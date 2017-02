ΠΣΣΑΣ & GAMA Hellas: «Facing the challenge»

Ο ΠΣΣΑΣ σε συνεργασία με την GAMA Hellas διοργανώνει εκπαιδευτικό συνέδριο στις 17 & 18/2/2017, στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη με τίτλο “Facing the challenge”, με επίκεντρο τις νέες τάσεις και προκλήσεις στην Ασφαλιστική αγορά.

Βασικοί εισηγητές του συνεδρίου θα είναι: ο κ. Kelly G. Kidwell, CFP, ChFC, CLU, LUTCF, President and CEO, της PACIFIC ADVISORS, η παρουσίασή του έχει θέμα “Building an Ecosystem for Breaking Into the Business Markets” και ο κ. Ed. Deutschlander, CEO της ΝΟRTH STAR RESOURCE GROUP, με θέμα “Next Generation Recruiting : Attracting Tomorrow’s Performers”.

Επίσης θα παραστεί και θα έχει σύντομη ομιλία η κ. Bonnie Godsman, CEO της GAMA INTERNATIONAL, με θέμα “The future of GAMA”.

Για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί δεύτερη μέρα συνεδρίου με διαδραστικό εργαστήρι έχοντας θέμα “Recruiting University”, από τον κ. Ed. Deutschlander. Κατά τη διάρκειά του θα παραδοθεί στους συμμετέχοντες πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό.

Το συνέδριο υποστηρίζεται από το GAMA International’s LAMP και πιστεύουμε ότι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ασφαλιστική αγορά λόγω των διακεκριμένων εισηγητών και των εξειδικευμένων θεμάτων που θα αναπτυχθούν.

Κατά τη διάρκειά του θα παρουσιαστούν τα οφέλη της συμμετοχής στην GAMA Hellas και θα δοθεί η δυνατότητα αναλυτικής ενημέρωσης των μελών της, με θέμα «Ένα ταξίδι … μαζί μας!».

Στο χώρο του συνεδρίου, σε ειδικό γραφείο θα παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης για τον τρόπο εγγραφής στην GAMA HELLAS.

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την πολύτιμη στήριξη Ασφαλιστικών Εταιρειών – Χορηγών.

PLATINUM SPONSORS είναι οι εταιρείες INTERAMERICAN, NN Hellas και Εθνική Ασφαλιστική, αποτελώντας βασικό πυλώνα στήριξης της Ημερίδας.

Το συνέδριο στηρίζουν επίσης οι εταιρείες Eurolife ERB Ασφαλιστική και Eurolife Ltd ως GOLD SPONSORS.

Τέλος, SILVER SPONSORS είναι οι εταιρείες, AIG, CNP ΖΩΗΣ-CYPRIALIFE, Groupama Ασφαλιστική, MetLife, Prime Insurance, Universal Life και ΑΤΕ Ασφαλιστική.

Για τη δήλωση συμμετοχής και για το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου, παρακαλούμε ακολουθείστε το σύνδεσμο: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.