Share on Facebook

Η PwC Greece ανακοίνωσε την προαγωγή του Δημήτρη Βασιλειάδη σε Partner της εταιρείας.

Ο κ. Βασιλειάδης κατείχε μέχρι πρότινος τη θέση Director in Financial Services Advisory της PwC Greece έχοντας υπό την ευθύνη του και τον κλάδο της Ασφαλιστικής Αγοράς ενώ στο παρελθόν είχε εργαστεί για 20 χρόνια στην MetLife – Alico σε θέσεις ευθύνης όπως Διευθυντής Πωλήσεων, Chief Operating Officer, Financial Controller & Chief Actuary.