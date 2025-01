Τις απόψεις τους στο θέμα της εσωτερικής λειτουργίας και της μεγιστοποίησης της αποδοτικότητας στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση θα συζητήσουν στο 8th Insurtech Conference 2025 της BOUSSIAS Events σε πάνελ ο Τάσος Χατζηθεοδοσίου, CEO της Mega Brokers και ο Μάνος Αλειφέρης, CEO της Marsh Hellas με συντονιστή το Νίκο Μωράκη, δημοσιογράφο – αρχισυντάκτη του insurancedaily.gr.

To συνέδριο θα γίνει στις 29 Ιανουαρίου 2025 στο συνεδριακό κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής με θέμα “The New Digital Insurance Landscape – Rules, Regulations, Training in an era of Innovative Insurance Services”! .

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα αναλυθούν καίρια ζητήματα του κλάδου όπως:

Nέο Κανονιστικό Πλαίσιο και Συμμόρφωση

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Καινοτομία

Κυβερνο-Ανθεκτικότητα και Ασφάλεια

Εκπαίδευση και Αναβάθμιση Δεξιοτήτων

Προκλήσεις και Ευκαιρίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ)

Πελατοκεντρική Προσέγγιση και Εμπειρία Πελάτη (CX)

Δείτε εδώ όλους τους ομιλητές και όλα τα panels συζητήσεων