Σε ένα μαγευτικό ταξίδι στην Τυνησία συμμετείχαν το διάστημα 24 – 28 Σεπτεμβρίου 2025 περίπου εκατό (100) Συνεργάτες της «NP Ασφαλιστική Α.Ε.Α.Ε.», οι οποίοι με κριτήριο την αφοσίωση και την παραγωγικότητα τους διακρίθηκαν στον μεγάλο Διαγωνισμό Πωλήσεων του 2024.

Οι συμμετέχοντες περπάτησαν στο σταυροδρόμι των πολιτισμών, επηρεασμένο από την ευρωπαϊκή και την ισλαμική κουλτούρα και απόλαυσαν τα κύματα της Μεσογείου και τον προγονικό ρυθμό της Αφρικής.

Η αποστολή διέμεινε σε ένα από τα ομορφότερα ξενοδοχεία της Τύνιδας, περιτριγυρισμένο από την φυσική ομορφιά και την πανοραμική θέα του Τυνησιακού κόλπου και οι συμμετέχοντες δείπνησαν σε παραδοσιακά, πολυτελή εστιατόρια και γνώρισαν την Τυνησία και την κουλτούρα της μέσα από τις άριστα οργανωμένες ξεναγήσεις που είχαν προγραμματιστεί και εντυπωσίασαν.

Η αποστολή περιηγήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της Καρχηδόνας με τα Ρωμαϊκά ερείπια και τα δημόσια λουτρά του Αντωνίνου, επισκέφθηκε το μουσείο El Bardo όπου θαύμασε την μεγαλύτερη συλλογή ψηφιδωτών του κόσμου, την Μεδίνα, τα μεσαιωνικά στενάκια της Τύνιδας καθώς και το γραφικό και ηλιόλουστο Σίντι Μπου Σαϊντ, με τα πλακόστρωτα δρομάκια και την εκπληκτική θέα προς τη Μεσόγειο που θυμίζει κυκλαδίτικο νησί.

Το τελευταίο βράδυ πραγματοποιήθηκε το επίσημο gala βραβεύσεων για τους επιτυχόντες Συνεργάτες του Δικτύου Πωλήσεων και όλοι οι παρευρισκόμενοι έδωσαν την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται μαζί με την ίδια προσήλωση και αγάπη και ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον επόμενο προορισμό της Εταιρίας το φθινόπωρο του 2026, την ιστορική και γενναία Σκωτία.