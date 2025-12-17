Όλη μου η προσπάθεια από την πρώτη ημέρα που ανέλαβα το Υπουργείο Υγείας έχει έναν και μόνο σκοπό: να υπηρετήσω τους πολίτες μέσα από ένα σύστημα υγείας σύγχρονο, λειτουργικό και αποτελεσματικό.

Άρθρο του Α. Γεωργιάδη, Υπουργού Υγείας ( το άρθρο δημοσιεύτηκε στον Οδηγό Ασφάλισης που κυκλοφόρησε με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στις 14/12/2025 )

Ο βασικός λόγος που ορισμένοι, κυρίως από τον συνδικαλιστικό χώρο της αριστεράς, με κατηγορούν είναι η βαθιά μου πίστη ότι οι δύο παράλληλοι δρόμοι της δημόσιας και της ιδιωτικής υγείας πρέπει επιτέλους να πάψουν να είναι παράλληλοι και να γίνουν τεμνόμενοι. Να συνεργαστούν, να συνυπάρξουν και να δημιουργήσουν συνέργειες που θα αποφέρουν πραγματικά οφέλη στους Έλληνες ασθενείς.

Για δεκαετίες, η Ελλάδα αντιμετώπιζε το δημόσιο και το ιδιωτικό σύστημα υγείας ως δύο ανταγωνιστικούς κόσμους, σαν να μην μπορούσαν να συνυπάρξουν. Το αποτέλεσμα ήταν ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας υπερφορτωμένο, συχνά χωρίς επαρκή πόρους και προσωπικό, και ένας ιδιωτικός τομέας που λειτουργούσε παράλληλα, αλλά χωρίς να αξιοποιείται προς όφελος όλων. Αυτή η λογική πρέπει να αλλάξει. Η συνεργασία δεν είναι απειλή για τη δημόσια υγεία· είναι η μόνη ρεαλιστική οδός για την ενίσχυση και τη βιωσιμότητά της.

Ήδη έχουμε δει στην πράξη πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το νέο μοντέλο συνεργασίας. Το παράδειγμα του ΕΟΠΥΥ είναι ενδεικτικό: με την απόφαση να δοθεί πρόσβαση σε όλους τους ασθενείς για διαγνωστικές εξετάσεις και σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, πετύχαμε να εξυπηρετούνται χιλιάδες συμπολίτες μας πιο γρήγορα, χωρίς αναμονές και ταλαιπωρία. Ο ασθενής πλέον δεν χρειάζεται να περιμένει μήνες για μια εξέταση· έχει τη δυνατότητα να την πραγματοποιήσει άμεσα, με δαπάνη καλυπτόμενη από το δημόσιο σύστημα. Αυτό είναι πρόοδος, αυτό είναι κοινωνική πολιτική στην πράξη.

Το επόμενο βήμα είναι να επεκτείνουμε αυτό το μοντέλο συνεργασίας και στα νοσοκομεία. Εργαζόμαστε ήδη σε αυτό το πεδίο, μεθοδικά και υπεύθυνα. Δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί οι συμπράξεις που επιθυμούμε, διότι βρισκόμαστε στη φάση των διαβουλεύσεων με την Ένωση των Ασφαλιστικών Εταιρειών, ώστε να καθοριστούν οι όροι με τους οποίους αυτή η συνέργεια θα λάβει σάρκα και οστά. Θέλουμε ένα καθαρό, διαφανές πλαίσιο που να εξασφαλίζει ότι το δημόσιο συμφέρον προστατεύεται, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνεται η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα προς όφελος όλων. Σε λίγες εβδομάδες, θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε την τελική μας συμφωνία.

Ναι, η ιδιωτική ασφαλιστική αγορά θα εμπλακεί στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά όχι εις βάρος των πολιτών — το ακριβώς αντίθετο: προς όφελος των ασθενών και του ΕΣΥ. Ο στόχος μας είναι διττός. Από τη μία, να αυξήσουμε τα έσοδα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δίνοντάς του νέα πνοή και αντοχές. Από την άλλη, να μειώσουμε το κόστος για τους πολίτες που διαθέτουν ιδιωτική ασφάλιση, ώστε να απολαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες με μικρότερη οικονομική επιβάρυνση.

Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία δεν είναι μια ελληνική πρωτοτυπία. Είναι πρακτική που εφαρμόζεται επιτυχώς σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπου τα ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα) έχουν συμβάλει στη βελτίωση των υποδομών, στη μείωση των αναμονών και στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε εκ νέου τον τροχό· χρειάζεται να τον προσαρμόσουμε στα ελληνικά δεδομένα, με σεβασμό στις ανάγκες του πολίτη και στην αποστολή του ΕΣΥ.

Είμαι ανοιχτός σε κάθε πρόταση που βγάζει νόημα για το ΕΣΥ και τους ασθενείς. Κάθε ΣΔΙΤ, κάθε νέα μορφή συνεργασίας που μπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση, την ποιότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος υγείας, θα τη μελετήσουμε σοβαρά. Το ζητούμενο δεν είναι να εξυπηρετηθούν συμφέροντα, αλλά να υπηρετηθεί ο πολίτης.

Η υγεία είναι το ύψιστο δημόσιο αγαθό. Και η υποχρέωσή μας είναι να το προστατεύουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο — δημόσιο ή ιδιωτικό. Η συνέργεια των δύο τομέων δεν αποτελεί ιδεολογική επιλογή, αλλά πράξη ευθύνης. Είναι η γέφυρα που ενώνει το κράτος με την κοινωνία, το δημόσιο συμφέρον με την αποτελεσματικότητα, το σήμερα με το αύριο της ελληνικής υγείας.