Στη φιλανθρωπική βραδιά που διοργάνωσε ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου στο Μονακό για το Make-A-Wish, με παρουσιάστρια τη Βικτόρια Σίλβστεντ μετατρέποντας την ελπίδα σε πραγματικότητα για παιδιά που νοσούν συμμετείχε ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, CEO στην SRS Group of Companies στηρίζοντας έμπρακτα το έργο του οργανισμού.

Ο Κ. Αντωνόπουλος, 2024 Wishmaker of the Year και ο Luciano Manzo, CEO του Make-A-Wish International, απένειμαν στον Σερ Στέλιο Χατζηιωάννου το βραβείο Wishmaker of the Year 2025.

Ο Κ. Αντωνόπουλος στηρίζει το Make-A-Wish αδιάλειπτα από το 2019 και είναι ο μεγαλύτερος δωρητής στην ιστορία του οργανισμού στην Ελλάδα.

Συνολικά από τη βραδιά συγκεντρώθηκαν 200.000 ευρώ για τις ευχές των παιδιών.