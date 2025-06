Share on Facebook

Η Generali Hellas υποδέχθηκε με ενθουσιασμό, το Roadshow της στρατηγικής “Lifetime Partner 27: Driving Excellence”, με διεθνή συμμετοχή και ένα όραμα που οδηγεί την Generali στον επόμενο σταθμό της δυναμικής, αναπτυξιακής της πορείας

Πρόσφατα, η Generali Hellas είχε την τιμή να φιλοξενήσει μία από τις σημαντικότερες στάσεις του Roadshow για την παρουσίαση του πλάνου “Lifetime Partner 27: Driving Excellence”, της παγκόσμιας πρωτοβουλίας του Ομίλου Generali που έχει στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής σύμπλευσης, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ενδυνάμωση του ηγετικού ρόλου της Generali στην παγκόσμια ασφαλιστική αγορά.

Η επιλογή της Ελλάδας ως σταθμού αυτής της διεθνούς περιοδείας δεν ήταν τυχαία. Αντικατοπτρίζει τη σταθερή ψήφο εμπιστοσύνης του Ομίλου στη διοικητική ομάδα της Generali Hellas και τη συνεπή της πορεία σε επίπεδο απόδοσης, καινοτομίας και προσαρμοστικότητας. Η Generali Hellas συγκαταλέγεται, πλέον, στις αγορές που διαμορφώνουν τις εξελίξεις στον ασφαλιστικό χώρο, αναλαμβάνοντας πιο ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στο παγκόσμιο αφήγημα του Ομίλου.

Η στρατηγική Driving Excellence αποτελεί τον πυρήνα της νέας πορείας της Generali προς το 2027 και αφορά κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα σύνολο στόχων ή δεικτών απόδοσης. Πρόκειται για μια φιλοσοφία που αγκαλιάζει ολόκληρο τον οργανισμό. Αριστεία σημαίνει σταθερή επιδίωξη του καλύτερου, συνεχής μάθηση, τολμηρή καινοτομία και εστίαση στον άνθρωπο -στον ασφαλισμένο, στον συνεργάτη, στον εργαζόμενο. Μέσα από αυτή τη στρατηγική, η Generali επανατοποθετεί τον εαυτό της ως μια δυναμική και υπεύθυνη δύναμη στον ασφαλιστικό κόσμο, που προσφέρει πραγματική αξία -εδώ και τώρα.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε πλήθος στελεχών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και την διαδικτυακή παρουσία των ομάδων από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Το κλίμα ήταν δυναμικό και ενθουσιώδες, με κοινό παρονομαστή την μοναδική ενέργεια και παλμό του οργανισμού αλλά και το σαφές μήνυμα ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή, όπου οι αξίες και η φιλοσοφία του Ομίλου αποκτούν νέα υπόσταση μέσα από την ενεργή και άμεση δράση.

Κεντρικό σημείο αναφοράς αποτέλεσε η νέα επικοινωνιακή πλατφόρμα «Here.Now.», που δίνει σάρκα και οστά στο όραμα της Generali, μετατοπίζοντας την εστίαση στο «τώρα» εκφράζοντας τη φιλοσοφία ενός Ομίλου που αντιλαμβάνεται ότι το μέλλον διαμορφώνεται με πράξεις και δέσμευση, στο παρόν.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Generali Hellas, κ. Πάνος Δημητρίου, καλωσόρισε θερμά τους συμμετέχοντες, τονίζοντας τη σημασία της συνεχούς εξέλιξης ενός παγκόσμιου οργανισμού: «Είναι προνόμιο να φιλοξενούμε αυτή την παγκόσμια πρωτοβουλία στην Ελλάδα. Η σημερινή συνάντηση είναι απόδειξη της δύναμης που έχει ο Όμιλός μας να εμπνέει, να εξελίσσεται και να παραμένει Lifetime Partner για τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους του».

Ακολούθως, η ElenaPizzocaro, Group Head of Strategy & Business Transformation, υπογράμμισε ότι «Το νέο στρατηγικό μας πλάνο είναι πολύ φιλόδοξο αλλά ταυτόχρονα βασίζεται σε πολύ γερά θεμέλια γιατί το διαμορφώσαμε μαζί, όλοι οι άνθρωποι της Generali, και -επομένως- το γνωρίζουμε καλά γιατί είναι δικό μας δημιούργημα. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε αξιόπιστα και αποτελεσματικά στις συνεχείς προκλήσεις και αλλαγές του καιρού μας κάνοντας τη διαφορά στην καθημερινότητα των ασφαλισμένων μας».

Η Isabelle Conner, Group Chief Marketing & Customer Officer, τόνισε με τη σειρά της ότι η Αριστεία (Excellence) που επιδιώκει ο οργανισμός δεν είναι ένα θεωρητικό σχήμα αλλά μια στάση ζωής. Αναφέρθηκε στη σημασία της εμπειρίας του πελάτη που βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής λέγοντας ότι, «Ένας LifetimePartner, είναι ένας συνοδοιπόρος του «Τώρα», πάντα παρών, πάντα επίκαιρος, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, και δημιουργώντας σχέσεις πραγματικής εμπιστοσύνης με τους ασφαλισμένους.»

Με τη σειρά του οDavidCis, GroupChiefOperatingOfficer, μίλησε για την Generali ως ηγέτη στην υιοθέτηση των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. «Η Generali προχωρά χέρι-χέρι με την τεχνολογία αξιοποιώντας την αλλά και διαμορφώνοντάς την, κάτι που αποδεικνύουν οι συνεργασίες μας με υψηλού επιπέδου ερευνητικά ιδρύματα όπως αυτή με το ΜΙΤ. Η επιχειρησιακή υπεροχή και ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι τα θεμέλια που στηρίζουν το όραμά μας. Είμαστε εδώ για να απλοποιήσουμε την ασφάλιση, να προσφέρουμε λύσεις με ταχύτητα και ακρίβεια»

Επιστρέφοντας στα στοιχεία εκείνα -όπως το Human Touch- που κάνουν την Generali ξεχωριστή, η Patricia Espírito Santo, GroupHeadofPeople & OrganizationofInsuranceRegions, CountryAustria, Switzerland, SpainandPortugal τόνισε τη σημασία της κουλτούρας και της ανθρωποκεντρικής ηγεσίας: «Η κουλτούρα μας είναι ο πολλαπλασιαστής της επιτυχίας μας. Επενδύουμε στους ανθρώπους μας, γιατί αυτοί είναι το μέλλον της Generali. H ολοκλήρωση του σχεδίου μας, ωστόσο χρειάζεται θέληση και ικανότητα (willandskill). Και είμαι σίγουρη ότι τα διαθέτουμε και τα δύο».

O GiulioTerzariol, GroupCEOInsurance επεσήμανε: «Η Generali χτίζει ένα οικονομικά βιώσιμο μέλλον με υπευθυνότητα και όραμα. Η απόδοση και η ανάπτυξη πάνε χέρι-χέρι με τη δημιουργία αξίας για όλους μας τους εταίρους. Εκείνο όμως που μας διαφοροποιεί από τους ανταγωνιστές μας είναι ότι ο ασφαλισμένος βρίσκεται στο επίκεντρο και η δική μας προσπάθεια είναι συνεχής για να προσφέρουμε μόνο το καλύτερο».

Ο MarioSesana, GroupGeneralManager, στάθηκε στην εξελικτική συνέχεια του σχεδίου Lifetime Partner 27 και μίλησε για τη δύναμη της συνεργασίας και τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού χώρου όπου η προσήλωση στο στόχο αλλά και η δημιουργική σκέψη έχουν τη δική τους, εξίσου σημαντική θέση. «Η Αριστεία δεν είναι κάτι απλό: απαιτεί εστίαση και δημιουργικότητα. Εν ολίγοις, απαιτεί ευελιξία και συνεχή βήματα. Να εξελισσόμαστε και να είμαστε πάντοτε ένα βήμα πιο μπροστά από τα γεγονότα.»

Κλείνοντας, ο Andrea Crisanaz, Latin America & Greece Regional Officer εστίασε στη στρατηγική ευθυγράμμιση όλων των αγορών: «Το “Driving Excellence” είναι ένα κάλεσμα για δράση σε όλο το εύρος της Generali. Η στρατηγική μας αποκτά δύναμη όταν κάθε αγορά, κάθε ομάδα, ενώνει τη φωνή της και συντάσσεται πίσω από έναν κοινό σκοπό».

Η φιλοξενία του Roadshow στην Ελλάδα αποτέλεσε μία μοναδική ευκαιρία για ουσιαστικό διάλογο, ανταλλαγή ιδεών και ανάδειξη του πάθους που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους της Generali Hellas. Η στρατηγική αυτή συνάντηση απέδειξε ότι η αλλαγή σελίδας δεν είναι σύνθημα αλλά πραγματικότητα και ότι η Generali είναι εδώ, τώρα, έτοιμη να γράψει το επόμενο κεφάλαιο της ασφαλιστικής της ιστορίας.

