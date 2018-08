Θες να πετύχεις τους στόχους σου; Βρες μια Δευτέρα στη ζωή σου

Παραδέξου το. Υπάρχουν αρκετοί στόχοι ακόμα στο bucket list σου που δεν έχεις καταφέρει να εκπληρώσεις. No worries, δεν είσαι ο μόνος. Συμβαίνει σε όλους μας. Σύμφωνα με μια μελέτη που ξεθάψαμε από το μακρινό 2015 έχεις πολλές ευκαιρίες στη ζωή σου προκειμένου να ανατρέψεις την κατάσταση. Να φέρεις τη ζωή σου στα μέτρα σου! Αυτό που χρειάζεσαι, είναι να επιλέξεις την κατάλληλη στιγμή. Να κάνεις μια καινούργια αρχή. Να βρεις… τη “Δευτέρα” που σου ταιριάζει.

του Νίκου Μωράκη

Ναι μια Δευτέρα! Αυτό χρειάζεσαι. Μια καινούργια αρχή. Είτε αυτή είναι την ημέρα των γενεθλίων σου, είτε την πρωτοχρονιά, είτε στην αρχή μιας σεζόν – βλέπε καλή ώρα αυτές τις μέρες – αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι να την βαφτίσεις “Δευτέρα” και να κάνεις το νέο ξεκίνημα. Σύμφωνα με την έρευνα η αρχή της εβδομάδας λειτουργεί ως κίνητρο στην ψυχολογία του ανθρώπου προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους του. Να αφήσει πίσω του τυχόν λάθη και αστοχίες και να κάνει μια “νέα αρχή”. Κάτι που το αποκαλούν “fresh start effect”.

Προσοχή όμως. Όπως αποκάλυψε η έρευνα το να αλλάζεις στόχους κάθε εβδομάδα ή να μηδενίζεις το κοντέρ συχνά ξεκινώντας από την αρχή ελαττώνει τις πιθανότητες να πετύχεις τους στόχους σου. Το πιο τρανταχτό παράδειγμα οι δίαιτες και το γνωστό πλέον σε όλους μας “Δε βαριέσαι…ξεκινάω από Δευτέρα”.

Αν λοιπόν σκέφτεσαι να κάνεις σημαντικές αλλαγές στη ζωή σου, είτε στα επαγγελματικά σου είτε στα προσωπικά σου τότε βρες τη …”Δευτέρα” που σου ταιριάζει and give it a try! Αν πάλι είσαι παραδοσιακός τύπος μπορείς πάντα να ξεκινήσεις και από μια κλασική Δευτέρα!