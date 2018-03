Σεμινάριο από την ΕΑΕ για το Non-Life Pricing

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 το τρίτο κατά σειρά σεμινάριο που συνδιοργάνωσε η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος με την European Actuarial Academy, σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα.

Αυτή τη φορά το σεμινάριο ήταν διήμερο και οι επιμέρους εισηγήσεις κινήθηκαν γύρω από το κεντρικό θέμα Non-Life Pricing: Introduction to Practical Implementation of Modern Techniques in R. Το σεμινάριο παρακολούθησαν τριάντα επτά άτομα, τα οποία προέρχονταν από δεκατέσσερις χώρες, ενώ δεκαεννέα εξ’ αυτών ήταν Έλληνες.

Η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος προγραμματίζει νέες αντίστοιχες δραστηριότητες προκειμένου να παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη της για συνεχή επιμόρφωση, ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.