Θ. Λοπατατζίδης: Να αξιοποιήσουμε την ΑΙ στο ιδιωτικό και το δημόσιο σύστημα υγείας

Στην αξιοποίηση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία, την υιοθέτηση καλών πρακτικών άλλων χωρών και την αναγκαιότητα για τη μετάβαση σε ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα μας που θα προσελκύσει επενδύσεις ΑΙ στο χώρο της υγείας αναφέρθηκε ο Θανάσης Λοπατατζίδης, Εμπορικός Διευθυντής Ευρώπης του Ομίλου Affidea, στο συνέδριο του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου “Digital Sustainability Forum: The Role of AI in the Healthcare System”.

Η τεχνητή νοημοσύνη σταδιακά αλλάζει τον κόσμο και οι εφαρμογές της στην ιατρική επιστήμη ανοίγουν νέους ορίζοντες, δίνοντας ευκαιρίες ζωής σε ασθενείς και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής πασχόντων.

Όπως εξήγησε ο κ. Θανάσης Λοπατατζίδης, στην Ελλάδα έχουμε μια τεράστια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί: να αξιοποιήσουμε την καλή τεχνολογία και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχει εντός και εκτός συνόρων. Ειδικότερα ο κ. Λοπατατζίδης ανέφερε ότι οι πρακτικές και οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν γρήγορα να υιοθετηθούν και από το Εθνικό Σύστημα Υγείας προς όφελος των πολιτών.

Κατάλληλο πλαίσιο αποζημίωσης της τεχνολογίας ΑΙ

Ο κ. Λοπατατζίδης αναφερόμενος στο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω τεχνολογία υγείας επισήμανε ότι η χώρα μας πρέπει να προσαρμόσει το ρυθμιστικό της πλαίσιο καθώς συναγωνισμός μεταξύ πολυεθνικών εταιρειών ωθεί τις διαθέσιμες εφαρμογές στα κράτη που έχουν τα κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο και το κατάλληλο πλαίσιο αποζημίωσης αυτής της τεχνολογίας. Η πολιτεία πρέπει γρήγορα να θεσμοθετήσει ισχυρά κίνητρα που θα διευκολύνουν την προσέλκυση και υλοποίηση σχετικών επενδύσεων σε αυτό τον τόσο καινοτόμο τομέα.

Τα παραδείγματα της Εσθονίας, της Λιθουανίας και της Φινλανδίας

Πρότεινε να υιοθετήσουμε καλές πρακτικές άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Εσθονία και η Λιθουανία, όπου η Affidea έχει παρουσία και δραστηριοποιείται, καθώς επίσης και η Φινλανδία, όπου εφαρμόζεται ένας ενιαίος Ιατρικός Φάκελος που αντλεί δεδομένα ταυτόχρονα από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, και η ανταλλαγή αυτών των δεδομένων είναι κοινή για όλους.