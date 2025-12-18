Με μια ομιλία υψηλού συμβολισμού και ουσιαστικών αναφορών, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της SOFOS Insurance Agency ανέβηκε στο βήμα της 31ης τελετής απονομής των Insurance Awards «Φίλιππος Μωράκης», που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ο επικεφαλής της SOFOS εξέφρασε την προσωπική του περηφάνια για έναν θεσμό που —όπως σημείωσε— «είναι καινοτόμος, διαφανής, ουσιώδης και αντικειμενικός» και πλέον αποτελεί σημείο αναφοράς για ολόκληρη την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Κομβικό σημείο της ομιλίας του αποτέλεσε η αναφορά στη ριζική αναβάθμιση των Insurance Awards από το 2022, όταν οι Νίκος και Μιχάλης Μωράκης παρουσίασαν το νέο μοντέλο αξιολόγησης.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Ήταν Απρίλιος του 2022 όταν ο Νίκος μας παρουσίασε το όραμά του για μια εκδήλωση που βασίζεται στην αξιολόγηση ποιοτικών κριτηρίων, πρωτοποριακή για τα δεδομένα της αγοράς μας· μια εκδήλωση εμπνευσμένη από τον πατέρα τους, Φίλιππο Μωράκη, που συνεχίζουν με επιτυχία τα παιδιά του».

Η νέα φιλοσοφία του θεσμού περιλαμβάνει:

αξιολόγηση ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων,

ταξινόμηση των συμμετοχών βάσει κοινών χαρακτηριστικών,

ενεργή συμμετοχή της Grant Thornton και προσωπικοτήτων της ασφαλιστικής αγοράς στη διαδικασία κρίσης.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της SOFOS:

«Τα Insurance Awards ενίσχυσαν δραστικά την εγκυρότητα και ευρύτητα των κριτηρίων τους. Η διαδικασία αξιολόγησης, η ανταλλαγή γνώσης και η ποιότητα της τελετής τα καθιστούν πρότυπο για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση».

Η SOFOS Insurance Agency, όπως σημείωσε, στηρίζει σταθερά διαδικασίες που βασίζονται στη διαφάνεια, στη δικαιοσύνη και στην υψηλή απαιτητικότητα. Γι’ αυτό και χαρακτήρισε τον θεσμό ως:

«ωδή στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη συνεχή μετάβαση της χρησιμότητας της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης». Διαβάστε επίσης: 400 συμμετέχοντες, πολιτικοί & εκπρόσωποι φορέων στα FMIA25

Παρά το γεγονός ότι η SOFOS δεν συμμετείχε ως διαγωνιζόμενος οργανισμός φέτος, η εταιρεία στήριξε ενεργά τη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό της ρόλο στον κλάδο. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι σε σχεδόν μισό αιώνα πορείας του στην αγορά, παραμένει βαθιά αφοσιωμένος στην «ιδέα της πρόνοιας, της πρόβλεψης και του προγραμματισμού». Σε αναφορά στις πρόσφατες επιτυχίες της SOFOS Insurance Agency, ο Πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα υπερήφανος:

«Είμαστε ένας οργανισμός που έχει βραβευτεί 13 φορές στις τελευταίες τρεις διοργανώσεις των Insurance Awards, με αποκορύφωμα δύο βραβεύσεις στη κατηγορία ‘Overall Performance’».

Παρότι φέτος η εταιρεία δεν συμμετείχε στον διαγωνισμό, ο ίδιος τόνισε ότι στόχος πλέον είναι η υποστήριξη των συναδέλφων και του θεσμού, υπογραμμίζοντας το πόσο σημαντικό είναι να αναδεικνύονται οι επαγγελματίες που ξεχωρίζουν για:

τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά,

τις παραγωγικές τους επιδόσεις,

την επιχειρηματική τους σκέψη.

Προς το τέλος της ομιλίας του, ο επικεφαλής της SOFOS τόνισε την ανάγκη για:

συνεννόηση στον χώρο της διαμεσολάβησης,

ανταλλαγή ιδεών,

υιοθέτηση κουλτούρας βιώσιμης ανάπτυξης,

δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης.

Καταλήγοντας, ανέφερε:

«Η Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση απαιτεί όραμα, και μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι τα Insurance Awards συμβάλλουν ενεργά στην πραγματοποίησή του».

Κλείνοντας, απηύθυνε θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές, στους συμμετέχοντες και στους φετινούς βραβευθέντες.