Η ΕΥ Ελλάδος προχώρησε σε δεσμευτική συμφωνία μακροχρόνιας μίσθωσης δύο κτηρίων, συνολικής επιφάνειας άνω των 12.230 τ.μ., του υπό κατασκευή βιοκλιματικού συγκροτήματος “The Grid” στο Μαρούσι. Η μετεγκατάσταση της εταιρείας πρόκειται να ξεκινήσει μέσα στο 2026.

Η απόφαση για τα νέα γραφεία, έρχεται ως αποτέλεσμα συνεχόμενων ετών αξιοσημείωτης ανάπτυξης της EY στην Ελλάδα, καθώς και πολύ σημαντικής αύξησης του αριθμού του ανθρώπινου δυναμικού της. Στο διάστημα των δέκα ετών από τη μετακόμιση της EY Ελλάδος στο τωρινό της κτήριο στο Μαρούσι, το 2014, οι άνθρωποί της αυξήθηκαν σχεδόν κατά 240%. Σήμερα, η EY Ελλάδος απασχολεί 2.500 ανθρώπους σε όλη τη χώρα, με γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, ενώ σχεδιάζεται και περαιτέρω επέκτασή της με γραφεία στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο άνθρωπος στο επίκεντρο

Η μελλοντική έδρα της EY, ενσαρκώνει τη δέσμευσή της προς τους ανθρώπους και τους πελάτες της. Θέτοντας τους ανθρώπους της στο επίκεντρο, η ΕΥ αφουγκράστηκε τις προσδοκίες τους, μέσα από focus groups, που ανέδειξαν την ανάγκη για ένα ζεστό και οικείο περιβάλλον, που θα συνδέει το «εξωτερικό» με το «εσωτερικό» τοπίο, με περισσότερο πράσινο και πρόσβαση σε φυσικό φως, μεγαλύτερη ευελιξία, προσβάσιμο και συμπεριληπτικό σχεδιασμό, καλλιεργώντας μία ισχυρή αίσθηση κοινότητας και του «ανήκειν».

Αυξημένη επιχειρηματική αξία για τους πελάτες

Ειδική έμφαση δόθηκε στη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που τοποθετεί τις ανάγκες και την καλύτερη δυνατή εμπειρία των πελατών στην καρδιά των καθημερινών διεργασιών, με νέους, ευέλικτους χώρους, που ενσωματώνουν προηγμένες τεχνολογίες, όπως της τεχνητής νοημοσύνης και των data analytics, και μεθοδολογιών, όπως το design thinking. Επίσης, θα αξιοποιηθεί ένα ανανεωμένο και ενισχυμένο hub συν-δημιουργίας και καινοτομίας EY wavespace™ Athens και αίθουσες συν-εργασίας.

Χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα



Η EY Ελλάδος παραμένει προσηλωμένη στη βιώσιμη και αποδοτική ανάπτυξή της, όπως υπογραμμίζεται και από τη δέσμευση του παγκόσμιου οργανισμού της EY για επίτευξη μηδενικής καθαρής κατανάλωσης άνθρακα το 2025. Σε αυτό το πλαίσιο, τα νέα γραφεία αναμένεται να λάβουν τις κορυφαίες πιστοποιήσεις LEED Platinum (Leadership in Energy and Environmental Design) και WELL Building Standard, ενώ θα εξασφαλίζουν την επίτευξη ενεργειακής βαθμίδας Α+, κατά τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων.