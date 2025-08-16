Η επιμονή και η μεθοδικότητα με την οποία κινήθηκαν τα τελευταία χρόνια τα στελέχη του Επικουρικού κεφαλαίου, οδήγησαν στην πλήρη οικονομική εξυγίανση του φορέα.

Από την παρουσίαση του προέδρου του Επικουρικού Κεφαλαίου, Ηρακλή Δασκαλόπουλου, στην πρόσφατη γενική συνέλευση των μελών του Οργανισμού, ξεχώρισαν πέντε συγκεκριμένες αναφορές που κατέγραψαν εν συντομία την πορεία του φορέα από τις αρνητικές στις θετικές επιδόσεις.

Ειδικότερα:

Η καθαρή θέση του οργανισμού από αρνητική κατά 274 εκατ. ευρώ το 2029 εξελίχθηκε προοδευτικά σε θετική κατά 175 εκατ. ευρώ, με την πρόβλεψη για τη φετινή χρήση να αναφέρει επίσης θετική θέση, αυξημένη ωστόσο στα 216 εκατ. ευρώ.

Από τα 91 εκατ. ευρώ που έφθασαν το 2019 οι αποζημιώσεις, περιορίστηκαν πέρυσι στα 20 εκατ. ευρώ και φέτος εκτιμάται ότι θα περιοριστούν περαιτέρω στα 14,5 εκατ. ευρώ.

Από 12.000 που ήταν οι καταβληθείσες αποζημιώσεις το 2019, ο αριθμός τους μειώθηκε στις 4.500 το 2024, ενώ έπεται μεγαλύτερη μείωση φέτος.

Από τα 392 εκατ. ευρώ που ανέρχονταν οι εκκρεμείς ζημιές το 2019, περιορίστηκαν στα 93 εκατ. ευρώ το 2024 και για φέτος υπολογίζεται ότι θα μειωθούν οριακά στα 91,5 εκατ. ευρώ.

Η διευθέτηση εκκρεμοτήτων (τεχνικών, πολεοδομικών, κ.α.), βοήθησε ώστε να προωθηθούν προς πώληση 67 ακίνητα κατά την περίοδο 2019 – 2024, από ένα σύνολο 209 ακινήτων, εξασφαλίζοντας στον φορέα συνολικά έσοδα 21,77 εκατ. ευρώ.