Η Takata ανακαλεί 3,3 εκατ. αερόσακκους

Η Takata Corp., προμηθευτής αερόσακκων σε μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες που μετά από το σκάνδαλο με τους θανατηφόρους αερόσακους και τις ανακλήσεις που έκανε δήλωσε πτώχευση, με απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ ανακαλέι άλλους 3,3 εκατ. αερόσακκους.

Τουλάχιστον 15 αυτοκινητοβιομηχανίες αγόρασαν τους αερόσακους, μεταξύ των οποίων η Toyota Motor Corp., η Honda Motor Co., η General Motors Co., η BMW AG και η Tesla Inc. Η Takata, δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με τις εταιρείες για να επισκευαστούν τα οχήματα και παρότρυνε τους καταναλωτές να αντικαταστήσουν τους αερόσακους. Θυμίζουμε ότι οι αερόσακοι της Takata έχουν συνδεθεί τουλάχιστον με 15 θανάτους και εκατοντάδες τραυματισμούς, οδηγώντας σε αγωγές καταναλωτές και εν τέλει στην κατάρρευση της εταιρείας.



Πηγή:insurancejournal