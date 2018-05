HBR: Τι κάνετε όταν δεν αναγνωρίζουν την αξία σας στη δουλειά;

Δεν είναι εύκολο να δώσετε τον καλύτερο σας εαυτό σε μια δουλειά που οι προσπάθειές σας περνούν απαρατήρητες. Πώς μπορείτε όμως να επισημάνετε τα επιτεύγματά σας χωρίς να καυχηθείτε για το έργο σας; Σε ποιον πρέπει να μιλήσετε όταν σας υποτιμούν ως επαγγελματία; Και αν η κατάσταση δεν αλλάξει, πόσο καιρό θα πρέπει να μείνετε στον ίδιο επαγγελματικό χώρο;

Τι λένε οι ειδικοί

«Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να αισθάνεσαι αόρατος στο χώρο εργασίας σου» λέει η Annie McKee, συγγραφέας του βιβλίου How to Be Happy at Work. Όλοι έχετε την ανάγκη να αναγνωρίζονται οι προσπάθειές σας και έτσι όταν οι συνάδελφοί σας δεν παρατηρούν τη συνεισφορά σας, αισθάνεστε σαν να μην ανήκετε στην ίδια ομάδα. Μπορεί επίσης να αρχίσετε να ανησυχείτε – δικαιολογημένα – σχετικά με την επαγγελματική σας εξέλιξη. Αρχίζετε να αμφιβάλετε για τον εαυτό σας και σκέφτεστε «αν κανείς δεν παρατηρεί τι κάνω, πώς θα προχωρήσω;». Αλλά μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση κατά την Karen Dillon, συγγραφέα του HBR. «Υπάρχουν πολλοί τρόποι να σιγουρευτείτε ότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν και βλέπουν τι κάνετε. Το κλειδί είναι να βρείτε διπλωματικούς τρόπους να δηλώσετε την παρουσία σας.»

Να είστε ρεαλιστές

«Πριν κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια, ρωτήστε τον εαυτό σας αν είστε ρεαλιστές σχετικά με το ποσό αναμένετε να σας εκτιμήσει το αφεντικό, οι συνάδελφοι, οι συνομήλικοι και οι πελάτες σας» λέει ο McKee. «Οι άνθρωποι που είναι γύρω σας είναι πολύ απασχολημένοι. Έχετε να κάνετε με ανθρώπους», προσθέτει ο Dillon. «Ακόμα και με καλές προθέσεις, οι συνάδελφοί σας και ο διευθυντής σας μπορεί να παραβλέψουν αυτό που κάνετε και να σας θεωρήσουν δεδομένο.» Όταν λοιπόν αισθάνεστε ότι δεν σας εκτιμούν, πρέπει να αναρωτηθείτε πού ακριβώς βρίσκεστε. Ρωτήστε τον εαυτό σας: «Ήταν η δουλειά μου εξαιρετική; Ήταν κάτι παραπάνω από αυτό που κάνουν συνήθως οι συνάδελφοί μου;» Αν δεν είστε σίγουροι, ζητήστε μια δεύτερη γνώμη.

Το κλειδί είναι να βρείτε διπλωματικούς τρόπους να δηλώσετε την παρουσία σας

Συζητήστε με το αφεντικό σας

Εάν οι προσπάθειές σας δεν αποδώσουν καρπούς μιλήστε με τον προϊστάμενό σας. Σίγουρα, αυτό θα είναι ευκολότερο με κάποιους επικεφαλής από ότι με κάποιους άλλους. «Το μέσο αφεντικό πάντως δεν δίνει σημασία στις ανθρώπινες ανάγκες» λέει ο McKee. Αν το δικό σας πρόβλημα εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, λάβετε υπόψη ότι «δεν πρόκειται να αλλάξετε τη στάση του αφεντικού σας, αλλά μπορείτε να του δείξετε ότι θα θέλατε να μιλήσετε σχετικά με την απόδοσή σας» . Και αν ο προϊστάμενός σας είναι κατά μέσο όρο καλός, θα μπορούσε να λάβει υπόψη του το μήνυμά σας. Φυσικά, πρέπει να είστε προσεκτικός. Μην πάτε λέγοντας, θέλω περισσότερη εκτίμηση. Αντ’ αυτού, ο McKee συνιστά να λέτε κάτι όπως: «Θα ήθελα να συζητήσουμε για τους τρεις τελευταίους μήνες και να σας πω ποια είναι τα δυνατά μου σημεία και πού πρέπει να εστιάσω». Προτείνει να καταρτίσετε επίσης μια λίστα με τα πρόσφατα επιτεύγματά σας. «Οι περισσότεροι διευθυντές είναι ευτυχείς να έχουν αυτήν τη λίστα», λέει.

Αυξήστε την αναγνωρισιμότητα της ομάδας σας

Εάν διαχειρίζεστε μια ομάδα, πρέπει επίσης να αναζητήσετε τρόπους για να εξηγήσετε στους άλλους γιατί η ομάδα αυτή είναι πολύτιμη, λέει ο Dillon. «Στην ταραχώδη καθημερινότη – τά μας, το αφεντικό και οι συνάδελφοί σας μπορεί να μη γνωρίζουν τι ακριβώς κάνετε.» Καλό είναι επομένως να μιλάτε με το διευθυντή σας για το τι κάνει η ομάδα σας, ποιοι είναι οι στόχοι της και πώς προσπαθείτε να την κάνετε ακόμα καλύτερη. Ο McKee προτείνει επίσης πιο λεπτούς τρόπους για να επιστήσουμε την προσοχή στην ομάδα. Μην αφήνετε τις παρουσιάσεις ή τις εκθέσεις να βγαίνουν χωρίς να κ ατα- στήσετε σαφές ποιος τις δημιούργησε. «Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του καθενός πηγαίνει στο προϊόν εργασίας» λέει. Θέλετε άτομα και εκτός του διευθυντή σας να δουν τι προσφέρει η ομάδα σας; Φροντίστε να διαδώσετε αυτή την πληροφόρηση και μη φοβάστε να δείξετε ότι έγινε υπό τη δική σας ηγεσία. «Μερικές φορές, προσπαθείτε να δείξετε ότι είστε μέλος της ομάδας και δεν αυτοπροβάλλεστε εις βάρος της και εκεί χάνεται μια ευκαιρία» εξηγεί ο Dillon. Οι γυναίκες τείνουν να το κάνουν αυτό περισσότερο από τους άνδρες, σημειώνει. Είναι φυσιολογικό να «χρησιμοποιείτε επομένως τη λέξη “εγώ” όπως στο “Κατέληξα…”, και “είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη που είχα”».

Αναγνωρίστε τη συνεισφορά των άλλων

«Ένας παράδοξος τρόπος για να αναγνωριστεί η δουλειά σας είναι να αναγνωρίσετε εσείς τη δουλειά των άλλων», λέει ο McKee. Εάν αντιλαμβάνεστε την καλή δουλειά, μπορείτε να φέρετε την αλλαγή στην κουλτούρα του οργανισμού σας. Τις περισσότερες φορές η καλή σας κίνηση οδηγεί στο να σας βλέπει θετικά και ο συνάδελφός σας. Εάν ο προϊστάμενός σας δεν μπορεί να σας δώσει θετική ενέργεια, μιλήστε στην ομάδα σας σχετικά με τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε ο ένας τον άλλον.

Δώστε αξία στον ευατό σας

Το να σας εκτιμούν για τη δουλειά σας είναι σίγουρα θαυμάσιο πράγμα. Ωστόσο δεν είναι εφικτό να περιμένετε όλη η κινητροδότηση που έχετε να προέρχεται από διακρίσεις, ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη των άλλων, λέει ο Dillon. Τα εσωτερικά κίνητρα είναι πολύ πιο ισχυρά. «Πρέπει να προσπαθήσετε να βρείτε νόημα στο ίδιο το έργο σας.» Η McKee συμφωνεί. «Τελικά κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σας ζωής, θέλετε να απομακρυνθείτε από την ανάγκη εξωτερικής επικύρωσης» λέει. «Η πραγματική επιβεβαίωση προέρχεται από τον ίδιο σας τον εαυτό.» Προτείνει να κάνετε μια προσπάθεια να επιβραβεύετε τον εαυτό σας τακτικά. «Προσπαθήστε να αναλογιστείτε στο τέλος κάθε εβδομάδας τι συνέβη και τι δεν πήγε καλά» . Αυτή είναι μια χρήσιμη άσκηση για να θυμάστε σε τι είστε καλοί όσο και στο γιατί κάνετε αυτό που κάνετε.

Σκεφτείτε να προχωρήσετε

Εάν εξακολουθείτε να αισθάνεστε ότι σας υποτιμούν, ίσως να ήρθε η ώρα να αλλάξετε δουλειά. «Όλοι μένουμε σε δουλειές που δεν είναι τέλειες για πολλούς λόγους» λέει ο McKee. Ίσως χρειάζεστε την εμπειρία, ή ίσως δεν μπορείτε να μετακινηθείτε επειδή πρέπει να είστε σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή για το σύζυγό σας ή το σύντροφό σας. Αλλά αν προσπαθήσατε να κάνετε την εργασία πιο έγκυρη και ικανοποιητική, και τίποτα δεν λειτούργησε, ίσως είναι καιρός να ψάξετε για κάτι νέο.

Αρχές που πρέπει να θυμάστε

Τι πρέπει να κάνετε: Ζητήστε μια δεύτερη γνώμη σχετικά με το εάν η εκτίμηση που αναμένετε από τους συναδέλφους σας είναι ρεαλιστική. Θυμηθείτε: οι άνθρωποι είναι απασχολημένοι. Απολαύστε και εκτιμήστε τις συνεισφορές των άλλων. Παρατηρώντας μια καλή δουλειά, συμβάλλετε στη δημιουργία μιας πιο θετικής κουλτούρας. Βρείτε πώς θα κάνετε τη δουλειά σας πιο γνωστή. Τι δεν πρέπει να κάνετε: Παραβλέψτε την ανάγκη για αυτό-επιβεβαίωση. Δώστε λίγο χρόνο στο τέλος κάθε εβδομάδας για να αναλογιστείτε τι κάνατε καλά. Επισημάνετε τις συνεισφορές όλων. Μείνετε σε μια δουλειά ή σε μια επιχείρηση που δεν σας αξίζει περισσότερο από ό,τι χρειάζεστε.

Περιπτωσιολογική μελέτη # 1:

Βοηθήστε να αλλάξετε την κουλτούρα του οργανισμού σας επαινώντας άλλους Η Sally Srok αισθάνεται ότι η αξία της δεν έχει αναγνωριστεί στη δουλειά της την εποχή που ήταν επικεφαλής του τμήματος φιλοξενίας στο οινοποιείο Francis Ford Coppola. Ο προϊστάμενός της είχε εγκαταλείψει την εταιρεία και η Sally και η ομάδα της ήταν υπό νέα ηγεσία. Επιπλέον, η επιχείρηση άλλαξε πρόσφατα την έδρα της και συγχώνευσε γραφεία. Η Sally συμπαθούσε πολύ το αφεντικό της και θεωρούσε ότι είχε τα χαρακτηριστικά του «ισχυρού και καλού» ηγέτη. Ήξερε ότι το αίσθημα ότι δεν την εκτιμούν δεν ήταν προσωπική υπόθεση, αλλά απόρροια των αλλαγών που συνέβαιναν στην εταιρεία. Επειδή όμως δεν μπορούσε να αποδεχθεί την κατάσταση αυτή και την ψυχική φόρτιση που της έφερνε αποφάσισε να δράσει. «Υπενθύμισα στον εαυτό μου ότι βρισκόμουν σε ηγετική θέση και ήταν δική μου ευθύνη να καθοδηγώ τους άλλους» ανέφερε. Συνειδητοποίησε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στην αλλαγή της κουλτούρας της επιχείρησης κάνοντας προσπάθεια να αναγνωρίσει τη συνεισφορά των συναδέλφων της και να ευχαριστήσει δημοσίως τα μέλη της ομάδας της όταν ξεπερνούσαν ή έπιαναν τους στόχους τους. «Μίλησα για ευγνωμοσύνη στις πρωινές συναντήσεις μας, και είχε αντίκτυπο στις ομάδες.

Αλλά, τίποτα δεν άλλαξε. Οι συνάδελφοι της Sally σε άλλα τμήματα αισθάνονταν δεδομένοι. «Συνειδητοποίησα ότι το πρόβλημα ήταν συστημικό. Σκέφτηκα: “Πώς θα μπορούσαμε να διευκολύνουμε να ευχαριστήσουμε ο ένας τον άλλο στην εργασία;”». Η Sally μίλησε με το αφεντικό της και μαζί βρήκαν ιδέες. Το αποτέλεσμα ήταν η εκτόξευση καρτών «Grazie», τις οποίες οι εργαζόμενοι μπορούν να δώσουν ο ένας στον άλλο ως τρόπο έκφρασης της ευγνωμοσύνης. «Οι άνθρωποι ήταν ενθουσιασμένοι που τους έδωσαν αλλά και έλαβαν» λέει η Sally. Σήμερα, η Sally εργάζεται για την Inner Compass Consulting και συνεχίζει να τονίζει τη σημασία της ευχαριστίας.

Περιπτωσιολογική μελέτη # 2:

Βρείτε δημιουργικούς τρόπους για να αυξήσετε το προφίλ σας προβάλλοντας τις συνεισφορές σας (και των άλλων) Η Anna Brockway ξεκίνησε την καριέρα της ως διευθυντικό στέλεχος σε ένα πολύ μεγάλο πρακτορείο διαφημίσεων στο Σαν Φρανσίσκο.

Αγαπούσε τη δουλειά της και τον κύριο πελάτη της, τον Levi Strauss, και εργάστηκε απίστευτα σκληρά. Ωστόσο, ήταν δύσκολο να ξεχωρίσει μεταξύ των συνομηλίκων της, και συχνά αισθανόταν ότι οι προσπάθειές της έμειναν απαρατήρητες. «Ξοδεύω επιπλέον ώρες για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων και ιδεών για τον πελάτη μου, αλλά το έργο μου χάνεται σε μία πληθώρα προτάσεων» θυμάται. «Αγωνιζόμουν με το πώς να κάνω το έργο μου πιο ορατό, ώστε να το εκτιμήσουν περισσότερο.»

Μια μέρα, η Anna είδε έναν συνάδελφο να κάνει μια παρουσίαση σε πελάτη για μια νέα ιδέα και συνειδητοποίησε ότι η διαφάνεια ήταν το κλειδί. «Δεν ήταν ότι ο πελάτης δεν νοιαζόταν» εξηγεί «Απλά δεν ήξεραν τι έκανα!». Η Anna ανέπτυξε μια απλή, 15λεπτη περιγραφή όλων των εργασιών που είχε κάνει για να βοηθήσει την εταιρεία να παρουσιάσει καλύτερα τα νεώτερα προϊόντα στο μπροστινό διάδρομο των καταστημάτων.

Αυτό όχι μόνο ανέδειξε τις προσπάθειές της αλλά και το έργο των σχεδιαστών της Levi Strauss. Δύο χρόνια αργότερα, ο Levi Strauss ζήτησε από την Anna να δουλέψει αποκλειστικά για την Levi και αργότερα έγινε επικεφαλής της παγκόσμιας ομάδας μάρκετινγκ του.

Σήμερα είναι στους συνιδρυτές των CMO και Chairish, την ηλεκτρονική αγορά για vintage διακόσμηση, έπιπλα και τέχνη.

Κάθε Δευτέρα στις 2 μμ, γράφει μια προσωπική, «καλή, παλιομοδίτικη» ευχαριστήρια σημείωση σε ένα από τα μέλη της ομάδας της. «Πιστεύω ότι οι άνθρωποι αισθάνονται πιο αναγνωρίσιμοι», λέει. «Τα χρήματα και οι προαγωγές είναι πραγματικά ωραία, αλλά η προσωπική αναγνώριση είναι πιο σημαντική.»

Πηγη: Περιοδικό Ασφαλιστικό Marketing – Τεύχος Μαρτίου 2018