Σημαντικές προκλήσεις αναμένεται να αντιμετωπίσουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι ασφαλιστικές εταιρείες στην μετά- COVID-19 εποχή σύμφωνα με την έκθεση της PwC Securing your tomorrow, today – The future of financial.