Το 2024 αποτελεί μία χρονιά απόλυτης ψηφιοποίησης για την Sofos Insurance Agency καθώς και σημαντικής ανάπτυξης τόσο εμπορικά όσο και επικοινωνιακά.

Στο χρονικό διάστημα έως και τέλη Αυγούστου, η εταιρεία κατάφερε να υλοποιήσει τη νέα πρωτοποριακή υπηρεσία Sofos Clickn’ Pay, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων πληρωμής στους πελάτες των συνεργατών της, για άμεση εξόφληση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων τους μέσω της υπηρεσίας Viber.

Επιπλέον, προχώρησε στην προσθήκη ενός ακόμα σύγχρονου τρόπου πληρωμής ασφαλιστηρίων συμβολαίων, με την πλήρη ενσωμάτωση στα συστήματά της των υπηρεσιών της Revolut, μία ψηφιακή Τράπεζα, η οποία απαριθμεί πάνω από 40 εκατομμύρια χρήστες, υποστηρίζοντας περισσότερα από 140 νομίσματα, φέρνοντας επανάσταση στον τρόπο των online συναλλαγών. Η Revolut παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να πραγματοποιεί πληρωμές ή μεταφορές χρημάτων σε όλο τον κόσμο, ακόμη και μέσω του κινητού του, από όπου κι αν βρίσκεται.

Καταληκτικά, η Sofos Insurance Agency ΑΕ, με ιδιαίτερη χαρά, γνωστοποιεί τη συμμετοχή 354 και πλέον συνεργατών της, για το 1ο 8μηνο του 2024, στα προγράμματα επαναπιστοποίησης, μέσω του Τμήματος εκπαίδευσηςSofos Edu For You, την πρώτη ασύγχρονη ολοκληρωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e – learning), που διαθέτει εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα, η οποία σχεδιάστηκε έτσι ώστε να καλύπτει πλήρως τις εκπαιδευτικές ανάγκες του δικτύου των συνεργατών της. Σημαντική αναφορά πρέπει να γίνει και στην ολοκλήρωση του Διαγωνισμού Πωλήσεων της εταιρείας με έπαθλο ένα μοναδικό ταξίδι στη Μαδρίτη, το οποίο και θα πραγματοποιηθεί το 1ο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Σε συνδυασμό με τις νέες καινοτομίες που εισήχθησαν στην αγορά, αλλά και την πλήρη διασύνδεση όλων των συστημάτων της σε ένα ενιαίο και στιβαρό οικοσύστημα (Sofos Universal Layer), η Sofos Insurance Agency Α.Ε., πέτυχε αύξηση της παραγωγής της κατά 15.2% το πρώτο 8μηνο του 2024, καθώς και αύξηση του τζίρου της (εισερχόμενες προμήθειες) κατά 16,8%!!

Ο κ. Γ. Σοφός Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης δήλωσε σχετικά: « Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση επιβεβαιώνουμε ότι η πορεία προς τη συνεχή βελτιστοποίηση και καινοτομία στις υπηρεσίες μας, αποφέρει μακροχρόνια οφέλη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην διαδικασία της ασφαλιστικής παραγωγής. Ευχαριστούμε θερμά τους συνεργάτες μας, για την ενεργή συμμετοχή τους στην πραγματοποίηση όλων των στόχων μας, είτε παραγωγικούς είτε ενσωμάτωσης διαδικασιών, αλλά και για την αμέριστη στήριξή τους στην στρατηγική και το όραμα του Οργανισμού μας. Φυσικά δεν θα μπορούσα να παραλείψω να ευχαριστήσω όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, για την καθημερινή επιμονή προς την ενσωμάτωση κάθε καινοτομίας στα συστήματά μας και την προσήλωσή τους στο μοντέλο της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης».