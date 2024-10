Την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024, η ICAP CRIF διοργανώνει το 10ο Forum “Women in Business |Together to the next level” με τίτλο “Real Challenges”, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο ξενοδοχείο ΝJV Athens Plaza και αντικείμενο τη Γυναικεία Ηγεσία και Επιχειρηματικότητα στη σύγχρονη εποχή.

Η επετειακή εκδήλωση, προσφέρει μια ιδιαίτερα πλούσια και ενδιαφέρουσα AGENDA (16:30-20:30) και πλήρως ανανεωμένο πρόγραμμα και πολύπλευρες προσεγγίσεις από επαγγελματίες που εργάζονται σε διαφορετικούς κλάδους. Τις εργασίες θ΄ ανοίξει ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Δ. Σύμβουλος, του ομίλου ICAP CRIF και επιπλέον θα παρουσιάσει την ιστορική διαδρομή 60 ετών που γιορτάζει φέτος η ICAP CRIF. Η Μαρία Κατσαρέα, Corporate Marketing & Communications Director, ICAP CRIF θα έχει τον συντονισμό της βραδιάς.

Οι επτά (7) παρουσιάσεις είναι:

«Γυναίκες σε θέσεις εξουσίας: μία ευρωπαϊκή πρόκληση», Άννα-Μάνη Παπαδημητρίου, Υφυπουργός Ανάπτυξής, Υπουργείο Ανάπτυξης.

«Γυναίκες σε θέσεις εξουσίας: μία ευρωπαϊκή πρόκληση», Καθ. Μαρία Γαβουνέλη, Γενική Διευθύντρια, ΕΛΙΑΜΕΠ.

“The work – life balancing act: a journey, not a destination”, Αγνή Μαριακάκη, Ερευνητική Ψυχολόγος.

«Η χρηματο-οικονομική ανθεκτικότητα εργαλείο για την ενδυνάμωση των γυναικών», Στέλλα Κάσδαγλη, Founder & CEO, Women on Top & Ρούλη Χριστοπούλου, Επικεφαλής Τομέων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Πολιτισμού, Alpha Bank.

«Με τα μάτια αυτών που ξέρουν», Κωνσταντίνος Τσαπραλής, Επικεφαλής Marketing, Lafarge–Heracles G.C.C.

“In a man’s world”, Αγλαϊα Σχίζα, ICE Performance Design Engineer,Redbull Racing & Red Bull Technology.

“A success story”, Δήμητρα Κατσαφάδου, Founder and CEO, La Vie En Rose.



To Forum εμπλουτίζεται με τρία (3) panel συζητήσεων:



“WOMEN CHALLENGING THE MEN’S WORLD” Mε συντονίστρια την κα Αγνή Μαριακάκη και Ομιλητές τους, Διονύση Τσίτο, Managing

Director, Volton, Ανδρέα Μητρόπουλο, Country Manager Adhesives Technologies Greece & Cyprus, Henkel Hellas, Τριαντάφυλλο Αλεξόπουλο, HRO, Teleperformance Greece.

“WOMEN CHALLENGING THE WORLD – FEMALE CEO’S BEYOND BOUNDARIES” Με συντονιστή τον Νικήτα Κωνσταντέλλο και Ομιλητές τις, Χριστίνα Τετράδη, CEO, Zante Park Hotels, Μαρία Ιωαννίδου, CEO, Hellenic Duty Free Shops, Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, AbbVie, Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα και Διονυσία Λεσχοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Αθηναϊκές Επιχειρήσεις Κοτέρων.

“THE CHALLENGERS: WOMEN IN NEW FRONTIERS” Με συντονίστρια την Δρ. Μαρία Γιαννιού, Corporate Trainer | DE&I Facilitator|Leadership Coach, Ιδρύτρια του “Lead From Within” και Ομιλήτριες τις, Μαρία Γκούμα, Marketing & Commercial Director, Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, Ζέτα Ζιόβα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού & Εταιρικών Σχέσεων, Όμιλος Σφακιανάκη και η Βιβή Κολλιοπούλου, Πρόεδρος της Wista Hellas – Women in Shipping.

Οι εργασίες του Forum θα κλείσουν μ΄ ένα αφιέρωμα, στην εμβληματική Ελληνίδα Σοπράνο, Μαρία Κάλλας, μέσω της παρουσίασης “A woman that challenges the world” από την Μαρία Φλώρου, Υπεύθυνη Μουσείων, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων αλλά και δια δραστικού καλλιτεχνικού δρώμενου, κατά την έναρξη της εκδήλωσης! Συνολικά, αναμένεται να παραστούν άνω των 150 Ανώτατων και Ανώτερων Στελεχών, ενώ η βραδιά θα κλείσει με το καθιερωμένο Networking Cocktail με απολαυστικά Campari cocktails, πολλές εκπλήξεις και δώρα. Η θεσμική πλέον, αυτή πρωτοβουλία της ICAP CRIF συμπληρώνει την επιχειρηματική έντυπη έκδοση της, “Leading Women in Business”.

To 10ο Women in Business Forum τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Διακεκριμένος Χορηγός: Tράπεζα Αττικής

Χορηγοί: Gregio Jewellry, Zante Hospitality Group, Lafarge, ΚΑΦΦΕ Α.Ε., Κώστας Παπαέλληνας, La Vie En Rose.

Υποστηρικτές: Volton, Giochi Preziosi, SPECTRUMLABS S.A.

Χορηγοί Επικοινωνίας: Nαυτεμπορική, Direction Business Network, Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών.

Προϊοντικοί Χορηγοί: Campari, Nespresso Professional.

H ICAP CRIF, υποστηρίζει την ΜΚΟ «Εξέλιξη Ζωής»