Το ΕΕΑ στηρίζει τον αγώνα κατά του εκφοβισμού

Ηχηρό μήνυμα κατά του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού εστάλη στην πολύ επιτυχημένη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ), την Τετάρτη 19/2/2020, παρουσία πλήθους εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων αλλά και επιχειρήσεων που στηρίζουν το Πρόγραμμα LiveWithoutBullying.com.

Στην εκδήλωση, που συνδιοργάνωσαν το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ), η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, ο Σύλλογος Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Ελλάδας και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Σοφία Ζαχαράκη, ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Ελευθέριος Αυγενάκης, ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και η Αντιπεριφερειάρχης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης κ. Βούλα Πατουλίδου.

Ο Πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, που ήταν και μεταξύ των βραβευθέντων, τόνισε ότι το Επιμελητήριο, κοινωνικά ευαισθητοποιημένο και δραστήριο, συντάσσεται με τον αγώνα κατά του bullying και τον κοινό στόχο για μία κοινωνία καλύτερη και ευημερούσα, εστιάζοντας στο πώς μπορεί να υψωθούν τείχη προστασίας από τέτοιου είδους συμπεριφορές. Παράλληλα, απηύθυνε πρόσκληση για μαζική συμμετοχή σε ανάλογες δράσεις για τον περιορισμό του bullying, δίνοντας «ασίστ στη μάχη κατά του εκφοβισμού». Από το ΕΕΑ τιμήθηκε επίσης το μέλος της Διοικητικής Επιτροπής και Πρόεδρος του Europalso κ. Γιώργος Ζηκόπουλος.

Κατά σειρά ομιλίας, στον χαιρετισμό της η κ. Ζαχαράκη διαβεβαίωσε για τη συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην «εθνική ομάδα καταπολέμησης αυτού του νοσηρού φαινομένου», ενώ παρουσίασε και τις δράσεις του Υπουργείου για την «αποβολή» του εκφοβισμού από τα σχολεία, ανάμεσα στις οποίες η εισαγωγή της θεματικής «σεβασμός στον άλλο», η επανασύσταση της Επιτροπής για τη σχολική βία, αλλά και η σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Όχι μόνο ως πολιτικός αλλά και ως πατέρας μίλησε ο κ. Θεοχάρης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να «παλέψουμε όλοι για την εκρίζωση του φαινομένου αυτού». «Θα είμαστε εκεί να στηρίζουμε αυτή και κάθε τέτοια προσπάθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ εστίασε και στην έννοια της φιλοξενίας, που γεννήθηκε στη χώρα μας, και έχει στην καρδιά της τον σεβασμό στον άλλο.

Από την πλευρά του ο κ. Αυγενάκης δήλωσε τη στήριξή του στη σημαντική αυτή πρωτοβουλία και υπογράμμισε ότι στην προσπάθεια κατά του εκφοβισμού δεν περισσεύει κανείς. Το αρμόδιο Υπουργείο μπορεί, όπως είπε, να συμβάλει και μέσω του καινοτόμου προγράμματος «Ζήσε Αθλητικά», που παρουσιάστηκε πρόσφατα και μπαίνει άμεσα σε τροχιά υλοποίησης, με στόχο την προαγωγή αξιών που συνδέονται με τον αθλητισμό, με επίκεντρο την ευγενή άμιλλα.

Τη φωνή και τις δυνάμεις του στη μάχη αυτή ενώνει και ο Δήμος Πειραιά, όπως τόνισε ο κ. Μώραλης. Επισήμανε παράλληλα την ανάγκη δημιουργίας και στήριξης δομών στις οποίες θα μπορούν να απευθυνθούν γονείς, εκπαιδευτικοί και παιδιά, κατεύθυνση προς την οποία κινείται και ο Δήμος Πειραιά.

«Σε ένα κλίμα χαράς, εμπιστοσύνης, συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στις 19/2/2020 η βράβευση όλων των χορηγών και υποστηρικτών του προγράμματος Live Without Bullying, που υλοποιείται από το ΚΜΟΠ, οι οποίοι πιστεύουν στις αξίες του και συμπορεύονται μαζί μας με πολλούς και αξιόλογους τρόπους ο καθένας. Στην συνέντευξη Τύπου που έλαβε χώρα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, ανακοινώθηκε ο μεγάλος αγώνας που θα διεξαχθεί στις 6 Μαρτίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μεταξύ των Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Ελλάδος και των Βετεράνων της Barcellona, με την παρουσία 12.000 μαθητών για να ενισχύσουν ακόμα μια φορά το πρόγραμμα Live Without Bullying», δήλωσε η Δρ. Αντωνία Τορρένς, Πρόεδρος του ΚΜΟΠ και Υπεύθυνη του Προγράμματος “Live Without Bullying”.

Για το «δηλητήριο του εκφοβισμού που έχει εισχωρήσει σε όλα τα επίπεδα της ζωή μας» και χρειάζεται να παλέψουμε για να το περιορίσουμε μίλησε η κ. Πατουλίδου, υπογραμμίζοντας το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο αθλητισμός.

Οι βραβεύσεις

Τιμητική πλακέτα για τη στήριξή τους στο πρόγραμμα και τις δράσεις του, απονεμήθηκε (κατά σειρά απονομής από την Πρόεδρο του ΚΜΟΠ, Δρ. Αντωνία Τορρένς): στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Σοφία Ζαχαράκη, τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Ελευθέριο Αυγενάκη, τον Υπουργό Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη, τον Δήμαρχο Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη, τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, την Αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και Πρόεδρο του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης κ. Βούλα Πατουλίδου, τον Πρόεδρο των Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Ελλάδας κ. Χρήστο Κωνσταντινίδη, τους πρωταθλητές του EURO 2004 «LEGENDS 2004», τους οποίους εκπροσώπησε ο κ. Δημήτρης Παπαδόπουλος, τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, κ.κ. Γιώργο Κόσυβα και Αλέξανδρο Κόπτση αντίστοιχα, τον Πρόεδρο της ΔΕΘ ΗΕLEXPO κ. Αναστάσιο Τζήκα, την Ελληνική Αστυνομία –εκ μέρους του αρχηγού κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη την πλακέτα παρέλαβε ο Ταξίαρχος κ. Σταγάκης, τις εταιρίες MYMARKET (την τιμητική πλακέτα παρέλαβε η κ. Δήμητρα Δασκαλάκη, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων Γενική Διεύθυνση Marketing & Επικοινωνίας), Wyndham (την τιμητική πλακέτα παρέλαβε ο Διευθυντής της Wyndham Grand Athens κ. Σταύρος Σταυρόπουλος), ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καθηγητών – Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών – EUROPALSO (την τιμητική πλακέτα παρέλαβε ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Ζηκόπουλος), την SKAG (την τιμητική πλακέτα παρέλαβε η Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Πόπη Σκαγιά) και την Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ (την τιμητική πλακέτα παρέλαβε ο κ. Αριστείδης Ευθυμίου) και την INTERAMERICAN (την τιμητική πλακέτα παρέλαβε ο κ. Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων & Υπευθυνότητας).

Με έπαινο τιμήθηκαν, ακόμη, 60 προσωπικότητες, φορείς και εταιρίες: ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο Νίκος Υποφάντης, η Συντονίστρια Διευθύντρια του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας κ. Χριστίνα Τσιλιγκίρη, τα Electra Hotels & Resorts, τα DIVANI COLLECTION HOTELS, η ZORPIDIS TRAVEL (Μιχάλης Ζορπίδης), η AGAN, η ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ, η ETHELON, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ, η INTERLIFE, η CROSSOVER, η PEUGEOT ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ, η ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Ζαχαροπλαστική, η STABOMANIA, το Glyfada Riviera Hotel, η Music SP: Ανδρέας και Ευάγγελος Νικάκης, ο Μάικ Φουντεδάκης, η Ελληνική Ομοσπονδία Cheerleading και Αμαζόνων, ο σκηνοθέτης Βαγγέλης Μαθάς, ο φωτογράφος Πέτρος Βήττας, ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, η BRAVΑ, η ΜΕΒΓΑΛ, η TERRA FAMILIA, τα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΚΑΛΗ, ο Κώστας Τσακίρης (ROSE GARDEN), ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ο Δήμος Νεάπολης Συκεών, ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης, ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Θεσσαλονίκης, ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης, τα THE LUXURY HOTELS, το PORTO PALACE, το MAKEDONIA PALACE, η SoftWeb, η ANTHRAX, η ΔΕΠΑ, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, η Coco-mat Hotel Athens, ο Ant1, οι 2girls1map (Ελπίδα Λάμπρου/Λήδα Κοντζεδάκη, YouTubers), η blogger Φωτεινή Βλαχάκη, τα GOODY’S, η Minos EMI, η Vivartia, τα ΙΕΚ Ακμή, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ετικετοποιών, η ΑΚΤΟ, η εκπαιδευτική ψυχολόγος Χριστίνα Ρασιδάκη, οι Σχολές Μωραΐτη, τα Εκπαιδευτήρια Αντωνόπουλου «Εκπαιδευτική Αναγέννηση», το 3ο Γενικό Λύκειο Γλυφάδας, το 1ο Γυμνάσιο Καισαριανής, τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, ο σκηνοθέτης Βασίλης Ασλανίδης, η Υποδιοικήτρια 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής Μαρίζα Οικονόμου.

Την εκδήλωση παρουσίασε η Μαρία Σαμολαδά.

