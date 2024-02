Share on Facebook

Η ERGO Ασφαλιστική ανέδειξε τη δέσμευσή της στη στήριξη του κλάδου του τουρισμού και της φιλοξενίας, συμμετέχοντας ενεργά στο Shortstay Conference 2024, και παρουσιάζοντας το νέο της πρόγραμμα, ERGO My Home Bnb, το οποίο εστιάζει στις βραχυχρόνιες μισθώσεις παρέχοντας μία σύγχρονη και ολοκληρωμένη ασφαλιστική λύση. To ERGO My Home Bnb αποτελεί σύμμαχο των ιδιοκτητών ακινήτων απέναντι στα απρόοπτα – φυσικές καταστροφές, απώλεια εισοδήματος, αστική ευθύνη, λοιπές ζημιές από καλυπτόμενους κινδύνους – καθώς τους επιτρέπει να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους χωρίς το βάρος των οικονομικών απωλειών. Με δεδομένο ότι ο κλάδος των βραχυχρόνιων μισθώσεων στη χώρα μας συνεχώς αναπτύσσεται, το πρόγραμμα της ERGO έρχεται να καλύψει ένα κενό στην ασφάλιση, υποστηρίζοντας όλους όσοι επιλέγουν να εντάξουν τα ακίνητά τους στη βραχυχρόνια μίσθωση.

Η Νώρα Μπενάρδου, Product Management Lead Γενικών Ασφαλίσεων της ERGO Ασφαλιστικής, μίλησε στο συνέδριο και αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες του κλάδου των βραχυχρόνιων μισθώσεων, ο οποίος προσφέρει στους ιδιοκτήτες ακινήτων μια εναλλακτική πηγή εισοδήματος και στους ταξιδιώτες μια πιο αυθεντική και οικονομικά αποδοτική εμπειρία διαμονής. Η κ. Μπενάρδου ανέφερε ότι «στην ERGO Ασφαλιστική δεν εφησυχάζουμε και είμαστε συνεχώς σε αναζήτηση προϊόντων που καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς και των πελατών μας. Κατανοώντας τις υποχρεώσεις που έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, δημιουργήσαμε το πρόγραμμα ERGO My Home Bnb, προσφέροντάς τους ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την προστασία της κατοικίας που μισθώνουν ως οικοδεσπότες. Με το ERGO My Home Bnb, οι ιδιοκτήτες απολαμβάνουν πλήρη προστασία για να αξιοποιήσουν στο έπακρο την επένδυσή τους, γνωρίζοντας ότι έχουν την πιο αξιόπιστη κάλυψη».

Στο περίπτερο της ERGO Ασφαλιστικής στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες της εκδήλωσης είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με στελέχη της εταιρείας. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις εξειδικευμένες ασφαλιστικές λύσεις για τον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης που προσφέρει η εταιρεία, καθώς και σε γενικότερα θέματα που αφορούν την προστασία και την ασφάλιση τόσο των ίδιων όσων και των περιουσιακών τους στοιχείων.

Η ERGO Ασφαλιστική δεσμεύεται να παρέχει στήριξη και καινοτόμες λύσεις στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας, ενισχύοντας την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.