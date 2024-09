Share on Facebook

Την 30.8.2024 στο Conference Zentrum της πόλης Darmstadt στη Γερμανία έλαβε χώρα το GROUP MANAGEMENT CONFERENCE του ομίλου της ARAG.

Με την παρουσία σύσσωμου του Διοικητικού Συμβουλίου και με πάνω από τριακόσιους συνέδρους από τις δεκαεννέα χώρες που έχει σήμερα παρουσία η εταιρία, έλαβε χώρα η λαμπρή αυτή εκδήλωση που είχε εκπαιδευτικό αλλά και πανηγυρικό χαρακτήρα.



Με τις εμπνευσμένες τοποθετήσεις της ηγεσίας αλλά και τα Workshops από καθηγητές πανεπιστημίου κλπ. δημιουργήθηκε μια εξαιρετική ατμόσφαιρα συμμετοχής και δημιουργίας.





Προτεραιότητα δόθηκε στον κεντρικό στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρίας που με τον γενικό δείκτη 5→30 αποτυπώνει τους γενικούς στόχους ανάπτυξης μέχρι το έτος 2030, μέσα από την επιμέρους καλλιέργεια των πέντε αξόνων/εργαλείων που είναι: Essential Growth, Winning Spirit, Embracing Clients, Driving Purpose και Smart Insurer.



Ανατρεπτική και εκθαμβωτική ήταν η παρουσία του προπονητή της Εθνικής ομάδας Basket της Γερμανίας κ. Gordon Herbert που μίλησε για την ηγεσία, την απόδοση, την συνοχή, τα ταλέντα, την ομαδικότητα.



Το απόγευμα της ίδιας ημέρας απονεμήθηκαν τα βραβεία του ομίλου, τα γνωστά ARAG AWARDS.



Φέτος, για πρώτη φορά θεσπίστηκε και το ARAG INTERNATIONAL AWARD of HONOR που απονεμήθηκε στην ARAG HELLAS, στην μνήμη του δικού μας Βασίλη Μπάλλα, που είχε την ιδέα της συνέργειας των εταιριών της Αυστραλίας και της Ελλάδας, προς αξιοποίηση των Ελλήνων που ζουν εκεί. Το μήνυμα της ιδέας ήταν BEING INTERNATIONAL GETTING GLOBAL!!



Η ελληνική αντιπροσωπεία υπό τον CEO κ. Δημήτρη Τσεκούρα με τους εκλεκτούς συνεργάτες του παρέλαβαν το βραβείο με ιδιαίτερη συγκίνηση.



Αξίζει να τονισθεί πως το ελληνικό υποκατάστημα έχει τιμηθεί στο παρελθόν ακόμα δύο φορές το 2014 και το 2018.