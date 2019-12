Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Silk Road Business Summit

Το Πολυτεχνείο Κρήτης (Εργαστήρια Financial Engineering and Data Analysis and Forecasting) συμμετέχει με τον Επίκουρο Καθηγητή Γιώργο Σ. Ατσαλάκη στο Silk Road Business Summit στο Σιάν της Κίνας εκπροσωπώντας την Ελλάδα ως μέλος του Διεθνούς επιμελητηρίου για τον Δρόμο του Μεταξιού (6-8/12/2019). Περισσότερες από 65 χώρες συμμετέχουν στο συνέδριο.

Η Κίνα με ποσοστό φτώχειας πριν 40 χρόνια πάνω από 90%, υιοθετώντας το μοντέλο της ελεύθερης αγοράς, σήμερα έχει μειώσει την φτώχεια κάτω από το 1%. Η Μεταμόρφωση της Κίνας σε οπαδό της ελεύθερης οικονομίας, είναι η μεγαλύτερη και η ταχύτερη μεταμόρφωση που υπήρξε ποτέ στην παγκόσμια ιστορία.

Ο Δρόμος του Μεταξιού (Silk Road) ή BRI (One Belt One Road) είναι το μεγαλύτερο επενδυτικό σχέδιο που υπήρξε ποτέ στην ανθρωπότητα το οποίο συντονίζεται και χρηματοδοτείται κυρίως από την Κίνα, δημιουργώντας σύγχρονες υποδομές μεταφορών τόσο από την ξηρά όσο και από την θάλασσα για να διευκολυνθεί το διεθνές εμπόριο και η οικονομική ανάπτυξη μεταξύ Ευρώπης και Κίνας, και των χωρών από όπου ο Δρόμος του Μεταξιού διέρχεται.

Τα οφέλη για την ΕΕ μπορεί να είναι εξαιρετικά εφόσον τα κανάλια διανομής των εμπορευμάτων μεταξύ Κίνας και ΕΕ είναι ελεύθερα χρήσης από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για την αποστολή αγαθών προς την Κίνα, διότι η χρηματοδότηση γίνεται μόνο από την Κίνα. Οπότε η ΕΕ θα χρησιμοποιεί σύγχρονα κανάλια διανομής χωρίς να έχει ξοδέψει κεφάλαια σε υποδομές μεταφοράς.

Σε περίπτωση που η Κίνα θα ορθώσει εμπόδια στην χρήση των καναλιών διανομής, θα υπάρξουν τεράστιες αρνητικές συνέπειες στη ΕΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2016 οι σιδηρόδρομοι μετέφεραν εμπορεύματα όγκου 1% (2% σε αξία) μεταξύ Κίνας και Ευρώπης. Αεροπορικά διακινήθηκε το 2% (26% σε αξία) και μέσω πλοίων το 94% (64% σε αξία) των εμπορευμάτων

Οι Κινέζικες επενδύσεις στην Ευρώπη είναι αξίας 318 δισ. Το 10% της δυναμικότητας των ευρωπαϊκών λιμανιών βρίσκεται στα χέρια της Κίνας στα πλαίσια του Δρόμου του Μεταξιού.

Το 1984 η Κίνα παρήγαγε το 2% του παγκόσμιου ΑΕΠ, σήμερα παράγει το 22%, εξαλείφοντας τις τεράστιες ανισότητες του παρελθόντος.

Η αξία των ηλεκτρονικών συναλλαγών των Κινέζων αντιστοιχεί στο 42% του παγκόσμιου ηλεκτρονικού εμπορίου δηλαδή όσο αγοράζουν μαζί η ΗΠΑ, η Αγγλία, Γερμανία και η Γαλλία.

Τα οφέλη από την επιτυχή ολοκλήρωση το μοντέρνου Δρόμου του Μεταξιού είναι τεράστια. Οι συμμετέχοντες χώρες θα απολαύσουν μια νέα πηγή ανάπτυξης και πρέπει να προσαρμόσουν τις δαπάνες επενδύσεων ανάλογα.

Προς το παρόν η Κίνα ηγείται και έχει την μερίδα του λέοντος στις επενδύσεις. Αναμένει σημαντικά οφέλη και φιλικούς δεσμούς με τις εμπλεκόμενες χώρες.

Ο ιδιωτικός τομέας θα μοχλεύσει με δικές του επενδύσεις καθώς οι επενδύσεις των κρατών στις υποδομές θα υλοποιούνται.

Η επανεκκίνηση του Δρόμου του Μεταξιού θα φέρει πλούτο και ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τα κράτη. Επίσης θα αποτελέσει ένα μέσο για την προσέγγιση των καταναλωτών της μεσαίας τάξης της οποίας το 66% θα ζει στην Κίνα μέχρι το 2030.

Οι Ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και οι Ευρωπαϊκές πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση μέσω του Δρόμου του Μεταξιού σε αυτή την ανερχόμενη μεσαία τάξη.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχοντας εγκαίρως προβλέψει τα οφέλη του σύγχρονου Δρόμου του Μεταξιού, συμβουλεύει το Διεθνές Επιμελητήριο για το Δρόμο του Μεταξιού με τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη, Ακαδημαϊκό και τον Επίκουρο Καθηγητή Γεώργιο Ατσαλάκη και παρεμβαίνει στην ενημέρωση των ιδιωτικών και δημοσίων φορέων για τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που παρουσιάζονται στη υλοποίηση, ίσως, του μεγαλύτερου σχεδίου ανάπτυξης της ανθρωπότητας.

Περισσότερο ελεύθερο εμπόριο σημαίνει περισσότερες εξαγωγές και περισσότερη ευημερία, πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να ξεφύγει η χώρα μας από την κρίση που δημιούργησε η κακοδιαχείριση των ανεπαρκών ηγεσιών.