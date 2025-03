Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Μαρακές στο Μαρόκο, από 18-20 Φεβρουαρίου, η 4η Παγκόσμια Διυπουργική Διάσκεψη για την Οδική Ασφάλεια (4Th Global Ministerial Conference on Road Safety με κεντρικό μήνυμα “Δέσμευση για τη Ζωή” (Commit to life). Η Διάσκεψη είχε ως στόχο να αξιολογήσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή του Παγκόσμιου Σχεδίου Δεκαετίας Δράσης για την Οδική Ασφάλεια 2021-2030 κατά την πρώτη πενταετία και να ενισχύσει την υποστήριξη για το όραμα ασφαλούς και βιώσιμης μετακίνησης.

Η Διάσκεψη φιλοξενήθηκε από το Βασίλειο του Μαρόκου και διοργανώθηκε με τη συνεργασία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) και του Υπουργείου Μεταφορών και Logistics του Μαρόκου με συμμετοχή πλέον των 4.000 συνέδρων και εμπειρογνωμόνων της Οδικής Ασφάλειας από 193 χώρες.

Υπουργοί Μεταφορών και εκπρόσωποι Κυβερνήσεων από 100 χώρες παρέστησαν και υιοθέτησαν τη Διακήρυξη του Μαρόκου (“Marrakech Declaration Fourth Ministerial Conference on Road Safety: One World, One Road, Commit to Life” ), η οποία παρουσιάστηκε, ως τελικό κείμενο αποτελεσμάτων.

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς» εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρό του, κυρία Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, και τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ και Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε., κ. Δημήτρη Γκατσώνη, που παρακολούθησαν τις εργασίες της Διάσκεψης, συμμετείχαν επίσης σε εργαστήρια και ομάδες εργασίας στο πλαίσιο παράλληλων εκδηλώσεων καθώς και σε διάφορες συναντήσεις συνεργασίας και παράλληλες εκδηλώσεις (FIA, IRF, iRAP κα).

Δεδομένου ότι η χώρα μας κατατάσσεται στις υψηλότερες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά σε θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαία με μοτοσυκλέτες, η κα Δανέλλη-Μυλωνά μαζί με το διεθνή εμπειρογνώμονα σε θέματα ασφάλειας κράνους, κ. Terry Smith, συντόνισαν από κοινού τη συνεδρία “Head to Head”, που διοργάνωσε η Global Alliance of NGOs for Road Safety στο πλαίσιο της Διάσκεψης και της παρουσίασης της έρευνας και της Λευκής Χάρτας για το κράνος , και αφορούσε στα μη πιστοποιημένα κράνη μοτοσυκλετιστών με σκοπό να ενημερώσουν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αναβάτες στην επιλογή ενός ασφαλούς κράνους.

Πέραν των συναντήσεων με εμπειρογνώμονες της Οδικής Ασφάλειας, παλιούς και νέους συνεργάτες, η Πρόεδρος του Ινστιτούτου προσκλήθηκε και έδωσε συνέντευξη στη Δημόσια τηλεόραση του Μαρόκου αναφορικά με τις απόψεις της για τη διοργάνωση, τα θέματα οδικής ασφάλειας στη χώρα μας και τις εντυπώσεις της από τη συμμετοχή της σε εργασίες της Διάσκεψης.

Η 4η Παγκόσμια Διυπουργική Διάσκεψη για την Οδική Ασφάλεια έχει ιδιαίτερη σημασία για την παγκόσμια Οδική Ασφάλεια, καθώς στην εξαιρετική διοργάνωση της Διάσκεψης αυτής λήφθηκαν αποφάσεις που στοχεύουν στην εδραίωση των επιτευγμάτων και την ανάδειξη των προσπαθειών που καταβάλλονται για την επίτευξη του στόχου των Ηνωμένων Εθνών: τη μείωση στο μισό του αριθμού των θανάτων από τροχαία συμβάντα σε όλες τις χώρες του κόσμου έως το 2030. Αποτελεί, επίσης, μια πλατφόρμα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πρωτοποριακών εμπειριών στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας και της βιώσιμης μετακίνησης, καθώς και μια ευκαιρία για όλες τις χώρες να επωφεληθούν από τις σύγχρονες τάσεις, τα σχέδια και τα προγράμματα δράσης για την Οδική Ασφάλεια.

Το ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς» ήδη από το 2014 υποστήριξε και προώθησε τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη συμμετέχοντας ενεργά ως Συμβουλευτικό όργανο του ΟΗΕ, στην παγκόσμια έρευνα MY WORLD (UN Millennium Development Campaign) με τη συμμετοχή 8.500 Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι ανέδειξαν την Οδική Ασφάλεια ως βασική προτεραιότητα που θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην Ατζέντα για την προώθηση της Παγκόσμιας Βιώσιμης Ανάπτυξης κατά τις επόμενες δεκαετίες