Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: Γιόρτασε τα 20 χρόνια παρουσίας στη Ρουμανία

Την επέτειο των 20 χρόνων παρουσίας του στη Ρουμανία γιόρτασε ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών. Στο περιθώριο σχετικής εκδήλωσης, ανακοινώθηκε η ίδρυση του 5ου Διαγνωστικού Κέντρου (απεικονιστικού) εντός του 2017 και το πλάνο δημιουργίας ενός υπερσύγχρονου νοσοκομείου έως το 2020. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω της θυγατρικής του εταιρείας, Medsana Bucharest Medical Center, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ήδη λειτουργεί 4 διαγνωστικά κέντρα στη Ρουμανία.

Για τον εορτασμό των 20 χρόνων, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος προσφοράς 20 | 20 | 20. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά την παροχή 20 δωρεάν συμβουλευτικών επισκέψεων σε Ρουμάνους ασθενείς στο Βουκουρέστι, από 20 κορυφαίους Έλληνες ιατρούς του Ομίλου (συνολικά 400 ιατρικές εκτιμήσεις άνευ χρέωσης).

Επιπλέον, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών και το Medsana παρουσίασαν το Health Passport, μία κάρτα προνομίων που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας στα υπερσύγχρονα νοσοκομεία του σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είτε για επείγοντα περιστατικά κατά τη διάρκεια των διακοπών, είτε για προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις.

Επιπρόσθετα, ανακοινώθηκε η έναρξη της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και του I.C. Fundeni (Center of General Services and Liver Transplantantion), στους τομείς της Ογκολογίας και της Ελάχιστα Επεμβατικής & Ρομποτικής Χειρουργικής, με στόχο τη δημιουργία κοινών ακαδημαϊκών δράσεων.

Ο Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών δήλωσε σχετικά: «Η συμπλήρωση 20 χρόνων επιτυχούς παρουσίας και καταξίωσης του Medsana στη Ρουμανία συνδυάζεται με την περαιτέρω επέκτασή μας στην τοπική αγορά με τη δημιουργία του 5ου διαγνωστικού, απεικονιστικού κέντρου, αλλά και την ίδρυση, έως το 2020, ενός υπερσύγχρονου ιδιωτικού νοσοκομείου παροχής υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών με στόχο να αναδείξουμε μελλοντικά και τη Ρουμανία ως προορισμό Ιατρικού Τουρισμού».

Από τους ιατρούς που πρώτοι εγκαινίασαν τις επισκέψεις στους Ρουμάνους ασθενείς ήταν ο καθηγητής Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, MD, PhD, FACS, Επιστημονικός Διευθυντής και Διευθυντής της Γενικής, Βαριατρικής, Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, ο οποίος εκπροσωπώντας την επιστημονική ομάδα του Ομίλου δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είναι μεγάλη τιμή να παρέχουμε σε κάθε Ρουμάνο ασθενή συμβουλευτικές επισκέψεις, καταδεικνύοντας τις μακροχρόνιες επιστημονικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ρουμανίας. Ως Έλληνας χειρουργός, αισθάνομαι υπερήφανος που μπορούμε να προσφέρουμε στους ασθενείς μας τις βέλτιστες, αναίμακτες και ανώδυνες χειρουργικές τεχνικές, με άριστα αποτελέσματα και διεθνή αναγνώριση».

Ο κ. Irinel Popescu, Director of General Surgery and Liver Transplantation, IC Fundeni, Institute for Digestive Diseases and Liver Transplantation, μέλος της Ακαδημίας της Ρουμανίας, ανέφερε: «Θα ήθελα να χαιρετίσω τη συνεργασία μεταξύ του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και του I.C. Fundeni, δύο εγνωσμένου κύρους οργανισμούς, στους τομείς της Ογκολογίας και της Ελάχιστα Επεμβατικής & Ρομποτικής Χειρουργικής. Σήμερα, θέσαμε τις βασικές αρχές της συνεργασίας, που αποτελούν το πρώτο βήμα ενός σημαντικού έργου».