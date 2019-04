RESOLUTE: Η καινοτόμος και ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση αποζημιώσεων

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που σηματοδότησε την επίσημη έναρξη των εργασιών της Resolute, στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στο Νέο Ψυχικό.

Οι μοντέρνες κτιριακές εγκαταστάσεις της καινοτόμου εταιρίας διαχείρισης αποζημιώσεων και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών φιλοξένησαν συνεργάτες, φίλους, υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς μας, σημαντικό αριθμό ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και εκπροσώπους του κλαδικού Τύπου, που τίμησαν με την παρουσία τους τα ιδρυτικά στελέχη της Resolute Νάντια Σταυρογιάννη, Γιώργο Κώτσαλο και Robert Romain.

Σε κλίμα φιλικό και χαλαρό, οι προσκεκλημένοι της Resolute είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, να συζητήσουν και να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες της εταιρίας, που καλύπτουν ένα διευρυμένο φάσμα υπηρεσιών, στοχεύοντας πάντα στην καλύτερη δυνατή έκβαση και την τελική επίλυση των υποθέσεων που αφορούν σε διαφορές μεταξύ πελατών και χρηματο-οικονομικών οργανισμών, όπως οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή οι τράπεζες.

Ειδικότερα για τους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς οργανισμούς, πάντα με μόττο «Fairness is what justice really is», η Resolute παρέχει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών, που καλύπτουν την αστική ευθύνη προϊόντος και την επαγγελματική αμέλεια.

Η εταιρία διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο έγκριτων νομικών και δικαστικών διαμεσολαβητών στην Ελλάδα και την Ευρώπη, που εγγυώνται τον απρόσκοπτο και ταχύτατο διακανονισμό κάθε ζημίας, καθώς και την επίλυση διαφορών.

Η σημαντική επένδυση σε νέες digital τεχνολογίες τής δίνει τη δυνατότητα να παρέχει στους πελάτες και συνεργάτες της:

πλήρως ψηφιοποιημένη παρακολούθηση της ζημίας, καθώς και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και ενημέρωση του φακέλου

ΑΡΙ με ασφαλιστικές εταιρίες και με το δίκτυο νομικών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, για την ανεμπόδιστη ανταλλαγή πληροφοριών

εξατομικευμένα εργαλεία παρακολούθησης των υποθέσεων και καταγραφής της εξέλιξής τους (reporting tools)

ασφαλή online πλατφόρμα ODR

εφαρμογή απομακρυσμένης παρακολούθησης του φακέλου μέσω smartphones & tablets

CRM

Η Resolute είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, που καθιστούν υποχρεωτική τη διαμεσολάβηση (mediation) και καθορίζουν ένα ιδιαιτέρως αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας για τους διαχειριστές ζημιών.

Στην εκδήλωση, που τίμησε με την παρουσία του ο τ. υπουργός Δικαιοσύνης Αντώνης Φούσας και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά Νίκος Φίλιππας, καθώς και πλήθος δικηγόρων και νομικών συμβούλων, παραβρέθηκαν επικεφαλής και εκπρόσωποι νευραλγικών φορέων, όπως ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος και η Μαργαρίτα Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ, o Δημήτρης Γαβαλάκης, Γενικός Γραμματέας του ΕΕΑ, ο Νικόλας Κανελλόπουλος, Γενικός Γραμματέας του ΟΠΕΜΕΔ, ο Γιώργος Βαλαής, Πρόεδρος του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων, ο Τάσος Παγώνης, Πρόεδρος και η Άννα Κωνσταντίνου Διευθύντρια του ΓΔΑ, ο Νίκος Σοφρωνάς, Διευθυντής του ΕΙΑΣ, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη ασφαλιστικών εταιριών και εταιριών ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης, μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Καντώρος, CEO, ο Γιώργος Βελιώτης, Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας, ο Τάσος Ηλιακόπουλος, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων και πολλά υψηλόβαθμα στελέχη του ομίλου Interamerican, ο Κάρολος Σαΐας, CEO της Interasco, ο Γιώργος Ζάχος, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της NP, ο Λεωνίδας Μπαλτατζής, Πρόεδρος της Ατλαντικής Ένωσης, ο Λυκούργος Πέτροβας, Διευθυντής Λειτουργιών της AXA, ο Γαβρήλος Κατσάνος, Δ/ντης Πωλήσεων Ασφαλίσεων Ζωής της Generali, ο Αλέξης Λιάγκας, επικεφαλής της Qatar, ο Κίμων Ευσταθόπουλος, Επιχειρησιακός και Τεχνικός Διευθυντής της Δύναμις, ο Στάθης Γκόργκας, Τεχνικός Δ/ντης Γενικών Κλάδων της Prime, o Σίμος Φιοράντης, Περιφερειακός Διευθυντής Πωλήσεων της Groupama και η Θεοδώρα Κάππα, CUO & Reinsurance Manager της Allianz.