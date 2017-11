ΠΣΑΣ: Is Your Child a Money Master or a Money Monster?

Θεσμική ενημέρωση για τα ζητήματα που αφορούν τη διαμσολάβηση και ταυτόχρονα εκπαιδευτικό θέμα με την διεθνούς φήμης ομιλήτρια από το Los Angeles, Jae Sunny Lee, Global Speaker Top of the table MDRT member , με τίτλο “Is Your Child a Money Master or a Money Monster?” θα πραγματοποιήσει ο ΠΣΑΣ στις 23 Νοεμβρίου από τις 15:00 έως τις 17:00.

Όπως ανανφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: “Η διδασκαλία των παιδιών μας να έχουν την κυριότητα των χρημάτων τους είναι κρίσιμη για τη μελλοντική τους επιτυχία. Βρίσκεστε στο τέλειο μέρος, την τέλεια στιγμή, για να διδάξετε τους πελάτες σας , πως θα δώσουν στα παιδιά τους τα εργαλεία που θα τους κάνουν μάστορες , όχι μόνο των δικών τους χρημάτων αλλά και της ζωής τους. Παρακολουθώντας το σεμινάριο θα μπορέσετε να πάρετε ιδέες , που θα είναι άμεσα εφαρμόσιμες στις συναντήσεις με τους πελάτες σας , έχοντας στόχο να προσθέσετε αξία με έναν πρωτότυπο τρόπο¨.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή σας εδώ