα καταθέσει η επιτροπή στη νέα κυβέρνηση και αφορούν στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών με σκοπό την εξοικονόμηση χρημάτων. Μεταξύ άλλων ο κ. Λιακόπουλος τόνισε την ανάγκη σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα ελληνικά νοσοκομεία.

Τις κεντρικές ομιλίες του κ. Michael Strübin, Director Digital Health, MedTech Europe και της κ. Άννας ∆ιαµαντοπούλου, πρ. Επίτροπος ΕΕ – πρ. Υπουργός, Πρόεδρος, το Δίκτυο για την Μεταρρύθµιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη συντόνισε η κ. Ελπίδα Πάβη Καθηγήτρια Οικονομικών της Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Ο κ. Michael Strübin παρουσίασε τις βασικές μεταρρυθμίσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγειονομικής περίθαλψης αναφερόμενος στην κατάσταση από την Ευρώπη.

Η κ. Άννα Διαµαντοπούλου δήλωσε ότι: “Στη νέα εποχή της ψηφιακής υγείας πρέπει να ξεπεράσουμε τα δόγματα. Την υγεία πρέπει να την κατανοήσουμε ως ένα κοινωνικό δημόσιο αγαθό και όχι σαν ένα κρατικό αγαθό. Ένα κοινωνικό αγαθό στην παραγωγή του οποίου πρέπει να συνεργάζεται ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας και πρέπει όλοι οι πολίτες να έχουν ίση πρόσβαση με το ελάχιστο κόστος υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας”.

Η τέταρτη Ενότητα του συνεδρίου είχε τίτλο: “Ψηφιακή Μεταρρύθµιση στο Τοµέα της Υγείας” και συντονιστής ήταν ο κ. Αναστάσιος Τάγαρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος, Η.∆Ι.ΚΑ. Στην ενότητα συμμετείχαν οι Michael Strübin, Director Digital Health, MedTech Europe, Μάκης Παπαταξιάρχης, Πρόεδρος, Επιτροπή Φαρµακευτικών Εταιριών, Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο, Πρόεδρος, Phrma Innovation Forum (PIF) Ευάγγελος Γεωργίου, Πυρηνικός Ιατρός, Οµότιµος Καθηγητής, ∆ιευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής (ΕΙΦ), ∆ιευθυντής, Κέντρο Ιατρικής Προσοµοίωσης, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών Γεράσιµος Λειβαδάς, Πρόεδρος, Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ).

Ο κ. Μάκης Παπαταξιάρχης, Πρόεδρος, Επιτροπή Φαρµακευτικών Εταιριών, Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο, Πρόεδρος, PhRMA Innovation Forum (PIF) ανέφερε ότι: “Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και η στρατηγική εισόδου και εγκατάστασης νέων δεδομένων στη μετάβαση της υγείας στην ψηφιακή εποχή βρίσκονται ακόμα σε αρχικό στάδιο στην Ελλάδα. Οφείλουμε να οραματιστούμε ένα σύστημα υγείας όπου οι νέες τεχνολογίες θα οδηγούν σε μεγαλύτερη αξία, λιγότερο κόστος, βελτιωμένο κοινωνικό αποτύπωμα και αποτελεσματικότερη διαχείριση της πληροφορίας προς όφελος των Ελλήνων ασθενών και πολιτών. Υπάρχουν διεθνή παραδείγματα και εμπειρία που η χώρα μας οφείλει χωρίς συμβιβασμούς να ακολουθήσει”.

Ο κ. Prof. Gregory Katz, Chair of Innovation Management & Value in Health, University ParisDescartes Medical School κατά τη διάρκεια της ομιλίας του δήλωσε ότι: “Η επιτυχία ή η ποιότητα αντικαθίσταται πλέον από την έννοια της αξίας, η οποία συνίσταται στη βαθμονόμηση εργαλείων και υπηρεσιών ώστε να έχουμε ουσιαστικά ποιοτικά αποτελέσματα στον κλάδο της υγείας”.

Στην πέμπτη ενότητα του Συνεδρίου με τίτλο: “Προς µια Νέα Κουλτούρα Υγείας µε Έµφαση στο Χρήστη και τις Επιλογές του” συντονίστρια ήταν η κ. Μαίρη Γείτονα, Καθηγήτρια Οικονοµικών της Υγείας, Αναπληρώτρια Πρόεδρος, Τµήµα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. Στην ενότητα συμμετείχαν οι Γιώργος Μαυρωτάς, Βουλευτής, Το Ποτάµι, Ζ’ Αντιπρόεδρος Βουλής, Γιώργος Τσιακαλάκης, Υπεύθυνος ∆ιεκδίκησης και Επικοινωνίας, Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» Βύρων Kοτζαµάνης, Καθηγητής ∆ηµογραφίας, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Εµµανουήλ Παπασάββας, ∆ιοικητής, Νοσοκοµείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» & Νοσοκοµείο «Π. & Α. Κυριακού»

Ο κ. Γιώργος Μαυρωτάς, Βουλευτής, Το Ποτάµι, Ζ’ Αντιπρόεδρος Βουλής δήλωσε ότι: “Η νέα κουλτούρα στην υγεία με έμφαση στο χρήστη και στις επιλογές του απαιτεί ένα σύστημα με κανόνες, αλλά και με περισσότερους βαθμούς ελευθερίας. Οι βαθμοί ελευθερίας πρέπει να είναι θεσμικοί και όχι να τους δημιουργεί ο καθένας κατά πώς τον συμφέρει.. Και να έχουν γνώμονα το κοινό καλό και όχι το καλό μιας τάξης, ένα σύστημα το οποίο θα είναι user oriented και όχι provider oriented”.

Ο κ. Γιώργος Τσιακαλάκης, Υπεύθυνος ∆ιεκδίκησης και Επικοινωνίας, Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» παρουσίασε τους 10 πυλώνες της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.

Η έκτη ενότητα του συνεδρίου είχε θέμα: Το Σύστηµα Προµηθειών στον Κλάδο Υγείας: ∆ιαφάνεια και Αποδοτικότητα και συντονιστής ήταν ο κ. Κυριάκος Σουλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. Στην ενότητα συμμετείχαν οι: Αναστασία Μπαλασοπούλου, ∆ιοικήτρια, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Βασίλης Οικονόµου, Βουλευτής, Επικεφαλής Τοµέα Υγείας, Νέα ∆ηµοκρατία, Σπύρος Γκίκας, Γενικός ∆ιευθυντής Ελλάδας & Κύπρου, GE Healthcare, Γιώργος Παππούς, Εµπειρογνώµων, Ιατρική Τεχνολογία και Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας, ∆ρ. Γεώργιος Σαρανταυγάς, Director, Standards & Solutions – GS1 Association Greece

Ο κ. Βασίλης Οικονόµου, Βουλευτής, Επικεφαλής Τοµέα Υγείας, Νέα ∆ηµοκρατία, παρουσίασε τις θέσεις και τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τον κλάδο υγείας.

Οι εργασίες του 18ου HealthWorld ολοκληρώθηκαν με τη συζήτηση με θέμα: “Οι Εµπειρίες του Χθες Μαθήµατα για το Αύριο” στην οποία συντονιστές ήταν οι: Μάκης Παπαταξιάρχης, Πρόεδρος, Επιτροπή Φαρµακευτικών Εταιριών, ΕλληνοΑµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο και Θεόδωρος Λιακόπουλος, Πρόεδρος, Επιτροπή Εταιριών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού και ∆ιαγνωστικών, Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο και συμμετείχαν οι: Ανδρέας Λοβέρδος, Βουλευτής, ΚΙΝ.ΑΛ, Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης, Βουλευτής, Αντιπρόεδρος, Νέα ∆ηµοκρατία, Mάκης Βορίδης, Βουλευτής, Νέα ∆ηµοκρατία, ΠαναγιώτηςΚουρουµπλής, Βουλευτής, ΣΥΡΙΖΑ.

Μεταξύ των τεσσάρων τελευταίων υπουργών υγείας, πραγματοποιήθηκε ένας πολύ έντονος και ζωντανός διάλογος σε σχέση με τις διαχρονικές παθογένειες του συστήματος υγείας στη χώρα, τις προσπάθειες που έγιναν για αλλαγές, μεταρρυθμίσεις αλλά και τις αντιξοότητες.

Το συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), του PhRMA Innovation Forum Greece (PIF), της European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) , της MEDTECH Europe

