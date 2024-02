H Sofos Ιnsurance Αgency με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια ανακοινώνει ότι για το έτος 2023 μέσω του Τμήματος Εκπαίδευσης Sofos Edu For You, δήλωσαν τη συμμετοχή τους στα προγράμματα επαναπιστοποίησης της Τράπεζας της Ελλάδος, πάνω από 400 συνεργάτες της.

Το Sofos Edu For You είναι η πρώτη ασύγχρονη ολοκληρωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e – learning) που διαθέτει εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και σχεδιάστηκε έτσι ώστε να καλύπτει πλήρως τις εκπαιδευτικές ανάγκες του δικτύου συνεργατών και του έμψυχου δυναμικού της, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές και τα προγράμματα επαναπιστοποίησης της ΤτΕ. Το σύστημα εκπαίδευσης διανύει ήδη τον δεύτερο χρόνο επιτυχημένης λειτουργίας και συνεχίζει δυναμικά το έργο του.

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τις ασφαλιστικές εταιρείες ERGO και AIG, οι οποίες για ακόμη μία χρονιά, μας διέθεσαν τα δικά τους εγκεκριμένα προγράμματα των Τομέων Α΄& Β΄, έτσι ώστε να πιστοποιηθούν μέσω αυτών, οι συνεργάτες και το προσωπικό της εταιρείας.

Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε θερμά και την εταιρεία SQLearn, η οποία σχεδίασε την πλατφόρμα Sofos Edu For You, αποκλειστικά για τις ανάγκες της εταιρείας μας και που διαρκώς επιμελείται την ομαλή διασύνδεσή της με το Sofos Portal.

Θεωρούμε ότι, το 2024 το Sofos Edu For You, θα τύχει εκ νέου της εμπιστοσύνης και της στήριξης των συνεργατών, ενώ παράλληλα αισιοδοξούμε πως τη νέα χρονιά θα επαναπιστοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας, πάνω από 500 συνεργάτες.

Ο Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης και Μέλος Δ.Σ. της Sofos Insurance Agency κ. Γιώργος Σοφός δήλωσε σχετικά: Η στρατηγικής σημασίας αποδοχή του συστήματος Sofos Edu For You μας ωθεί να συνεχίσουμε τις επενδύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης. Πετύχαμε να ενοποιήσουμε αποδοτικά μια ακόμα υπηρεσία στο οικοσύστημα του οργανισμού μας με έμφαση στην ευκολία χρήσης. Μας γεμίζει υπερηφάνεια για τον βαθμό που καταφέραμε να μεταδώσουμε το μήνυμα της αναγκαιότητας της (επαν-) εκπαίδευσης στον επαγγελματικό μας χώρο και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο να παρέχουμε καινοτόμες και χρήσιμες υπηρεσίες στους ανθρώπους μας.

Ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων και Μέλος Δ.Σ. της Sofos Insurance Agency κ. Θρασύβουλος Σοφός δήλωσε σχετικά: Συνεχίζουμε δυναμικά να προσφέρουμε λύσεις και υπηρεσίες στο δίκτυο πωλήσεων και το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας ενώ είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την αποδοχή που τυγχάνει το Sofos Edu For You. Το σύστημα εκπαίδευσης Sofos Edu For You αποτελεί σημαντικό εργαλείο στα χέρια των ανθρώπων μας και μέσο εξωστρέφειας της στρατηγικής μας για την ποιοτική ασφαλιστική διαμεσολάβηση.