Η Ομάδα της Affidea στο 10ο Greece Race for the Cure®

Ευρωπαϊκή Πίστη: Συμμετοχή των εργαζόμενων στο «Greece Race For The Cure»... ΕΚΕ Ο Όμιλος Εταιριών Ευρωπαϊκή Πίστη συμμετείχε ενεργά για ακόμη μια χρονιά, με πλήθος εργαζόμενων στον αγώνα «Greece Race For The Cure», την μεγαλύτερη …