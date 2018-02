Σάββατο 3/3: Digital Disruption Sessions @ Delphi Economic Forum

Τα Digital Disruption Sessions, μια πρωτοβουλία ανοικτών συζητήσεων για το ρόλο των νέων τεχνολογιών στο μάρκετινγκ και την κοινωνία, που πραγματοποιείται στις 3 Μαρτίου στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum από τη VALUECOM, με την υποστήριξη της Vodafone, υποδέχεται σημαντικούς εισηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να έρθει σε επαφή με τους guru της ψηφιακής εποχής. Το συνέδριο διαρθρώνεται σε 3 θεματικές ενότητες, όπου διεθνώς καταξιωμένοι ομιλητές πλαισιώνονται από πάνελ συζήτησης αποτελούμενα από κορυφαία στελέχη, επιχειρηματίες και δημιουργούς της εγχώριας και διεθνούς σκηνής. Ακολουθούν, αναλυτικά, οι ενότητες και οι ομιλητές των Digital Disruption Sessions:

“Technology empowers the community / the new CSR : empowerment through training & education”

Για το ρόλο της τεχνολογίας στην ανάπτυξη της κοινωνικής ευθύνης θα μιλήσει η Leila Janah, ακτιβίστρια και CEO των Samasource και LXMI, δύο εταιρειών με αποστολή να περιορίσουν την παγκόσμια φτώχεια συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Θα ακολουθήσουν εισηγήσεις από σημαντικές προσωπικότητες:

Cyril Claquin, Managing Director, Pernod Ricard Hellas

Εύα Καϊλή, ευρωβουλευτής

Γιώργος Νικολετάκης, συνιδρυτής The Tipping Point

Μαρία Σκάγκου, Επικεφαλής Νομικών και Εξωτερικών Σχέσεων, Vodafone Ελλάδας

Μαρία Φουντά, ‎Country Marketing Manager, ‎Google Ελλάδας

Το πάνελ θα συντονίσει η δημοσιογράφος Στέλλα Κάσδαγλη

“New media: The rise of the micro-influencer & experience building”

Η αυξανόμενη επιδραστικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και το φαινόμενο των micro-influencers θα αποτελέσει το θέμα συζήτησης για το 2ο πάνελ, του οποίου θα ηγηθεί η Jessica Gioglio, συγγραφέας και Digital & Social Media Strategist. Στη συζήτηση θα συμμετέχουν οι:

Αθηνά Γεωργιάδου, Content Director, Stardust Influencers Agency

Γαλάτεια Λασκαράκη, Διευθύντρια Σύνταξης, Marie Claire Ελλάδας

Κώστας Μυλωνάς, Executive Marketing Director, Unilever

Άκης Πετρετζίκης, Chef και Διευθύνων Σύμβουλος, Akis Petretzikis Ltd

Το πάνελ θα συντονίσει η δημοσιογράφος Πόπη Τσαπανίδου

“Health, Banking & Insurance disrupted”

Την επιρροή των νέων τεχνολογιών στους κλάδους της Υγείας, της Τραπεζικής και των Ασφαλίσεων θα αναλύσει η Andra Keay, Managing Director της Silicon Valley Robotics, και θα τοποθετηθούν σχετικά οι:

Bassim Haidar, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, Channel IT

Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Interamerican Group

Αλέξης Πανταζής, συνιδρυτής and Διευθύνων Σύμβουλος, Hellas Direct

Έφη Πρεσβεία, Digital Financial Services Lead, Management and Technology Consulting, Accenture

Το πάνελ θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Αντώνης Σρόιτερ.

Τα Digital Disruption Sessions θα πραγματοποιηθούν στις 3 Μαρτίου στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum, στο ξενοδοχείο Αμαλία στους Δελφούς, από τις 14.30 έως τις 18.00.