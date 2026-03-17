Την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε η Συνεδρίαση, με την οποία ολοκληρώθηκε η σύσταση σε Σώμα του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος.
Η Σύνθεση είναι η ακόλουθη:
- Πρόεδρος: Χρηστάκος Δημήτρης, Chief Actuarial Officer Generali Hellas
- Αντιπρόεδρος: Ανυφαντή Μαριάννα, Διευθύνουσα Σύμβουλος Anras P.C.
- Γεν. Γραμματέας: Ευσταθίου Αθανάσιος, Τεχνικός Διευθυντής Ζωής και Υγείας, Eurolife FFH
- Ταμίας: Μπαφίτης Κυριάκος, Διευθυντής Ανάληψης Κινδύνων Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας, Ergo Hellas
- Μέλη: Κακούρης Ηρακλής, Insurance Executive, (Αλφαβητικά) Τοτός Ιωάννης, Interamerican Group Actuarial Senior Leader
Τούμπα Παρασκευή (Βάνα), IFRS Reporting & Reinsurance Senior Actuary, NN Hellas
Leave a Reply