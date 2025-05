Το 6ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης – #ocin25 επιστρέφει δυναμικά, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 50 κορυφαίους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που θα φέρουν στο φως τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της Επαγγελματικής Ασφάλισης μέσα από μια πλούσια θεματολογία.

Κεντρικός Ομιλητής του Συνεδρίου θα είναι ο Ιωάννης Τσικριπής, Γενικός Διευθυντής Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος θα προσφέρει καίριες αναλύσεις και προοπτικές για το μέλλον του κλάδου.

Μέσα από 5 δυναμικά panels και 5 διαδραστικά Fireside Chats, οι ομιλητές θα επικεντρωθούν στο θέμα «Το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα της Επαγγελματικής Ασφάλισης».

Θα αναδειχθούν ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη, τις προοπτικές και την καινοτομία στην αγορά της Επαγγελματικής Ασφάλισης, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με τους κορυφαίους του κλάδου.

Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου πατώντας εδώ

Εξέχοντες πολιτειακοί και θεσμικοί ομιλητές, καθώς και ακαδημαϊκοί από την εγχώρια και διεθνή κοινότητα, θα παρευρεθούν, για ακόμη μία χρονιά, στο 6ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης – #ocin25.

Μεταξύ των σημαντικότερων Ομιλητών του event συγκαταλέγονται οι ακόλουθοι:

• Νίκη Κεραμέως, Εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

• Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας

• Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

• Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

• Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

• Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

• Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

• Σταύρος Κωνσταντάς, Διευθυντής Διεύθυνσης Εποπτείας Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ασφάλισης, Τράπεζα της Ελλάδος

• Νικόλαος Χουρδάκης, Υποδιοικητής Β’, Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), Πρόεδρος ΔΣ, ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ, Α’ Αντιπρόεδρος, ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών

• Δρ. Χρήστος Π. Νούνης, Πρόεδρος, Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) & Πρόεδρος, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.)

• Χαράλαμπος Φύτρος, Β’ Αντιπρόεδρος ΔΣ, Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.), Αναλογιστής & Χρηματοοικονομικός Αναλυτής, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Johnson & Johnson

• Φιλίππα Μιχάλη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ζωής & Συντάξεων, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλος, NN Hellas

• Βασιλική Λαζαράκου, ΔΝ, Πρόεδρος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Μέλος ΔΣ, ESMA & IOSCO, Μέλος ΔΣ, Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ

• Κρις Αίσωπος, Πρόεδρος ΔΣ, ΕΘΕ & Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Trust

• Γεώργιος Λιακόπουλος, Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής, Ένωση Εισηγμένων Εταιριών (ΕΝΕΙΣΕΤ), Νομικός Σύμβουλος Ομίλου Πειραιώς Financial Holdings

• Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ)

• Αλέξανδρος Κωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

• Patrick Hoedjes, Head of Policy and Supervisory Convergence Department, European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

• Dr. Francesco Briganti, Secretary General of the Cross Border Benefits Alliance-Europe (CBBA-Europe), CEO and Founder of the Employee Benefits and Welfare Institute (EBWI), Member of EIOPA’s Occupational Pensions Stakeholder Group (OPSG)

• Γιώργος Γεωργακόπουλος, Εκπρόσωπος Προέδρου και Γραμματέας Οικονομικού, Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.)

• Κατερίνα Δασκαλάκη, Εκπρόσωπος Προέδρου και Διευθύντρια Τομέα Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικού Διαλόγου, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

• Δημήτριος Δημητρίου, Γενικός Γραμματέας, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)

• Ιωάννης Χατζής, Πρόεδρος ΔΣ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ)

• Γεώργιος Χότζογλου, Πρόεδρος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ)

• Ανδρέας Καλλίρης, Πρόεδρος, Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ)

• Tilmann Galler, Global Market Strategist, JP Morgan Asset Management

• Philippos Mannaris, Partner, Aon Wealth Solutions, Chairman of MAP Fund – Multi-Employer Occupational Pension Scheme in Cyprus

• Marnik Van Impe, Senior Advisor, PensioPlus, Board Member, European Association of Paritarian Institutions (AEIP)

• Dr. Kai Wallbaum, Managing Director, Head of Asset-Life Business, Allianz Global Investors

• Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας & Διευθυντής Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

• Χρήστος Γεωργίου, Chief Financial Officer & Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη

• Ηλίας Γεωργουλέας, Ιδρυτής και Μέλος ΔΣ, Όμιλος Global Wealth

• Τάσος Γκιάτης, Πρόεδρος ΔΣ, Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank, Μέλος ΔΣ, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Ομίλου Alpha Services and Holdings

• ΜάνοςΔροσατάκης, Διευθύνων Σύμβουλος & Chief Investment Officer, Iolcus Investments ΑΕΔΟΕΕ

• Χρήστος Ελαφρός, Επικεφαλής Επενδυτικής Στρατηγικής, Eurobank

• Κωνσταντίνος Κονδάκης, Διευθυντής Επενδύσεων, Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

• ΙωάννηςΛιβανάς, Διευθύνων Σύμβουλος, State Super (SAS Trustee Corporation)

• Δρ. Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών, διαΝΕΟσις

• Γεώργιος Μιχαλόπουλος, Chief Wealth Management Officer, Όμιλος Alpha Bank, Πρόεδρος ΔΣ, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Ομίλου Alpha Services and Holdings

• Στέργιος Μπακάλης, Επισκέπτης Καθηγητής, Σχολή Διεθνούς Οικονομίας, Κεντρικό Πανεπιστήμιο Χρηματοοικονομικών και Οικονομικών, Πεκίνο-Κίνα

• Θεοφάνης Μυλωνάς, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Wealth Management, Τράπεζα Eurobank ΑΕ

• Μιλτιάδης Νεκτάριος, Ομότιμος Καθηγητής Ασφάλισης, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

• Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO, ethosGROUP

• Γεώργιος Πάνος, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επίτιμος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοίκησης Άνταμ Σμιθ, Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου, Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

• Ευστράτιος Σαραντινός, Διευθύνων Σύμβουλος, Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ

• Άγγελος Στεργίου, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

• Ευάγγελος Χαρατσής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ

• Στάθης Χαρίτος, Πρόεδρος ΔΣ, Σωματείο Εργαζομένων Τράπεζας Eurobank – Union Eurobank, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Ομίλου Eurobank

Στον κατάλογο των Συντονιστών περιλαμβάνονται οι:

• Βασίλης Αγγελόπουλος, Δημοσιογράφος, Η Ναυτεμπορική

• Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας & Διευθυντής Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

• Χρήστος Κώνστας, Δημοσιογράφος, Head of Content, ethosMEDIA

• Γεώργιος Κ. Μπήτρος, Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

• Ανέστης Ντόκας, Δημοσιογράφος, Η Ναυτεμπορική

• Κώστας Παπαχλιμίντζος, Δημοσιογράφος, ΕΡΤ

• Ρούλα Σαλούρου, Δημοσιογράφος, Καθημερινή & Euro2day.gr

• Ντίνος Σιωμόπουλος, Δημοσιογράφος, Mega TV, Το Βήμα, ot.gr

Την παρουσίαση του Συνεδρίου αναλαμβάνει η Σοφία Ροδοπούλου, Δημοσιογράφος, Alpha TV.

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στο:https://bit.ly/ocin25_registration

Το 6ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης #ocin25 διοργανώνουν η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) και η ethosEVENTS, εταιρεία του ομίλου ethosGROUP, σε συνεργασία με το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr, το ασφαλιστικό περιοδικό InsuranceWorld και το portal insuranceworld.gr.

Για πιο αναλυτική ενημέρωση, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου https://ethosevents.eu/event/6o-synedrio-epangelmatikis-asfalisis/ όπως επίσης και τα social κανάλια Facebook,LinkedIn και YouTube.

Το insurancedaily.gr είναι χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης