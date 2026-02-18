Με σταθερή δέσμευση στη δημιουργία θετικού κοινωνικού αποτυπώματος και επίκεντρο τον άνθρωπο, η Generali συνεχίζει να υλοποιεί ουσιαστικές πρωτοβουλίες μέσα από το πρόγραμμα δράσεων και εθελοντισμού “Feel the Love”, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως Lifetime Partner για την κοινωνία.

Για τη Generali, η ανάπτυξη συνδέεται με σχέσεις εμπιστοσύνης και τη συμβολή στη διαμόρφωση ενός πιο ασφαλούς και ανθεκτικού περιβάλλοντος. Ενσωματώνοντας την υπευθυνότητα στον πυρήνα της στρατηγικής της, η Εταιρεία επενδύει σε ενέργειες που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, στηρίζουν ευάλωτες ομάδες και δημιουργούν αξία για τις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό, σε όλη τη διάρκεια του έτους αλλά και κατά τους τελευταίους μήνες του 2025, οι εργαζόμενοι συμμετείχαν σε σειρά δράσεων μέσω της ομάδας εθελοντισμού Lion Hearts, ενισχύοντας συνεργαζόμενους φορείς και χτίζοντας σχέσεις συνέχειας και ουσιαστικής υποστήριξης.

Μεταξύ των πρωτοβουλιών, ξεχωρίζει η συμμετοχή στο Κέντρο Διαλογής του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όπου πραγματοποιήθηκε ταξινόμηση και προετοιμασία ρούχων και παιχνιδιών που διανέμονται σε οικογένειες της Αττικής. Παράλληλα, για ακόμη μία χρονιά πραγματοποιήθηκε η συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για τον φορέα «Ένα Παιδί – Ένας Κόσμος», με σημαντική ανταπόκριση από τους εργαζόμενους. Τα προσφερόμενα προϊόντα διατέθηκαν για την κάλυψη βασικών αναγκών παιδιών και οικογενειών που υποστηρίζει ο οργανισμός, ενισχύοντας έμπρακτα το πολύτιμο έργο του.

Μέσα στον Δεκέμβριο, η Generali προσέφερε συνεχή στήριξη στο έργο που επιτελεί «Το Εργαστήρι Λίλιαν Βουδούρη», μέσα από τη συμμετοχή στο καθιερωμένο Bazaar του φορέα στο Σύνταγμα, με εργαζόμενους να αναλαμβάνουν ρόλο πωλητών, και ταυτόχρονα ενίσχυσε τον οργανισμό προωθώντας το μήνυμα της συμπερίληψης, με τους ανθρώπους της Εταιρείας και τις οικογένειές τους να λαμβάνουν μέρος στον 3ο Αγώνα «Συνεκκίνηση» στο Πάρκο Τρίτση, την αθλητική διοργάνωση που προωθεί την ισότιμη συμμετοχή και την υποστήριξη όσων έχουν ανάγκη.

Σημαντική στιγμή αποτέλεσε και το ετήσιο Χριστουγεννιάτικο Bazaar της Generali, που φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του οργανισμού με τη συμμετοχή των προαναφερθέντων οργανισμών κοινωνικού έργου, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να βοηθήσουν στη συνέχιση της λειτουργίας τους μέσα από τις εορταστικές τους αγορές.

Τέλος, ξεχωριστή εμπειρία υπήρξε η φιλοξενία παιδιών της ΕΛΕΠΑΠ σε μια γιορτινή ημέρα χριστουγεννιάτικου παιχνιδιού και μουσικής, αποδεικνύοντας ότι η προσφορά δεν περιορίζεται στην υλική ενίσχυση αλλά μετατρέπεται σε ανθρώπινη σχέση και ουσιαστική σύνδεση. Η εστίαση βρίσκεται στο μοίρασμα των στιγμών της καθημερινότητας των παιδιών και, κατ’ επέκταση, των ωφελούμενων των υποστηριζόμενων φορέων, στην προσπάθεια για ορατότητα των αναγκών και των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν κάνοντάς τα υπόθεση όλων. Γιατί η πραγματική της προσφοράς γεννιέται όταν δημιουργούνται σχέσεις εμπιστοσύνης, σεβασμού και κοινής πορείας.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου πλάνου κοινωνικής συνεισφοράς που προωθεί την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων και καλλιεργεί κουλτούρα εθελοντισμού, συνεισφοράς και υπευθυνότητας.

Με το 2026 να ξεκινά δυναμικά, η Generali σχεδιάζει νέες πρωτοβουλίες, διευρύνοντας το κοινωνικό της αποτύπωμα και ενθαρρύνοντας ακόμη περισσότερους εργαζόμενους και συνεργάτες να συμβάλουν σε δράσεις με ουσιαστικό θετικό αντίκτυπο.

Η κ. Μαρία Λαμπροπούλου, Chief Marketing & Communications Officer της Generali Hellas, δήλωσε: «Στη Generali πιστεύουμε ότι ο ρόλος μας δεν περιορίζεται στην παροχή λύσεων προστασίας, αλλά επεκτείνεται στη δημιουργία αξίας για την κοινωνία που μας φιλοξενεί. Η ανάπτυξή μας συνδέεται με την εμπιστοσύνη που χτίζουμε καθημερινά και με την ευθύνη να στεκόμαστε δίπλα στις κοινότητες. Μέσα από το Feel the Love, αποδεικνύουμε ότι η προσφορά δεν χρειάζεται να είναι μεγάλη για να αλλάξει κάτι -αρκεί να είναι αληθινή. Πίσω από κάθε ανάγκη υπάρχει ένας άνθρωπος. Και όταν μοιραζόμαστε αγάπη και φροντίδα, αυτές επιστρέφουν πολλαπλάσιες, δημιουργώντας έναν κύκλο αισιοδοξίας και εμπιστοσύνης που αλλάζει όλους μας προς το καλύτερο.»