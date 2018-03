Παρουσίαση New Agency by Ionios Brokers Α.Ε.

Με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς η Ionios Brokers Α.Ε. εισέρχεται δυναμικά στον κόσμο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης με την παρουσίαση του New Agency στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αίγλη του Ζαππείου την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018.

Στην εκδήλωση παρέστησαν από τις ασφαλιστικές εταιρείες οι: Πάνος Δημητρίου, CEO Generali, Giuseppe Zorgno, CEO της AIG Ελλάδος, Κάρολος Σαϊας, CEO της Interasco, Ανδρέας Ρούβας, Γενικός Δ/ντης της Prime Insurance, Νίκος Δελένδας, Διευθυντής Πωλήσεων & Εκπαίδευσης στην Eurolife ERB, Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Πωλήσεων της ERGO Ασφαλιστικής, John Croker CEO and owner of Cromar Ltd, Σεραφείμ Αίσωπος, Συμβούλος Διοίκησης και Ανάπτυξης της ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Ασφαλιστικής, Νικόλαος Παυλόπουλος, Τεχνικός Διευθυντής της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής, Νίκος Χουλιάρας, Διευθυντής Ανάπτυξης Πωλήσεων της EUROLIFE ERB, Ναταλία Γιαννιού, Διευθύντρια Πωλήσεων & Marketing της Interasco, Μαρί-Λώρ Μαμάνη, Account Manager Brokerage Network of Interamerican part of Achmea, Magnus Hatzidimitriou, Independent Distribution Channel Manager of MetLife.

Παρόντες επίσης ήταν: Γιάννης Xατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος ΕΕΑ, Δημήτρης Γαβαλάκης, Γενικός Γραμματέας ΕΕΑ, Παναγιώτης Λελεδάκης, Πρόεδρος ΠΣΑΣ, Ευγενία Καφφετζή, Γενική Γραμματέας στο ΣΕΜΑ.

Σύσσωμη η Ασφαλιστική Αγορά που βρέθηκε στην Αίγλη Ζαππείου, χαιρέτισε την πρωτοβουλία του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της Ionios Brokers, Μάρκου Ροντογιάννη που ανοίγει νέα εποχή στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση.

Τόσο οι εκπρόσωποι των εταιρειών, όσο και των οργανώσεων των διαμεσολαβούντων τόνισαν με έμφαση ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς στην Ελλάδα σε πολλούς τομείς, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την διαμεσολάβηση.

Ο οικοδεσπότης της βραδιάς, ο Πρόεδρος και Διευθύνων της Ionios Brokers, Μάρκος Ροντογιάννης, στη διάρκεια της ομιλίας για το νέο του εγχείρημα, αναφέρθηκε στο νέο τρόπο ανάπτυξης του δικτύου της μεσιτικής εταιρίας «New Agency» τονίζοντας ότι αυτή θα στηρίζεται σε δύο πυλώνες, το Agency και το Ελεύθερο Δίκτυο, συμπληρώνοντας επίσης ότι στο 2018 θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην ασφαλιστική αγορά και στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση.