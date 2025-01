Share on Facebook

Σε τροχιά ανόδου βρίσκεται τα τελευταία χρόνια ο κλάδος ασφάλισης κατοικιδίων. Τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2024, τα ασφάλιστρα ασφάλισης κατοικίδιων στις ΗΠΑ ανήλθαν σε κάτι περισσότερο από 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια, που σημαίνει ότι το σύνολο του έτους θα μπορούσαν να φτάσουν τα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της AM Best, “Mixed Early Pet Insurance Results but Inland Marine Remains Strong”. Σύμφωνα με την Ένωση Ασφάλισης Υγείας της Βόρειας Αμερικής για κατοικίδια ζώα (NAPHIA), τα ασφάλιστρα ασφάλισης υγείας κατοικίδιων ζώων υπερδιπλασιάστηκαν από το 2019 έως το 2023, από 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια, με αύξηση τουλάχιστον 20% ετησίως.



Η ζήτηση για αυτήν την προστασία δεν προκαλεί έκπληξη όταν εξετάζουμε το κτηνιατρικό κόστος.



Σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Κτηνιατρικής Ιατρικής Ένωσης (AMVA), οι κτηνιατρικές τιμές έχουν αυξηθεί σταθερά τα τελευταία χρόνια – 8,24% μεταξύ Αυγούστου 2023 και Αυγούστου 2024, 9,81% από τον Ιούλιο 2022 έως τον Ιούλιο 2023 και 7,3% από τον Ιούλιο 2021 έως τον Ιούλιο του 2022. Το ποσοστό των νοικοκυριών των ΗΠΑ που έχουν σκύλους και γάτες έχει αυξηθεί σταθερά από το 1991 έως το 2024. Πέρυσι, η AMVA ανέφερε ότι τα νοικοκυριά των ΗΠΑ είχαν 87,9 εκατομμύρια σκύλους και 73,8 εκατομμύρια γάτες – και οι σκύλοι αντιπροσώπευαν περίπου το 81% των εσόδων από κτηνιατρεία.



Κερδοφόρα διαλείμματα ασφάλισης κατοικίδιων από την Inland Marine



Ξεκινώντας το 2024, οι τριμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ασφαλιστικής εταιρείας ξεκίνησαν να διαχωρίζουν την ασφάλιση κατοικίδιων ζώων από τα υπόλοιπα δεδομένα για τα ασφάλιστρα. Παρόλο που τα δεδομένα πλήρους έτους για την ασφάλιση κατοικίδιων ζώων δεν θα είναι διαθέσιμα μέχρι τον Μάρτιο του 2025, οι αναφορές για το τρίτο τρίμηνο του 2024 παρέχουν μια σταθερή ιδέα για το τι να περιμένουμε, σύμφωνα με την AM Best.



Η ασφάλιση κατοικίδιων ζώων αντιπροσωπεύει περίπου το 10% της ασφάλισης στις ΗΠΑ. Ο δείκτης ζημιών για την ασφάλιση κατοικίδιων ζώων κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2024 ήταν υψηλότερος από ό,τι στις υπόλοιπες ασφαλίσεις. Με τα ασφάλιστρα και τα σύνολα ζημιών να αναφέρονται ξεχωριστά το 2024, τα εγγεγραμμένα άμεσα ασφάλιστρα φαίνεται να έχουν μειωθεί σε ετήσια βάση το 2024. Ωστόσο, εάν συμπεριληφθεί η ασφάλιση κατοικίδιων ζώων μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2024 αυξήθηκε 6,9% σε σύγκριση με 2023.



Οι 10 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες κατοικίδιων ζώων αντιπροσωπεύουν το 90% της αγοράς ασφάλισης κατοικίδιων ζώων, καθιστώντας την αγορά με υψηλή συγκέντρωση. Πέντε από τις 10 κορυφαίες δεν έχουν άλλες καλύψεις και δύο άλλες κορυφαίες εταιρείες αναφέρουν ότι η ασφάλιση κατοικίδιων ζώων αποτελεί πάνω από το 97% των ασφαλίστρων τους. Η αγορά είναι ακόμη πιο συγκεντρωμένη, επειδή η National Casualty Company (#2) και η Veterinary Pet Insurance (#9) είναι και οι δύο μέρος του Nationwide Property and Casualty Group.