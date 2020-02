ΠΣΣΑΣ-GAMA: Το Μάρτιο στο Ορλάντο το συνέδριο LAMP

Ο ΠΣΣΑΣ και το επίσημο παράρτημα GAMA INTERNATIONAL Hellas, για Ελλάδα και Κύπρο, συνεχίζουν τις εκπαιδευτικές δράσεις, στηρίζοντας την ανάπτυξη της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και κυρίως των Managers.

Το συνέδριο LAMP (Leadership and Management Program) αποτελεί το κύριο ετήσιο συνέδριο ηγεσίας και management της ασφαλιστικής αγοράς.

Περισσότεροι από 3000 σύνεδροι από τον χώρο των ασφαλιστικών, επενδυτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από όλο τον κόσμο συμμετέχουν στην ετήσια αυτή εκδήλωση επαγγελματικής ανάπτυξης για να ανταλλάξουν απόψεις και εφαρμοσμένες στον κλάδο πρακτικές.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης γενικών σεμιναρίων (General Sessions) και άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων/εργαστηρίων, που πραγματοποιούνται από παγκοσμίου φήμης ομιλητές και καταξιωμένους managers του κλάδου.

To LAMP 2020 θα διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2020 στο Ορλάντο, Φλόριντα των ΗΠΑ.

Φέτος, ανάμεσά μας θα βρίσκονται διεθνούς φήμης ομιλητές όπως ο James Clear, Personal Development Keynote Speaker, Bestselling Author of Atomic Habits, Habits Expert και ο Ben Nemtin, #1 New York Times Bestselling Author and Co-Founder of The Buried Life Movement.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ομιλητές καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου στο παρακάτω link: www.lamp2020.com.

* Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο συνέδριο είναι να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Οργανισμού.

Το ετήσιο εκπαιδευτικό συνέδριο του ΠΣΣΑΣ σε συνεργασία με τη GAMA Hellas θα πραγματοποιηθεί στις 12/6/2020, στην Αθήνα και θα ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέρειες στο επόμενο διάστημα (www.gamahellas.com).