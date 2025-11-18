Η Victory Promise ολοκλήρωσε με επιτυχία το φετινό ταξίδι συνεργατών στα Ιωάννινα, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου. Ένα τριήμερο γεμάτο εικόνες, εμπειρίες και ουσιαστικές στιγμές που ανέδειξαν για ακόμη μια φορά τη σημασία της συνεργασίας και της αναγνώρισης των ανθρώπων που στηρίζουν καθημερινά το έργο της εταιρείας.

Το ταξίδι ξεκίνησε με περιήγηση στην πόλη των Ιωαννίνων και γνωριμία με τη μοναδική ιστορική της ταυτότητα. Οι συνεργάτες είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το κάστρο, να επισκεφθούν το Μουσείο Αργυροτεχνίας και να γνωρίσουν από κοντά την ιδιαίτερη παράδοση της περιοχής. Την επόμενη ημέρα, η διαδρομή συνεχίστηκε στο νησί της Παμβώτιδας, με επισκέψεις στη Μονή Φιλανθρωπινών και στο Μουσείο του Αλή Πασά, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία πολιτισμού και ιστορίας.

Οι ημέρες πλαισιώθηκαν από γεύματα και δείπνα σε επιλεγμένους χώρους, που ανέδειξαν τη γαστρονομική κουλτούρα των Ιωαννίνων και δημιούργησαν το ιδανικό περιβάλλον για συζήτηση, χαλάρωση και σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των συνεργατών. Το ζεστό κλίμα, η θετική διάθεση και η ποιότητα της φιλοξενίας συνέβαλαν σε ένα ταξίδι με χαρακτήρα τόσο επαγγελματικό όσο και ανθρώπινο.

Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Interasco, την οποία εκπροσώπησαν ο Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Διευθυντής Πωλήσεων, η Άντα Καμιτζάκη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Κλάδου Ζωής, και η Κατερίνα Μπαλίνη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια NonMotor. Η παρουσία τους ενίσχυσε περαιτέρω το κλίμα συνεργασίας και τη σημασία της σχέσης μεταξύ των δύο εταιρειών.

Η Victory Promise παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη στήριξη και αναγνώριση των συνεργατών της, προσφέροντας εμπειρίες που συνδυάζουν επαγγελματισμό, ποιότητα και ουσιαστική ανταμοιβή. Με το βλέμμα στο μέλλον, συνεχίζει να σχεδιάζει δράσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη του δικτύου και αναδεικνύουν τον ανθρώπινο χαρακτήρα της εταιρείας.

VictoryPromise. Με συνέπεια, συνεργασία και κοινή πορεία προς τα καλύτερα που έρχονται.