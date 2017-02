Περισσότεροι από 300 συμμετέχοντες στο Συνέδριο του ΠΣΣΑΣ και της GAMA

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, για 5η συνεχόμενη χρονιά, την Παρασκευή & το Σάββατο 17-18/2/2017, στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, το εκπαιδευτικό συνέδριο «Facing the challenge» που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων σε συνεργασία με την GAMA Hellas.

Στο Συνέδριο έδωσαν το παρών 300 Συντονιστές και Διοικητικά στελέχη Πωλήσεων, την 1η μέρα, και 230 Συντονιστές την 2η μέρα, καταγράφοντας νέο ρεκόρ συμμετοχών.

Στην έναρξη και κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου αίσθηση προκάλεσαν τα εντυπωσιακά χορευτικά διαλείμματα της ομάδας ALTIUS που έδωσαν ξεχωριστό τόνο και χρώμα στο συνέδριο.

Ο πρώτος βασικός εισηγητής του συνεδρίου ήταν ο κ. Kelly G. Kidwell, CFP, ChFC, CLU, LUTCF, President and CEO, της PACIFIC ADVISORS. Η παρουσίασή του είχε θέμα “Building an Ecosystem for Breaking Into the Business Markets”. Συγκεκριμένα ο κ. Kidwell, ανέπτυξε τους 4 βασικούς πυλώνες της επιτυχίας για μία παραγωγική μονάδα. Με βάση την ομιλία του, η κουλτούρα, το όραμα, οι αξίες, συνδυαστικά με σύγχρονες μεθόδους marketing, επένδυση στην εκπαίδευση και τέλος η χρήση των σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας, αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για τη διαχρονική επιτυχία και την ανάπτυξη νέων αγορών.

Στη συνέχεια ο κ. Ed. Deutschlander, CEO της ΝΟRTH STAR RESOURCE GROUP, παρουσίασε το θέμα “Next Generation Recruiting: Attracting Tomorrow’s Performers” κάνοντας ουσιαστικά μία εισαγωγή για την ενδιαφέρουσα ομιλία του, της 2ης μέρας. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε ένα video από αγώνα στίβου που δείχνει την αξία της προσπάθειας και τελικά της επιτυχίας, παρά τις δυσκολίες που μπορεί να παρουσιαστούν στην πορεία.

Την εκδήλωση άνοιξε η κ. Φανή Θεοφανίδου, υπεύθυνη επικοινωνίας της GAMA Hellas, προσφωνώντας τους επίσημους καλεσμένους και καλώντας για χαιρετισμό τους εκπροσώπους των Platinum Χορηγών κ.κ. Εμ. Κούτη, Δ/ντή Πωλήσεων Interamerican, Μιχάλη Σωτηράκο, Γεν. Δ/ντή Πωλήσεων NN Hellas και Μιχάλη Τάτση, Προϊστάμενο Δ/νσης Πωλήσεων Εθνική Ασφαλιστική.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του ΠΣΣΑΣ και μέλος του Board της GAMA Hellas κ. Δ. Γαβαλάκης, ο οποίος στην εισήγησή του με θέμα «Συνεισφορά» ανέδειξε την αξία της εθελοντικής συνεισφοράς στον επαγγελματικό χώρο χρησιμοποιώντας σύντομες ιστορίες που τόνιζαν την ομορφιά της ομαδικότητας και ανταλλαγής πρακτικών και ιδεών. Η ομιλία του έκλεισε εξαίροντας τη συνεισφορά τόσο των μελών του ΠΣΣΑΣ όσο και των μελών της GAMA Hellas.

Ακολούθησε η εισήγηση του Προέδρου της GAMA Hellas κ. Ι. Τοζακίδη με θέμα «Βιώματα Ζωής», ο οποίος περιέγραψε το ταξίδι που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια στην GAMA INTERNATIONAL, παρουσιάζοντας την ταυτότητα εγγραφής μέλους στη GAMA από το 1997. Μίλησε για την αξία της προσπάθειας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην αλληλεγγύη, τον εθελοντισμό, το σεβασμό και την ανιδιοτέλεια που πρέπει να διέπουν το χώρο μας. Την ομιλία του έκλεισε με ένα μήνυμα για όλη την ασφαλιστική αγορά δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη λέξη «Αξιοπρέπεια».

Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε η παρουσία της κ. Bonnie Godsman, CEO της GAMA INTERNATIONAL, η οποία με την ομιλία της “The future of GAMA” ανέλυσε τα σημαντικά οφέλη και τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής της GAMA INTERNATIONAL και έκλεισε με την περιγραφή μίας προσωπικής της ιστορίας αναδεικνύοντας την αξία της ασφάλισης ζωής.

Μία ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε η παρέμβαση του κ. Athan Vorila, του Έλληνα εισηγητή της GAMA, ο οποίος μέσω ενός ολιγόλεπτου video μετέφερε τους χαιρετισμούς του και τον ενθουσιασμό του για τις εργασίες του Συνεδρίου και την πορεία της GAMA Hellas.

Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του κ. Ed. Deutschlander, οι κ. Δ. Γαβαλάκης και Ι. Τοζακίδης παρέδωσαν στην κ. Bonnie Godsman και στους κ. Kelly Kidwell , Ed. Deutschlander αναμνηστικά δώρα. Στην κ. Bonnie Godsman δόθηκε μία χειροποίητη πορσελάνινη Βενετσιάνικη μάσκα, ειδική δημιουργία μόνο για εκείνη. Στον κ. Kidwell δόθηκε ένα ασημένιο κομπολόι, εξαίρετο δείγμα της Ιωνικής μάλλον κοσμηματοτεχνίας, των μέσων του 6ου αιώνα π.Χ., καθώς και στον κ. Deutschlander μανικετόκουμπα με παράσταση θεϊκής μορφής, 2ος-3ος αιώνας π.Χ., ευχαριστώντας τους για την προσφορά και τη συνεργασία τους.

Η 1η μέρα του συνεδρίου έκλεισε με το πάνελ του Board της GAMA Hellas (Ι.Τοζακίδη, Προέδρου της GAMA Hellas, Αθ. Κατσιγιάννη, Αντιπροέδρου, Κλ. Πεφάνιου & Δ. Γαβαλάκη, μέλη του Board) με ένα πρωτότυπο τρόπο ερωτοαπαντήσεων, που στόχο είχε να αναδείξει την έως τώρα πορεία αλλά και τα μελλοντικά σχέδια του παραρτήματος. Παράλληλα, παρουσιάστηκε το νέο site της GAMA Hellas, που είναι ήδη στον αέρα, με πρόσβαση σε σημαντικό υλικό αποκλειστικά για τα μέλη του. Στη διάρκεια του panel το Board της GAMA Hellas παρέδωσε τιμητική πλακέτα στον 1ο πρόεδρο κ. Κλ. Πεφάνιο για τη συνεισφορά του στη δημιουργία του παραρτήματος.

Τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στα πλαίσια των συνεδρίων ΠΣΣΑΣ – GAMA Hellas, διαδραστικό εργαστήρι με εισηγητή τον κ. Ed. Deutschlander έχοντας θέμα “Recruiting University”. Ο κ. Deutschlander παρουσίασε αναλυτικά όλα τα συστήματα επιλογής, στελέχωσης και ανάπτυξης, βάζοντας όλους τους συνέδρους να δεσμευτούν για τους προσωπικούς τους στόχους και οράματα. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου παραδόθηκε στους συμμετέχοντες πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό. Η ανταπόκριση των συμμετεχόντων ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης χειροκροτώντας τον εισηγητή όρθιοι στο τέλος της ομιλίας του.

Το ΔΣ του ΠΣΣΑΣ ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση της Ημερίδας:

Τον Πρόεδρο της GAMA HELLAS κ. Ι.Τοζακίδη

Το Board GAMA HELLAS, κ. Κλ.Πεφάνιο, Θ.Κατσιγιάννη

Το υποστηρικτικό προσωπικό του ΠΣΣΑΣ και της GAMA Hellas

Τους χορηγούς:

PLATINUM SPONSORS ήταν οι εταιρείες INTERAMERICAN, NN Hellas & ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

GOLD SPONSORS ήταν οι εταιρείες EUROLIFE ERB & EUROLIFE LTD

SILVER SPONSORS ήταν οι εταιρείες AIG, CNP ΖΩΗΣ-CYPRIALIFE, GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, METLIFE, PRIME INSURANCE, UNIVERSAL LIFE, ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Καθώς και για τη συμμετοχή τους:

CROMAR, DAS HELLAS, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ.

Επίσης, στα πλαίσια της προσπάθειας της GAMA Hellas, να επεκτείνει τα μέλη της και στην Κύπρο, ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή η συμμετοχή της EUROLIFE Ltd, CNP ΖΩΗΣ-CYPRIALIFE και UNIVERSAL LIFE.