Η επιβίωση μιας επιχείρησης μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά αποτέλεσε το κεντρικό θέμα σε πάνελ συζήτησης στο Insurance Forum Athens Edition 2026 , με επίκεντρο το πραγματικό περιστατικό της ελληνικής εταιρείας PAL. Μέσα από την ανάλυση των εμπλεκόμενων στελεχών, αναδείχθηκε η κρίσιμη σημασία της επιχειρησιακής συνέχειας, της ασφαλιστικής κάλυψης και της σωστής προεργασίας. Παρά τις σοβαρές προκλήσεις στο λειτουργικό κομμάτι και την εφοδιαστική αλυσίδα, η συνεργασία με εξειδικευμένους μεσίτες ασφάλισης και η ύπαρξη ενός ορθού ασφαλιστικού συμβολαίου επέτρεψαν στην PAL να σταθεί ξανά «όρθια». Η ασφάλιση δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως κόστος, αλλά ως η απόλυτη διασφάλιση έναντι του «αδιανόητου», μετατρέποντας την κρίση σε ευκαιρία διόρθωσης αδυναμιών.

Ο Χρήστος Παλαμίδης, Commercial Director της PAL, περιέγραψε τη δραστηριότητα της εταιρείας στον τομέα της συσκευασίας τροφίμων, όπου «το προϊόν μας αναλώνεται διαρκώς – παραδίδουμε συνεχώς». Σημείωσε ότι μετά την πυρκαγιά που έπληξε την επιχείρηση, το βασικό ερώτημα ήταν «πώς θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε». Όπως ανέφερε, «λειτουργούσαμε κανονικά, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις κυρίως στο κομμάτι του operation», καθώς χρειάστηκε να γίνουν χωροταξικές αλλαγές, κάτι που «γέννησε νέες προκλήσεις, από τους εργαζόμενους μέχρι τη διαχείριση των πελατών». Παρά τις δυσκολίες, κατέληξε ότι «η εμπειρία μας τελικά ήταν καλύτερη από την αναμενόμενη», τονίζοντας την εμπιστοσύνη και την καλή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους.

Η Elli Marten, Executive Director της AGORA Insurance, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο του μεσίτη, ο οποίος «διαβεβαιώνει τον πελάτη ότι θα τηρηθεί το συμβόλαιό του». Αναφερόμενη στο συγκεκριμένο case study, τόνισε ότι «όταν είδαμε ότι πρόκειται μόνο για υλικές ζημιές, δημιουργήσαμε το σωστό πλαίσιο, καταγράψαμε τους κινδύνους και απευθυνθήκαμε σε σοβαρούς ασφαλιστές», προσθέτοντας ότι «η προεργασία είναι καθοριστική». Η ίδια επεσήμανε ότι «η ασφάλιση δεν είναι κόστος, αλλά διασφάλιση» και ότι «το ατύχημα είναι ατύχημα – πάντα κάτι θα συμβεί». Το ασφαλιστικό εργαλείο, όπως εξήγησε, επιτρέπει στην επιχείρηση να «σταθεί όρθια και να συνεχίσει».

Ο Ίναχος Παππάς, Co-Founder της VICE//VERSA, τόνισε ότι «η προτεραιότητα είναι να στηθεί επιχειρησιακό σχέδιο που πατάει πάνω στο συμβόλαιο που έχει κάνει ο πελάτης». Στη συγκεκριμένη περίπτωση, «μετά την πυρκαγιά κατέρρευσε η βασική αποθήκη της επιχείρησης, η παραγωγή δεν είχε πάθει σημαντική ζημιά», γεγονός που επέτρεψε την ταχύτερη επανεκκίνηση. Όπως ανέφερε, «βρήκαμε το logistic για τα εμπορεύματα», επισημαίνοντας ότι το προϊόν απαιτούσε χρόνο ωρίμανσης, ενώ «υπήρχε αυξημένο κόστος που καλύφθηκε από το ασφαλιστικό συμβόλαιο». Υπογράμμισε ακόμη ότι «οι επιχειρήσεις πολλές φορές υποτιμούν το μέγεθος της ζημιάς και τους χρόνους» και δεν λαμβάνουν υπόψη «εξωγενείς παράγοντες, όπως κάποια ανωμαλία στην εφοδιαστική αλυσίδα», προσθέτοντας ότι «μετά τη ζημιά πρέπει οι αδυναμίες να διορθώνονται μέσα από ασφαλιστικά προγράμματα» και ότι «συνήθως συναντάμε υπόασφάλιση».

Τη συζήτηση συντόνισε ο Νικόλας Μωράκης, Chief Editor, Morax Media.