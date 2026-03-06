Η ασφαλιστική δραστηριότητα αναδεικνύεται σε έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης για την Τράπεζα Πειραιώς την επόμενη πενταετία, με την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής να αλλάζει ουσιαστικά το μοντέλο ανάπτυξης του ομίλου και να ενισχύει τη στρατηγική του στροφή προς τα έσοδα από προμήθειες.

Κατά την παρουσίαση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2026-2030 και στο πλαίσιο του Investors / Capital Markets Day στο Λονδίνο, η διοίκηση της τράπεζας, με επικεφαλής τον CEO Χρήστο Μεγάλου, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο που θα διαδραματίσει η Εθνική Ασφαλιστική στην επόμενη φάση ανάπτυξης του ομίλου. Όπως επισημάνθηκε, η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία ολοκληρώθηκε το 2025 έναντι περίπου 600 εκατ. ευρώ, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Πειραιώς. Η εταιρεία, που συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ασφαλιστικές της χώρας και αποτελεί την ιστορικότερη ασφαλιστική στην Ελλάδα, αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τις δυνατότητες του ομίλου σε λύσεις προστασίας και επένδυσης, αξιοποιώντας το ισχυρό δίκτυο bancassurance της Πειραιώς. Η διοίκηση της τράπεζας εκτιμά ότι η ασφαλιστική δραστηριότητα θα αποτελέσει τον βασικότερο κλάδο αύξησης προμηθειών και fee-based εσόδων την επόμενη πενταετία, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση των πηγών κερδοφορίας πέρα από την παραδοσιακή τραπεζική δραστηριότητα.

Διπλασιασμός ασφαλίστρων έως το 2030

Σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό που παρουσιάστηκε στους επενδυτές, η παραγωγή ασφαλίστρων αναμένεται να ακολουθήσει ιδιαίτερα ισχυρή ανοδική πορεία. Τα ασφάλιστρα πελατών εκτιμάται ότι θα φθάσουν περίπου τα 1,6 δισ. ευρώ έως το 2030, έναντι περίπου 0,7-0,8 δισ. ευρώ σήμερα, αντανακλώντας τη δυναμική που δημιουργεί η πλήρης αξιοποίηση της Εθνικής Ασφαλιστικής και του τραπεζικού δικτύου του ομίλου. Την ίδια στιγμή, τα έσοδα από ασφαλιστικές προμήθειες προβλέπεται να αυξηθούν από περίπου 90 εκατ. ευρώ σήμερα σε 210 εκατ. ευρώ έως το τέλος της περιόδου, επιβεβαιώνοντας ότι το insurance θα αποτελέσει το ταχύτερα αναπτυσσόμενο σκέλος δραστηριότητας της Πειραιώς τα επόμενα χρόνια.

Η ανάπτυξη αυτή αναμένεται να προέλθει τόσο από τους κλάδους Ζωής και Υγείας όσο και από τις Γενικές Ασφαλίσεις, με την τραπεζοασφαλιστική δραστηριότητα να επανατοποθετείται ως διαρθρωτικός μοχλός ανάπτυξης για τον όμιλο.

Ο ρόλος της Εθνικής Ασφαλιστικής

Καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι η Εθνική Ασφαλιστική, η οποία διαθέτει περίπου 1,8 εκατ. πελάτες και παραγωγή ασφαλίστρων που ξεπερνά τα 800 εκατ. ευρώ. Η ενσωμάτωσή της στον όμιλο Πειραιώς αναμένεται να αποτελέσει τον πυρήνα του νέου μοντέλου bancassurance που θέλει να αναπτύξει η τράπεζα. Σύμφωνα με το σχέδιο της διοίκησης, το 2026 θα αποτελέσει μεταβατική χρονιά, κατά την οποία η Εθνική Ασφαλιστική θα ενσωματωθεί πλήρως στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου. Από το 2027 και μετά αναμένεται να ξεκινήσει η ουσιαστική ανάπτυξη της συνεργασίας bancassurance, με τη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων της εταιρείας μέσα από το δίκτυο της Πειραιώς.

Την ίδια χρονιά εκτιμάται ότι η Εθνική Ασφαλιστική θα αποφέρει στον όμιλο περίπου 120 εκατ. ευρώ σε προμήθειες, ενισχύοντας σημαντικά τη συνεισφορά του insurance στα συνολικά έσοδα. Παράλληλα, οι υφιστάμενες συνεργασίες της τράπεζας με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες θα συνεχιστούν μέσα στο 2026, αλλά σταδιακά θα περιορίζονται, όσο θα ενισχύεται το νέο σχήμα με την Εθνική Ασφαλιστική.

Νέο μοντέλο ανάπτυξης

Η νέα ασφαλιστική στρατηγική εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Πειραιώς για την περίοδο 2026-2030, ο οποίος βασίζεται σε τρεις άξονες: ισχυρή και κερδοφόρο ανάπτυξη, βελτίωση της αποτελεσματικότητας μέσω τεχνολογίας και ψηφιοποίησης, και βέλτιστη κατανομή κεφαλαίου.

Η τράπεζα στοχεύει σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 18% έως το 2030, με την ασφαλιστική δραστηριότητα να διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου αυτού, τόσο μέσω της αύξησης των προμηθειών όσο και μέσω της ενίσχυσης των δραστηριοτήτων χαμηλής κεφαλαιακής δαπάνης. Παράλληλα, η Πειραιώς δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και την ενοποίηση πλατφορμών, επιδιώκοντας να βελτιώσει την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της. Στον ασφαλιστικό βραχίονα, ο δείκτης εξόδων προς ασφάλιστρα αναμένεται να υποχωρήσει σε περίπου 8% έως το 2030, από 13% το 2025, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανά εργαζόμενο προβλέπεται να αυξηθούν κατά περίπου 30%.

Νέα εποχή για τον όμιλο

Η διοίκηση της Πειραιώς εμφανίζεται πεπεισμένη ότι η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή ανάπτυξης, στην οποία η τράπεζα δεν θα στηρίζεται μόνο στην παραδοσιακή πιστωτική δραστηριότητα, αλλά και σε ένα διευρυμένο χρηματοοικονομικό οικοσύστημα με ισχυρό αποτύπωμα στην ασφάλιση, τη διαχείριση κεφαλαίων και τις ψηφιακές υπηρεσίες. Με αυτόν τον τρόπο, το insurance αποκτά πλέον κεντρική θέση στον στρατηγικό χάρτη της Πειραιώς και αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες δημιουργίας αξίας για τον όμιλο έως το 2030.