Ντάλια Τόμπρου, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Εθνικής Ασφαλιστικής (Περιοδικό Ασφαλιστικό Marketing, Σεπτέμβριος 2025)

Ποιες είναι οι προκλήσεις στον τομέα του HR στην ασφαλιστική βιομηχανία; Δημιουργείται η ανάγκη για νέες ειδικότητες και σε ποια πεδία;

Ο τομέας του Ανθρώπινου Δυναμικού στην ασφαλιστική βιομηχανία αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις και ταυτόχρονα καλείται να παίξει καταλυτικό ρόλο στον ψηφιακό και οργανωσιακό μετασχηματισμό των εταιρειών. Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας, οι μεταβαλλόμενες προσδοκίες των πελατών και οι αυστηρότερες ρυθμιστικές απαιτήσεις αναδιαμορφώνουν τις προτεραιότητες και απαιτούν από το HR να μετασχηματιστεί από έναν καθαρά διοικητικό ρόλο σε έναν στρατηγικό εταίρο της επιχείρησης.

Παράλληλα, η ταχεία ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, των big data και της αυτοματοποίησης, αλλάζει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των ασφαλιστικών οργανισμών. Αυτό ενισχύει την ανάγκη για νέες δεξιότητες και δημιουργεί ευκαιρίες για συστηματικό upskilling και reskilling των εργαζομένων. Η τεχνογνωσία, αν και απαραίτητη, δεν αρκεί από μόνη της. Οι σύγχρονες απαιτήσεις για βιωσιμότητα (ESG) και προσωποποιημένες εμπειρίες πελάτη προσθέτουν νέα επίπεδα πολυπλοκότητας στη στελέχωση και την στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού.

Συνεπώς, καταγράφεται αυξημένη ανάγκη για νέες ειδικότητες σε κρίσιμους τομείς, όπως το Customer Experience, το Engagement Management, τα Data & AI Analytics, η ESG συμμόρφωση, το Data Engineering, το Digital Marketing και η Καινοτομία.

Το HR καλείται πλέον να σχεδιάσει και να υποστηρίξει ένα ευέλικτο, ψηφιακά καταρτισμένο και στρατηγικά ευθυγραμμισμένο εργατικό δυναμικό, ικανό να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του αύριο.

Τι σημαίνει στην πράξη για τον οργανισμό της η συμπερίληψη; Μέσα από ποιες δράσεις προάγεται;

Η προσέγγισή μας στη συμπερίληψη βασίζεται στην πεποίθηση ότι η ποικιλομορφία εμπλουτίζει τη συλλογική μας εμπειρία και είναι πολυδιάστατη, καθώς περικλείει όλες τις μορφές της, όπως η διαγενεακή ποικιλομορφία, η ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων, η αποδοχή πολιτισμικών και κοινωνικών διαφορών.

Τα τελευταία τρία χρόνια, έχουμε κάνει ουσιαστικά βήματα για να ενισχύσουμε τη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα στο εργασιακό μας περιβάλλον. Μία από τις τακτικές μας πρακτικές είναι τα cybertalks, τα οποία προγραμματίζονται σε μηνιαία βάση, με θεματολογία που αγγίζει ευαίσθητους και κρίσιμους τομείς όπως η συμπεριληπτική επικοινωνία, η ισότητα, η ενσυναίσθηση και η αποδοχή της διαφορετικότητας.

Παράλληλα, δίνουμε χώρο σε εσωτερικές καμπάνιες και ερωτηματολόγια ικανοποίησης εργαζομένων, τα οποία ενισχύουν το αίσθημα συμμετοχής και ενδυναμώνουν τη φωνή κάθε εργαζόμενου.

Μέσα από αυτές τις δράσεις, χτίζουμε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου η διαφορετικότητα αναγνωρίζεται και αξιοποιείται ως μοχλός εξέλιξης, συνεργασίας και αποτελεσματικότητας.

Υπάρχουν προγράμματα επανακατάρτισης ή ενίσχυσης δεξιοτήτων;

Η συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί σταθερή και κεντρική προτεραιότητα για την εταιρεία μας. Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς, όπου νέες τεχνολογίες και διαδικασίες εξελίσσονται με γρήγορους ρυθμούς, η ικανότητα προσαρμογής και η διαρκής βελτίωση των δεξιοτήτων καθίστανται αναγκαίες για τη διατήρηση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε δύο βασικούς άξονες εκπαίδευσης:

Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων: Με στόχο να ενισχύσουμε την ευελιξία των εργαζομένων μας, ώστε να μπορούν να αναλαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους μέσα στον οργανισμό και να προσαρμόζονται στις νέες τεχνολογίες και διαδικασίες. Η πολυμορφία και η ευελιξία στην επαγγελματική εξέλιξη αποτελούν κομβικά στοιχεία για την επιτυχία μας.

Upskilling (Ενίσχυση υφιστάμενων δεξιοτήτων): Η συνεχής βελτίωση και εμβάθυνση των γνώσεων και των ικανοτήτων μας διασφαλίζει ότι παραμένουμε αποδοτικοί και ικανοί να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο.

Μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία που ξεχωρίζει αυτή την περίοδο είναι το πρόγραμμα “Leadership Mindset”, το οποίο βρίσκεται ήδη στο τρίτο του μέρος και ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν όλοι οι people managers, ανεξάρτητα από το ιεραρχικό τους επίπεδο στον οργανισμό. Με στόχο την ενίσχυση ηγετικών ικανοτήτων, την καλλιέργεια συνειδητής ηγεσίας και τη διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασίας και ανάπτυξης, το “Leadership Mindset” αποτελεί θεμέλιο λίθο για τη διατήρηση ενός δυναμικού και αποτελεσματικού ηγετικού δυναμικού.

Πώς μετράται η αποδοτικότητα των εργαζομένων;

Η αποδοτικότητα των εργαζομένων αξιολογείται μέσα από την επίτευξη ατομικών και ομαδικών στόχων, οι οποίοι είναι πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τη στρατηγική και τις προτεραιότητες της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η προσέγγισή μας βασίζεται σε μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης και διαφάνειας, όπου η απόδοση δεν μετριέται μόνο ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά — λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή κάθε εργαζομένου στην καινοτομία, τη συνεργασία και την εμπειρία πελάτη.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ξεκινήσει τη σταδιακή ενσωμάτωση του μοντέλου OKRs (Objectives & Key Results), το οποίο ενισχύει τη σαφήνεια των στόχων για τον κάθε εργαζόμενο αλλά και την ευθυγράμμιση μεταξύ των ομάδων. Τα OKRs λειτουργούν ως εργαλείο ενδυνάμωσης και ανάπτυξης, ενισχύοντας την υπευθυνότητα και την εστίαση στα αποτελέσματα που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην επιχειρησιακή μας πορεία.