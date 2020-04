Η SQLearn, στο πλαίσιο των εξελίξεων που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού και της επίδρασής της στην παγκόσμια οικονομία και ειδικότερα στη ναυτιλία, ανέπτυξε ένα ηλεκτρονικό μάθημα για ευαισθητοποίηση απέναντι στην πανδημία του COVID-19 με βάση τις οδηγίες του IMO και του WHO.

Το μάθημα, με τίτλο “Coronavirus Disease (COVID-19) Awareness Course, based on IMO & WHO guidance”, στοχεύει στο να βοηθήσει τις ναυτιλιακές εταιρείες να διαδώσουν τις πληροφορίες που παρέχει ο ΙΜΟ και ο WHO, ώστε να ενημερώσουν το προσωπικό τους και να εμποδίσουν την εξάπλωση του ιού. Όπως όλοι πλέον γνωρίζουμε, είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσουμε αυτές τις οδηγίες, ώστε να προστατευτούμε από τον ιό και να μειώσουμε τον κίνδυνο μετάδοσής του. Οι πληροφορίες που εμπεριέχει το ηλεκτρονικό μάθημα προέρχονται από την επίσημη ιστοσελίδα του IMO, όπου αναρτώνται οι σχετικές ανακοινώσεις, πηγές, εγκύκλιοι και οδηγίες του WHO. Τη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε εδώ.

Το μάθημα της SQLearn είναι ένα πλήρες ηλεκτρονικό μάθημα που αποτελείται από SCORM αρχεία, στα οποία περιλαμβάνονται οι βασικές οδηγίες που όλοι είναι απαραίτητο να ακολουθήσουν, μαζί με τις παρακάτω πληροφορίες:

Τεχνικές κατευθύνσεις από τον WHO για τον εντοπισμό και τη διαχείριση άρρωστων ταξιδιωτών, ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού, εν πλω και στα λιμάνια.

Οδηγίες λειτουργίας από τον WHO για τη διαχείριση κρουσμάτων κορωνοϊού εν πλω.

Συμβουλές για τα κράτη μέλη του IMO, για ναυτικούς και για πλοία.

Κοινές δηλώσεις του WHO και του IMO για την ανταπόκριση στην πανδημία του κορωνοϊού.

Εγκύκλιοι του IMO

Το μάθημα παρέχεται σε όλους τους πελάτες της SQLearn χωρίς πρόσθετη χρέωση. Μέσω του Dolphin System Training Matrix μπορούν να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες εγγραφές χρηστών και κατόπιν αιτήματος, το μάθημα μπορεί να συγχρονιστεί με την πλατφόρμα στα πλοία, προκειμένου να εκπαιδευτούν και τα πληρώματα. Επιπλέον, οι υπεύθυνοι της εκπαίδευσης θα έχουν πρόσβαση σε σχετικές αναφορές για το ποιοι χρήστες ολοκλήρωσαν το μάθημα στη στεριά ή εν πλω. Αντίστοιχα, όσοι εκπαιδευόμενοι ολοκληρώσουν με επιτυχία το μάθημα, θα μπορούν να εκτυπώσουν ένα πιστοποιητικό ως αποδεικτικό.

Επιπλέον, σε μία προσπάθεια να βοηθήσει τη ναυτιλιακή βιομηχανία αυτή τη δύσκολη περίοδο, η SQLearn παρέχει ανοιχτή πρόσβαση στο μάθημα για τον COVID-19 μέσω της πλατφόρμας www.maritimecourses.net, όπου ο καθένας μπορεί να εγγραφεί και να το παρακολουθήσει δωρεάν.

Η SQ Learn θα συνεχίσει να ανανεώνει το μάθημα με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες του IMO και του WHO, ώστε να υποστηρίξει τη ναυτιλία τον καιρό της πανδημίας και να συμβάλλει στο να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού.

Επιπλέον, μαζί με το μάθημα για τον COVID-19, θα είναι διαθέσιμο και ένα μάθημα για το Cyber Security, καθώς σε μία περίοδο που ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού των εταιρειών εργάζεται από το σπίτι, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να γνωρίζει κανείς για τις απειλές στον κυβερνοχώρο.

Η SQLearn λειτουργεί κανονικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας και εξυπηρετεί τις ναυτιλιακές εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε στη ιστοσελίδα της SQLearn τις πιο συχνές ερωτήσεις για την εκπαίδευση του προσωπικού κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα της SQLearn για οποιαδήποτε ερώτηση.