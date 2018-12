Στην Υγεία & στη Σύνταξη καμία πλατφόρμα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον Ασφαλιστή

Οι millennials είναι πλέον το βασικό κοινό στο οποίο απευθύνονται οι ασφαλιστικές εταιρείες. Είναι οι νέοι που έχουν γεννηθεί από το 1980 μέχρι και το 2000 και είναι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά μεγάλωσαν παράλληλα με την τεχνολογική επανάσταση.

του Νίκου Μωράκη

Αυτό σημαίνει ότι παίζουν την τεχνολογία στα δάκτυλα. Αναζητούν εφαρμογές και έξυπνες λύσεις να κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη και απορρίπτουν οτιδήποτε παλιό, οτιδήποτε θυμίζει παραδοσιακό. Αυτό όμως δεν είναι και κανόνας. Μπορεί οι νέοι να θέλουν να γίνονται όλα “with one way – their way” έχοντας πάντα το πάνω χέρι στη συναλλαγή (κυρίως μέσα από το smartphone τους) αλλά έχουν και τη λογική να καταλάβουν ότι δεν γίνεται τα πάντα να αυτοματοποιηθούν. Για παράδειγμα;

Ένας νέος θα νοικιάσει σπίτι μέσω airbnb για να πάει διακοπές αλλά δεν θα αγοράσει σπίτι μέσα από ένα site. Θα καλέσει taxi μέσα από το beat αλλά δεν θα αγοράσει αυτοκίνητο μέσα από μια πλατφόρμα. Θα κάνει ασφάλεια αυτοκινήτου μέσα από έναν aggregator ή μια direct ασφαλιστική εταιρεία αλλά δεν θα κάνει συνταξιοδοτικό μέσα από site πολυτιμολήγησης. Στις γρήγορες αποφάσεις βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα η αυτοματοποίηση δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη υπηρεσία.

Στον αντίποδα όμως κάποιες παραδοσιακές αγορές δύσκολα θα γίνουν disrupt. Δείτε τον τραπεζικό τομέα. Για τις καθημερινές συναλλαγές ο κόσμος πλέον δεν πάει καν στις τράπεζες. Χρησιμοποιεί online banking και πλέον mobile banking. Είναι εύκολο, γλιτώνει χρόνο και είναι ασφαλές. Αλλά ούτε θέλει και ούτε μπορεί να πάρει δάνειο με αυτό τον τρόπο. Πάμε τώρα και στην ασφαλιστική αγορά. Ένας νέος – ένας millennial αν θέλετε – ναι, θα κάνει ασφάλιση αυτοκινήτου direct ή μέσα από μια πλατφόρμα aggregator. Είναι εύκολο & γρήγορο. Θέλει να πάει στη δουλειά του. Βιάζεται. Στο θέμα της υγείας του όμως ή της σύνταξής τους δεν θα βιάζεται. Θα ρωτήσει συγγενείς και φίλους. Θα μιλήσει με 1-2 ασφαλιστές και θα ζητήσει ραντεβού να ενημερωθεί. Εκεί δεν υπάρχει χώρος για βιαστικές αποφάσεις. Σε αυτό το θέμα δεν βιάζεται και σίγουρα δεν θα το κάνει μέσα από μια απρόσωπη πλατφόρμα. Και δεν το λέμε μόνο εμείς. Το λένε και οι ειδικοί και πιο συγκεκριμένα ο άνθρωπος στον οποίο οφείλει την επιτυχία του η Anytime (μαζί με την ομάδα του). Ο κ. Ηλιακόπουλος, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing της Interamerican που σε πρόσφατη ομιλία του για τα 80 χρόνια της ΕΕΑΕ δήλωσε μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά:

“Ο πελάτης μας αλλάζει. Οι millennials έχουν αποκτήσει μεγάλη ισχύ. Έχουν γίνει το βασικό κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε άρα πρέπει να βρούμε και εμείς μια διαφορετική γλώσσα για να απευθυνθούμε σε αυτούς. Γιατί ακόμα και αυτοί – παρόλο που στα περισσότερα πράγματα χρησιμοποιούν την τεχνολογία – σε κάποιες βασικές ανάγκες χρειάζονται τη συμβουλή. Χρειάζονται έναν σύμβουλο. Κάτι που δεν μπορεί να δώσει καμία ψηφιακή πλατφόρμα. Ο άνθρωπος πάντοτε σε πολύ σημαντικές αποφάσεις που θα θέλει να πάρει για τη ζωή του – να ασφαλίσει την υγεία του – τη σύνταξή του – να κάνει μια επένδυση – χρειάζεται τον ειδικό. Αυτή η ανάγκη υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει και στο μέλλον”.