Σαν σήμερα έφυγε από κοντά μας ο Φίλιππος Μωράκης

Σαν σήμερα το 2013 έφυγε από κοντά μας ο Πατέρας, Πωλητής, Δάσκαλος & Εκδότης Φίλιππος Μωράκης νικημένος από την επάρατη νόσο σε ηλικία 72 ετών. Ήταν παντρεμένος με την Ευρυδίκη Σουλιώτη και είχε τρία παιδιά. Τη Χριστίνα, τον Μιχάλη και τον Νίκο.

Ποιος ήταν ο Φίλιππος Μωράκης

Ο Φίλιππος Μωράκης γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου όπου και φοίτησε στη Σαλβάγειο Εμπορική Σχολή. Σε ηλικία 20 ετών αναγκάστηκε να μεταναστεύσει στην Ελλάδα – μαζί με την οικογένειά του – καθώς η κυβέρνηση της Αιγύπτου κρατικοποιήσε την επιχείρηση του πατέρα του (εργοστάσιο παρασκευής & επεξεργασίας σοκολάτας). Ερχόμενος στην Ελλάδα δούλεψε σε διάφορες επιχειρήσεις από αντιπρόσωπος πετροχημικών & δερμάτων μέχρι και doorman σε γνωστά κεντρικά ξενοδοχεία της Αθήνας (Hilton, Μεγάλη Βρεταννία) ενώ εκείνη την περίοδο – σε ηλικία 22 ετών – είχε και την πρώτη του επαφή με τις Ασφάλειες καθώς ο οδηγός του Χικματ Σάλμαν της τότε American Life του πούλησε μια ασφάλιση Ζωής. Ήταν και η περίοδος που γνώρισε τον ανερχόμενο τότε Δημήτρη Κοντομηνά.

Τον Μάρτιο του 1969 o Φίλιππος Μωράκης όντας ανήσυχο πνεύμα έβαλε πλώρη για Νέα Υόρκη με σκοπό να σπουδάσει ξενοδοχειακά στο Πανεπιστήμιο Cornel. Προκειμένου να μαζέψει λεφτά για τα δίδακτρά του δούλεψε από οδηγός ταξί μέχρι και ιδιοκτήτης πιτσαρίας μέχρι που μια ημέρα δέχτηκε την πρόσκληση ενός φίλου να γνωρίσει τον κόσμο της Αμερικάνικης Ασφαλιστικής Αγοράς. Η επαφή του με το επάγγελμα ξετρέλανε τόσο πολύ τον ίδιο που έδωσε παράταση ενός έτους στις σπουδές του και στρώθηκε στη δουλειά. Μέσα σε ένα χρόνο κατάφερε να πουλήσει ασφάλιστρα ύψους 500.000 δολαρίων (πολύ μεγάλο ποσό για εκείνη την εποχή) και να κερδίσει σε ασφάλιστρα περίπου 6.000 δολάρια. Ξετρελαμένος με το επάγγελμα ο Φίλιππος Μωράκης διέγραψε μια λαμπρή καριέρα ως Ασφαλιστής στη Νέα Υόρκη. Μια καριέρα που ξετυλιγόταν παράλληλα με τις πρώτες επιχειρηματικές κινήσεις του Δημήτρη Κοντομηνά για τη δημιουργία της Interamerican ο οποίος επισκεπτόταν συχνά τη Νέα Υόρκη και κρατούσε επαφές μαζί του. Σε ηλικία 34 ετών ο ΦΜ εξελίχτηκε σε Διευθυντής Πωλήσεων στη Mutual of New York (διακρίθηκε ως ένας από τους τρεις κορυφαίους διευθυντές της Εταιρείας) ενώ παράλληλα ίδρυσε μαζί με τον Ελληνοαμερικάνο – δισεκατομμυριούχο σήμερα – John Catsimatides την πρώτη αγγλόφωνη Ελληνοαμερικάνικη εβδομαδιαία εφημερίδα ”Hellenic Times”. Σε ηλικία 36 ετών εξελέγη Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Νέων της Νέας Υόρκης (New York City Jaycees Foundation Inc) ενώ την ίδια χρονιά υπηρέτησε και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου της Νέας Υόρκης “New York Board of Trade”.

Το 1980 ο ΦΜ αποδέχεται την πρόταση του Δημήτρη Κοντομηνά να εργαστεί δίπλα του ως εμπορικός διευθυντής της Interamerican με σκοπό να εκπαιδεύσει τους Διευθυντές των καταστημάτων στη Σύγχρονη Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων. Μια συνεργασία που κράτησε για 4 χρόνια καθώς στη συνέχεια ίδρυσε την εταιρεία Morax η οποία προσέφερε Σεμινάρια Διοίκησης Επιχειρήσεων & Πωλήσεων σε ολόκληρη την Επιχειρηματική Αγορά. Η δεκαετία του ογδόντα ήταν μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδος στην επαγγελματική ζωή του ΦΜ καθώς η Ελληνική Επιχειρηματική Αγορά δεν είχε γνώσεις από στρατηγικό μάρκετινγκ, μάνατζμεντ και τεχνικές πωλήσεων με αποτέλεσμα ο ίδιος να τις εισαγάγει στην αγορά με τις γνώσεις που είχε αποκτήσει από την Αμερική. Τα σεμινάρια της Morax έγιναν αμέσως το trend της εποχής προσφέροντας γνώσεις στους Έλληνες επιχειρηματίες και μάνατζερ που μέχρι τότε γνώριζαν μόνο όσοι είχαν εργαστεί στο εξωτερικό. Χαρακτηριστικό της επιτυχίας των σεμιναρίων οι αξιολογήσεις της εποχής που έδιναν 95% ικανοποίηση συμμετεχόντων. Σταθμός στην εκπαιδευτική καριέρα του και η συνεργασία με τη LIMRA.

Το 1988 εκδίδει για πρώτη φορά το περιοδικό Επιστημονικό Marketing, το μόνο ελληνικό επιστημονικό περιοδικό στην Ελλάδα με αρθρογραφία από διακεκριμένους Έλληνες και ξένους ακαδημαϊκούς με θεματολογία σχετική με τη διοίκηση επιχειρήσεων ενώ το 1992 εκδίδει και το περιοδικό Ασφαλιστικό Marketing ως κλαδικό περιοδικό για την Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά. Έχοντας αποδείξει τις ικανότητές του στην εκπαίδευση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και μάνατζερ, ο ΦΜ την ίδια χρονιά πρωτοτυπεί διοργανώνοντας τις πρώτες βραβεύσεις Ασφαλιστών. Έχοντας ως κίνητρο την προβολή του επαγγελματία Ασφαλιστή ξεχωρίζει τους 10 κορυφαίους Ασφαλιστές της χώρας – από agency ασφαλιστικών εταιρειών με focus στον κλάδο ζωής – και δημιουργεί έναν θεσμό που ακόμα και σήμερα – 25 χρόνια μετά – συνεχίζει την παράδοση που δημιούργησε.

Έκτοτε συνέχισε την καριέρα του στην Ασφαλιστική αγορά ως εκδότης μηνιαίων περιοδικών διοργανώνοντας παράλληλα κατά παραγγελία σεμινάρια για Ασφαλιστικές εταιρείες με προϊοντικό και πωλησιακό περιεχόμενο. Εκείνη την περίοδο εισήγαγε και το ΜΕΛΟΙΚ (Μελέτη Οικογενειακών Αναγκών) το οποίο έγινε ανάρπαστο και αντιγράφτηκε στην πορεία από την πλειονότητα των ασφαλιστικών εταιρειών όπου και βελτιώθηκε – ψηφιοποιήθηκε και έγινε ο μπούσουλας για την ορθή ανάλυση αναγκών σε συμβόλαια ζωής.

Το 2007 ανταποκρινόμενος στα trend της εποχής δημιούργησε το πρώτο ειδησεογραφικό site της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς (www.insurancedaily.gr) με ειδήσεις αποκλειστικά για Ασφαλιστές και μάνατζερ. Ένα site που δημιουργήθηκε αρχικά ως προσωπικό Blog του ΦΜ και εξελίχθηκε ως ένα από τα εγκυρότερα και μεγαλύτερα site της αγοράς με περισσότερους από 15.000 συνδρομητές στο καθημερινό newsletter του.