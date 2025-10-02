Ο Πάνος Δημητρίου, Γενικός Γραμματέας της #ΕΑΕΕ και Διευθύνων Σύμβουλος της Generali μιλάει στο podcast Student Talks του AUEB cast για την ασφαλιστική αγορά και τους νέους.
Ο Πάνος Δημητρίου, Γενικός Γραμματέας της #ΕΑΕΕ και Διευθύνων Σύμβουλος της Generali μιλάει στο podcast Student Talks του AUEB cast για την ασφαλιστική αγορά και τους νέους.
+12,000 εγγεγραμμένοι χρήστες ενημερώνονται καθημερινά για θέματα Ιδιωτικής Ασφάλισης από το Newsletter του insurancedaily.gr
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του insurancedaily.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη. © 2023
© 2020 Insurancedaily.gr - by Morax Media s.a..
Leave a Reply