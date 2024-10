Share on Facebook

Τη νέα σύνθεση της Επιτροπής Επικοινωνίας Μελών του για την Ελλάδα και την περίοδο 2024 -2025 ανακοίνωσε το MDRT (Membership Communications Committee – MCC, Million Dollar Round Table, Greece).

Πιο συγκεκριμένα, μετέχουν με αλφαβητική σειρά οι κ.κ.:

Δημήτρης Αρσενόπουλος

9yrs MDRT Member, Thessaloniki Local Chair

O Δημήτρης ξεκίνησε την καριέρα του ως ασφαλιστικός σύμβουλος ζωής πριν 24 χρόνια στην Alico (Metlife) και τα 2 τελευταία έτη συνεργάζεται με την ΝΝ ως μέλος του Κύκλου Επιτυχημένων Ασφαλιστών.



Είναι 9 έτη μέλος του MDRT και 2 έτη μέλος στην επιτροπή επικοινωνίας (MCC). Νιώθει ευλογημένος που κατάφερε συμμετάσχει στο παγκόσμιο συνέδριο MDRT στο Orlando. Έχει επίσης συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με σημαντικές διακρίσεις όπως «2nd in A&H Premium Greece»(2017) και «3rd in Life Premium Greece» (2015).



Αυτό που τον ενθουσιάζει στην επαγγελματική του καθημερινότητα είναι το γεγονός ότι μέσα από την ειλικρινή εξεύρεση λύσεων στις ανάγκες των πελατών, τους βοηθάει να ξεπερνάνε ευκολότερα τα όποια εμπόδια εμφανίζονται στην ζωή τους, και σχεδιάζει το μέλλον τους παρέχοντας τους ασφάλεια και σιγουριά.



Πιστεύει ότι το MDRT πέρα από πηγή έμπνευσης, βοηθάει τους επαγγελματίες ασφαλιστικούς συμβούλους να πετύχουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής επιτυχίας και προσωπικής-οικογενειακής ευτυχίας.

Νικόλας Γογγάκης

4yrs MDRT Member, Local Chair South Greece

Ο Νικόλας αποφοίτησε από το τμήμα των Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ασκεί το επάγγελμα του συμβούλου οικονομικού προγραμματισμού τα τελευταία 15 χρόνια.

Φίλοι και συνεργάτες τον χαρακτηρίζουν ως έναν ακλόνητα αισιόδοξο άνθρωπο. Είναι ένας καλός ακροατής, με σταθερή άποψη, πάθος και αγάπη για ό,τι κάνει. Προσφέρει έμπνευση και καθοδήγηση στους συναδέλφους του και στους πελάτες του και είναι σε θέση να διαχειριστεί τις πιο απαιτητικές καταστάσεις με ψυχραιμία, μεθοδικότητα και χιούμορ.

Πιστεύει ακράδαντα στη μοναδικότητα κάθε ατόμου καθώς και στο δικαίωμά του να έχει μια σύγχρονη και προσωποποιημένη εμπειρία, σχεδιάζοντας το οικονομικό του μέλλον. Η καθημερινή προτεραιότητα του, είναι να βοηθάει τους πελάτες του να νιώθουν ασφαλείς και ικανοί να επιτύχουν τους οικονομικούς τους στόχους και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.

«Η επιτυχία δεν είναι το κλειδί της ευτυχίας, αλλά η ευτυχία είναι το κλειδί της επιτυχίας».

Νίκος Δαμάλας

4yrs MDRT Member, Local Chair North Greece

Ο Νίκος σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης & ασκεί το επάγγελμα του ασφαλιστικού συμβούλου τα τελευταία 13 χρόνια. Είναι Πιστοποιημένος Financial Planner με τους τίτλους Financial Planning SQF 3 & 4 από την EFICERT και βραβευμένος κορυφαίος ασφαλιστικός σύμβουλος ζωής από τη LIMRA International και κατέχει την υψηλότερη βαθμίδα αυτή του Κορυφαίου Ασφαλιστικού Συμβούλου στην ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική.

Η αγάπη του και η προσφορά για τον άνθρωπο τον κάνει κάθε μέρα να θέλει όλο και περισσότερο να βοηθήσει πραγματικά μέσω της συμβουλευτικής του να χτιστεί έναν πιο ασφαλή χρηματοοικονομικά κόσμο.

Το MDRT, αποτελεί για τον Νίκο σημείο αναφοράς όπου η ομαδικότητα & η αμοιβαία προσφορά γνώσεων και ιδεών σε παγκόσμιο επίπεδο μπορεί να πάει πολλά επίπεδα παραπάνω τόσο εμάς όσο και τους ίδιους τους πελάτες μας. Άλλωστε στη ζωή, πολλοί άνθρωποι ξέρουν τι να κάνουν, αλλά τελικά λίγοι κάνουν αυτό που ξέρουν. Το να ξέρουμε δεν είναι αρκετό. Πρέπει να αναλαμβάνουμε δράση. Και όπως λέει χαρακτηριστικά, «εμείς στο MDRT το κάνουμε!».

Μιχάλης Παπαμιχαήλ

5yrs MDRT Member, Company Chair NN Hellas

Ο Μιχάλης είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. και δραστηριοποιείται στον τομέα της Ασφαλιστικής και Χρηματοοικονομικής Συμβουλευτικής από το 2013. Μετά από μια δεκαετία επιτυχημένης συνεργασίας με την Metlife, σήμερα εκπροσωπεί την NN Hellas, ως Star Agent. Από το 2019 είναι μέλος του MDRT, συμμετέχοντας σε διεθνή συνέδρια, όπως αυτά στο Μαϊάμι (2019) και τη Βοστώνη (2022).

Η μακροχρόνια σχέση του με τον αθλητισμό, του έχει διδάξει την αξία της συνέπειας και της αφοσίωσης, αξίες που ενσωματώνει και στη δουλειά του. Με πάθος για την αυτοβελτίωση και προσανατολισμό στον άνθρωπο, αναζητά συνεχώς τρόπους να εξελίσσεται και να προσφέρει στους πελάτες του τις καλύτερες λύσεις για τις ανάγκες τους και την επίτευξη των στόχων τους.

Με την ίδια αφοσίωση συμμετάσχει στην επιτροπή επικοινωνίας των μελών του MDRT, συμβάλλοντας στην ανάπτυξή του.

Κώστας Καστανάκης

17yrs MDRT Member, Company Chair Interamerican

Ο Κώστας ασκεί το επάγγελμα του Ασφαλιστικού και Επενδυτικού συμβούλου από το 1989 σε συνεργασία με την Interamerican.

Οι πιο σημαντικές πιστοποιήσεις του είναι LUTCF, σε Personal Insurance, όπου διατέλεσε Moderator, Financial Planner από την Achmea Academy, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και από την Eficert SQF 4, European Certified Financial Adviser, και Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Έχει συμμετάσχει σε αρκετά σεμινάρια και συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (MDRT & FP) με σημαντικές διακρίσεις.

Έχει βραβευτεί αρκετές φορές για τα παραγωγικά και ποιοτικά του αποτελέσματά του.

Είναι μέλος του HFPA ( Hellenic Financial Planners Association ) και ισόβιο μέλος του MDRT (Million Dollar Round Table)

Ο Κώστας πιστεύει ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η διάθεση να βοηθάμε τον συνάνθρωπο μας και αυτό κάνει την εργασία του χαρά!

Απόστολος Κόκκοβας

3yrs MDRT Member, Local Chair Trikala

O Απόστολος ξεκίνησε την καριέρα του στον ασφαλιστικό χώρο μαζί με την ALICO πριν 32 χρόνια και έχει λάβει μέρος σε πλήθος Ελληνικών & ξένων Συνεδρίων Επίλεκτων Ασφαλιστικών Συμβούλων στο Agency της εταιρίας. Έχει διακριθεί επί σειρά ετών ως πρώτος ασφαλιστής σε παραγωγή και δραστηριότητα αμοιβαίων κεφαλαίων στην εταιρία και 3οςπαραγωγός της χώρας από όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες το 1997. Είναι μέλος του Million Dollar Round Table όπου ανήκουν οι καλύτεροι ασφαλιστές ζωής παγκοσμίως. Γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1968 και είναι ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας ΚΟΚΚΟΒΑΣ Insurance & Financial Services & INSURANCE TRIKALA.GR IKE. Είναι ο Πρόεδρος του τμήματος υπηρεσιών στο επιμελητήριο Τρικάλων , ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ασφαλιστών Τρικάλων και ο Γενικός Γραμματέας του επιμορφωτικού δικτύου επιχειρηματιών Ελλάδος όπου είναι μέλος από το 1994. Είναι αναπληρωματικό μέλος ΔΣ και υπεύθυνος επικοινωνίας με την επιχειρηματική κοινότητα στην Τρικαλινή Λέσχη Προβληματισμού.

Γιάννης Τσαλπάρας

4yrs MDRT Member, Country Chair 2023-2025 Greece

O Γιάννης είναι Financial Health Advisor. Είναι μέλος του MDRT από το 2021 και Country Chair της MDRT MCC για το 2023-2025, στην Ελλάδα. Επίσης είναι μέλος της HFPA και συνεργάζεται με την NN Hellas και είναι Star Agent και μέλος του ΚΕΑ.

Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κάτοχος Πτυχίου Sport Management. Δραστηριοποιείται στην ασφαλιστική αγορά από το 2014 και συνεχίζει να το κάνει, γιατί τον βοηθάει να γίνεται καλύτερος ως άνθρωπος, κάθε μέρα. Σημαντικό ρόλο στο καθημερινό του κίνητρο, έχει η οικογένειά του και οι άνθρωποι που του έχουν εμπιστευτεί την κάλυψη των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών τους αναγκών. Η δουλειά του είναι το πάθος του και φροντίζει να το δείχνει με όσους συνεργάζεται.

Όταν βρίσκει ελεύθερο χρόνο, του αρέσει να διαβάζει βιβλία, να δοκιμάζει κρασιά από όλο τον κόσμο και να ταξιδεύει.

Κατερίνα Χαραλαμπίδου,

6yrs MDRT Member, Local Chair Attiki

Η Κατερίνα έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού και έχει την άδεια του ασφαλιστικού συμβούλου από το 1997. Δεύτερης γενιάς ασφαλίστρια & CEO στη wedo.insure πιστεύει ότι «το να νοιάζεσαι πραγματικά μπορεί να αλλάξει τον κόσμο».

Έχει επιτυχώς ολοκληρώσει κύκλους σπουδών, με σπουδαιότερoυς τους: • Harvard Business School online, Negotiation Mastery (2020) •Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος, Sales in action (2019) • Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών Σπουδών, Digital Marketing (2019) • Πανεπιστήμιο Πειραιά, Sales Management & Financial Planning (2017).

Έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε συνέδρια με τα σημαντικότερα: • MDRT Day Athens 2021 • MDRT Day Athens 2023 • MDRT Day Thessaloniki 2024

Έχει εκδώσει το ετήσιο περιοδικό wedo.insure Magazine για την ενημέρωση αλλά και networking των πελατών της εταιρίας (2021).

Έχει συγγράψει ένα παιδικό βιβλίο (2022) με τίτλο “Τόσο πολύ σε αγαπώ”, που μιλάει για την αγάπη, την πρόληψη, την επαγγελματική ανικανότητα και περιγράφει εύστοχα την έννοια της ιδιωτικής ασφάλισης, με σκοπό να προάγει την ασφαλιστική συνείδηση. Το παραμύθι έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις iWrite και πωλείται στα βιβλιοπωλεία και στο διαδίκτυο.

Συμμετέχει σε εβδομαδιαία βάση από το 2023 στην εκπομπή Action Τώρα, και αναλύει ασφαλιστικές έννοιες και καλύψεις της ασφαλιστικής αγοράς.

Στο MDRT βρήκε τους συνοδοιπόρους με τους οποίους μοιράζεται την ίδια αποστολή: να διαχειρίζονται τις ανησυχίες των πελατών τους και να προστατεύουν με τον καλύτερο τρόπο τα όνειρά τους.

Η επιτροπή επικοινωνίας φέτος, επικεντρώνεται σε δράσεις που αφορούν, κατά κύριο λόγο, τις ανάγκες των μελών της, με πρωταρχικό στόχο η περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών τους. Για αυτό τον σκοπό, προγραμματίζει workshops, με την συμμετοχή των μελών της ως ομιλητές, καθώς επίσης και με την συμμετοχή επαγγελματιών από άλλους κλάδους, όπως πχ. Φοροτεχνικοί, life coaches, digital marketeer, δικηγόροι κλπ.

Ένας ακόμα πυλώνας που θέλει για φέτος να στηρίξει, είναι το MDRT Academy. Όπου μέσω αυτού, θέλει να αναδειχθούν νέα μέλη, που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του οργανισμού στην Ελλάδα.

Το MDRT στην Ελλάδα, όλα αυτά τα χρόνια θεωρείται «το club των επιτυχημένων», που όποιος γίνει μέλος, θέλει να παραμείνει εκεί και να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο, στα επίπεδα του Court of the table και Top of the table. Το φετινό μότο της επιτροπής επικοινωνίας είναι «Commitment is always a choice», διότι η δέσμευση στην επιτυχία μας, είναι πάντοτε μία επιλογή και όχι μία υποχρέωση.

Λίγα λόγια για το MDRT

Ο Οργανισμός Million Dollar Round Table (MDRT) – The Premier Association of Financial Professionals®- ιδρύθηκε το 1927 και είναι μια παγκόσμια, ανεξάρτητη ένωση περισσοτέρων από 72.000 κορυφαίων επαγγελματιών στον τομέα των ασφαλειών ζωής και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από περισσότερες από 500 εταιρείες σε 70 έθνη και περιοχές. Τα μέλη του MDRT επιδεικνύουν εξαιρετικές επαγγελματικές γνώσεις, αυστηρή δεοντολογική συμπεριφορά και άριστη εξυπηρέτηση πελατών.

Η εγγραφή στο MDRT αναγνωρίζεται διεθνώς ως το απόλυτο επίπεδο αριστείας στον τομέα των ασφαλειών ζωής και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για έναν επαγγελματία.