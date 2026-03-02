Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων που υλοποιεί με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης απέναντι στις τοπικές κοινωνίες, αναλαμβάνει μία ακόμη πρωτοβουλία με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Αύριο, Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, το ΕΕΑ θα αποστείλει μεγάλη ποσότητα εμφιαλωμένων νερών στο νησί της Αίγινας, προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση της έλλειψης πόσιμου νερού που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του νησιού.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, θα μεταβεί στην Αίγινα, ώστε να παραστεί προσωπικά στην παράδοση της βοήθειας προς τον Δήμο και τους αρμόδιους φορείς του νησιού, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη στήριξη του ΕΕΑ στην τοπική κοινωνία.

Έτσι το ΕΕΑ επιβεβαιώνει ότι ο ρόλος του δεν περιορίζεται στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, αλλά επεκτείνεται σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και ανταποκρίνονται σε άμεσες ανάγκες πολιτών και επαγγελματιών, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων και δυσκολιών.