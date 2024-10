Η Hellenic Financial Planners Association HFPA, με υπερηφάνεια ανακοινώνει τη διοργάνωση του 1ου Forum στην Ελλάδα, ένα σημαντικό και πολυαναμενόμενο forum, με σκοπό την ενημέρωση για το Financial Planning, το ρόλο του Συμβούλου στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό, την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων και τις προοπτικές της επόμενης μέρας.

Το 1ο Financial Planning Forum θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου & ώρα 10:00, στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138).

Το παρών στο 1o Financial Planning Forum θα δώσουν εξέχουσες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ διακεκριμένοι ομιλητές θα τιμήσουν το forum με τη συμμετοχή τους, θα μεταφέρουν την εμπειρία τους και θα δώσουν απαντήσεις σε θέματα που αφορούν στη φιλοσοφία του Financial Planning.

Το 1ο Financial Planning Forum, φιλοδοξεί να αποτελέσει μια δυναμική πλατφόρμα ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων, για έναν κλάδο που διαγράφει έντονη δυναμική. Απευθύνεται όχι μόνο στα Μέλη της Ενωσης αλλά προσκαλεί να συμμετάσχουν επαγγελματίες από τον ασφαλιστικό, επενδυτικό και τραπεζικό χώρο που ενδιαφέρονται για την επαγγελματική τους ανέλιξη και την ενασχόλησή τους με έναν από τους πλέον ανερχόμενους και ενδιαφέροντες τομείς.

Ο Financial Planner ή Financial Advisor, που στα ελληνικά μεταφράζεται σε Σύμβουλο Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού, εκπαιδεύεται και πιστοποιείται για να συμβουλεύει & να καθοδηγεί τον πελάτη του για τη βέλτιστη διαχείριση των οικονομικών του. Το επάγγελμα του Financial Planner προσδίδει κύρος και κοινωνική καταξίωση, ενώ στις διεθνείς αγορές, οι Financial planners κατατάσσονται στις κορυφαίες θέσεις της επαγγελματικής πυραμίδας.

Μέλη στην Ενωση Ελλήνων Financial Planners (H.F.P.A) μπορούν να γίνουν όσοι επαγγελματίες ανήκουν στον ασφαλιστικό, επενδυτικό ή και τραπεζικό χώρο που ενδιαφέρονται να εξελιχθούν και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον νευραλγικό και άκρως ενδιαφέροντα τομέα του Financial Planning.

Πρόγραμμα 1o Financial Planning Forum

«Οι άνθρωποι δεν σχεδιάζουν να αποτύχουν, αποτυγχάνουν όμως να σχεδιάσουν»

John Beckley



Τί είναι το Financial Planning;

Ως Financial Planning, ορίζεται η ολοκληρωμένη μέθοδος η οποία αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων ζωής ενός φυσικού προσώπου, μιας οικογένειας ή μιας επιχείρησης, μέσω της ορθής διαχείρισης των οικονομικών τους.

Το financial planning είναι διαδικασία διότι διαχειρίζεται ολιστικά, συντονισμένα και σε

Αποτελείται από συγκεκριμένα βήματα και βοηθά τον financial planner να προσδιορίσει με ακρίβεια τους στόχους και τις επιθυμίες του πελάτη του

Είναι δυναμικό γιατί εξελίσσεται, προσαρμόζεται και τροποποιείται για να ακολουθεί κάθε στάδιο της ζωής ενός πελάτη

Είναι σημαντικό γιατί όταν κάποιος έχει χρηματοοικονομικό σχέδιο μπορεί να πάρει πιο εύκολα σοφότερες αποφάσεις

Σε ποια ερωτήματα απαντά το Financial Planning;

Ποια είναι η σημερινή οικονομική μου θέση;

Ποιοι είναι οι στόχοι μου;

Πώς μπορώ να σχεδιάσω την ασφαλέστερη πορεία για το μέλλον ;

Πώς μπορώ να διαχειριστώ τα κεφάλαιά μου πιο αποτελεσματικά;

Πώς μπορώ να προστατέψω την οικογένειά μου από κάθε απρόοπτο;

Πώς θα εξασφαλίσω το επίπεδο ζωής που ονειρεύομαι μετά τη συνταξιοδότησή μου;

Πώς μπορώ να εξασφαλίσω τις σπουδές των παιδιών μου;

Πώς μπορώ να καλύψω τις στεγαστικές μου ανάγκες;

Πώς μπορώ να καλύψω την αποπληρωμή φόρων κληρονομιάς;

Ποια είναι τα οφέλη του Financial Planning;

H ολιστική προσέγγιση της μεθόδου του FP, βοηθά τους ανθρώπους να:

δουν την μεγάλη εικόνα και να κάνουν κάτι για το μέλλον τους πριν να είναι αργά

θέσουν και να ιεραρχήσουν μέσο – μακροπρόθεσμους στόχους

κατανοούν κάθε οικονομική απόφαση που λαμβάνουν

χαράξουν ασφαλή πορεία για το μέλλον με τη βοήθεια του financial planner

αξιολογήσουν, μετρήσουν και περιορίσουν τους κινδύνους που ελλοχεύουν

προστατευθούν από καταστροφικά γεγονότα

απελευθερώσουν κεφάλαια

αυξήσουν την αγοραστική τους δύναμη

είναι ευπροσάρμοστοι σε σημαντικές αλλαγές της ζωής τους

νιώθουν αίσθημα ασφάλειας και ηρεμίας

H χρηματοοικονομική συνείδηση διαμορφώνεται μέσω της γνώσης. Αυτού του είδους η συνείδηση είναι που δημιουργεί χρηματοοικονομική ετοιμότητα κι αυτή με τη σειρά της δημιουργεί ανθεκτικότητα. Εν τέλει είναι η αντοχή στο χρηματοοικονομικό γίγνεσθαι που διασφαλίζει την ψυχική ηρεμία. «Η ευτυχία δεν βρίσκεται στα πλούτη, αλλά στην ηρεμία της ψυχής» έλεγε ο Αριστοτέλης.